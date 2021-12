Sem acordo nas brigas entre Rui e ACM Neto

A relação entre Neto e Rui Costa pode até vir a ser diplomática, mas até agora as sequelas da campanha estão prevalecendo.



No primeiro turno, Rui disse que iria processar Neto por ter insinuado, no horário eleitoral, o envolvimento dele no caso Dalva Sele. No segundo turno, no embate entre Dilma e Aécio, foi Neto quem ameaçou processar Rui por ter dito que havia um duto na publicidade da prefeitura de Salvador para as empresas de comunicação da família dele, Neto.

Ontem em entrevista a Mário Kertész, na Metrópole, Neto acenou com a possibilidade de se recompor, disse que, se Rui deixar para lá, ele também deixa.



Indagado ontem sobre o fato, Rui cortou:



- Sobre isso não tem negociação. Orientei os advogados, desde o início da campanha, a processar todas as pessoas que fizeram calúnias contra mim. É um direito democrático que a pessoa que se sente caluniada cobre pelo dano causado por isso.



Secretariado zero



Quem esperou alguma dica sobre o novo secretariado ontem no anúncio da equipe que vai projetar a reforma administra se frustrou. Rui Costa foi taxativo:

- Antes de viajar quero deixar claro aqui que ninguém está autorizado a falar em meu nome sobre nomeação de secretariado. Não conversei com ninguém sobre isso.



Caso à parte - Mas Rui Costa soltou uma informação interessante. Disse que deixou de fora do grupo titular de transição nomes que poderiam gerar especulação em torno da presença no próximo governo. Um deles é Carlos Martins. Martins, coordenador da campanha petista que vai dar pitacos no relatório, mas não foi escalado oficialmente.

Ele é presença certa no governo.



Tudo light



Conforme o previsto, a presença do secretário Manoel Vitório (Fazenda) ontem na Assembleia para fazer o balanço quadrimestral das finanças do estado foi tranquila. Da oposição, só Elmar Nascimento (DEM), que é deputado federal eleito. Carlos Gaban (DEM), crítico ácido das finanças estaduais, não foi.



- Estou cansado de tanto falar e nada acontecer. E agora é que não acontece mesmo.



Pouca tinta



Enquanto a eleição na Assembleia, que ainda vai ser em fevereiro, é disputada nos bastidores e fora dele, Marcelo Nilo (PDT), o presidente que quer tentar o quinto mandato consecutivo, assume pela sexta vez o governo baiano hoje. Jaques Wagner viaja para o exterior e Otto Alencar, vice e senador eleito, também vai tirar uns dias para descansar.

Marcelo Nilo se gaba de que é o homem que mais foi governador da Bahia, com a ressalva: a caneta sempre teve (e tem) pouca tinta.



Segredo - Jaques Wagner brincou com a posse interina de Nilo durante o anúncio da equipe de transição de Rui Costa.



- Nilo pode exonerar todo mundo.



Nilo responde:



- O segredo do interino é a discrição.



Ele fica de segunda até a próxima sexta.



Ti-ti-ti petista



Passada a eleição, o ti-ti-ti entre os petistas corre solto. Um deles dita que o vereador Henrique Carballal estaria de malas prontas para deixar o PT e desembarcar no PTN ou PTdoB. Abordado, Carballal pinotou:



- É uma mentira deslavada! Eu nunca cogitei sair do PT nem por brincadeira, muito menos escolhi partido.

Ele e mais cinco vereadores petistas travaram uma briga mal resolvida com o presidente do PT de Salvador, Edson Valadares.



Quebra de tradição



Não é de hoje que a paradisíaca Inema, residência de altos oficiais da Marinha e também hospedagem para integrantes da corporação em viagem, foi eleita a praia predileta dos presidentes da república para passar fim de ano. Fernando Henrique lá esteve duas vezes; Lula, três; e Dilma, duas.



O descanso que Dilma passa lá, após a refrega da campanha eleitoral, de alguma forma quebra a tradição. É a primeira vez que uma comitiva familiar presidencial elege o local para descanso fora da dobrada do ano.



POUCAS & BOAS



Bombou no Maranhão: dos 48 detentos do Complexo Penitenciário das Pedrinhas, em São Luís, onde ficam os presos mais perigosos do estado, no primeiro turno só nove votaram. Dilma ganhou de 6 a 3 contra Marina e nenhum de Aécio. No segundo turno, só foi um. E Dilma deu de 1 a 0.



O deputado Joseildo Ramos (PT), relator da CPI da Telefonia na Assembleia da Bahia, promete apresentar agora em novembro o seu relatório final. Após ouvir operadoras, Procon e Ministério Público, o documento dará um diagnóstico da situação e vai propor um termo de ajustamento de conduta.



O vapor Saldanha Marinho, comprado pelo imperador Pedro II nos EUA para navegar nas águas do São Francisco e nos últimos anos ícone da orla de Juazeiro como bar e pizzaria conhecido como Vaporzinho, ganhou roupagem e linhagem novas: agora vai ser um Centro de Informações Turísticas. Sem dúvida, um destino mais decente.



A 8ª edição dos Jogos Indígenas Pataxó, a ser realizada de 13 a 16 de novembro, além das 18 aldeias pataxós vai incluir este ano outras etnias, como os pataxó hã-hã-hãe e kiriri, da Bahia, e a kuikuro, do Mato Grosso do Sul.



Em 2000, na festa dos 500 anos, Porto Seguro recebeu 187 das 216 etnias indígenas do Brasil. A pretensão lá é incluir a cultura indígena no roteiro turístico, no embalo da Copa do Mundo, quando a seleção alemã, campeã, ficou bem próxima da cultura pataxó.

