Segurança na folia até começou bem, mas...

Nos primeiros dias da folia em Salvador tanto Rui Costa como ACM Neto repisavam como grande ganho os baixos índices de violência. A julgar pelos atendimentos nos postos do circuito da folia e registros nas delegacias, até tinham razão, mas festejaram antes do tempo.



O Carnaval 2015 contabiliza dois mortos, 21 baleados no circuito da festa (aumento de 600%) e, a má novidade, um estupro.



Domingo no Campo Grande perguntamos a um PM que trabalhava na área: está tranquilo mesmo como dizem? E ele:



- É sempre assim, tudo começa bem tranquilo, depois piora.



Em suma, o Carnaval segue o pique da sociedade, a situação só piora.

Infelizmente, nada a festejar.



No Twitter — Rui Costa voltou a fazer um afago na PM ontem. Postou no Twitter:

Segurança pública é um dos temas que chamei para mim. Estarei ao lado dos cidadãos de bem a serviço da população baiana. Conto com a PM no Pacto pela Vida.

Tudo que todos querem é ver dar certo.



Inferno e céu — No ostracismo até uma semana antes do Carnaval, quando ACM Neto o resgatou e o incluiu na agenda da folia, Igor Kannário sai da folia como a estrela da festa. Onde passou, bombou. E arrancou até um elogio do secretário da Segurança, Maurício Barbosa:



- Precisamos de mais artistas como Kannário, que pregam a paz. Os outros deveriam seguir o exemplo.

Na real, a paz todos os artistas pregam. Com Kannário, colou.



Bruno em campo



ACM deve sacramentar ainda esta semana o convite ao deputado Bruno Reis para assumir a Secretaria de Promoção Social.

Ontem, Bruno disse que, pessoalmente, perde com a troca, mas é amigo de Neto e está aí para cumprir missões.



Uma delas é sangrar o PTN, que era da base de Neto e passou para a de Rui Costa.



Bruno diz que, dos três deputados estaduais, um, Carlos Geilson, fica na oposição e talvez Alan Castro. O terceiro, Alex Lima, ele não vê chance por ter sido um dos artífices da mudança para o governo. Dos cinco vereadores, só dois deixarão a base de Neto.

"Dizem que eu fui brincar no Furdunço como jogada de marketing. Nada disso. Eu fui porque me deu vontade de curtir"

ACM Neto, explicando que não 'armou' para aparecer na folia (como ontem, quando dançou no trio com Alinne Rosa no Campo Grande, a convite da própria).

"Minha pipoca hoje é macumbeira"

Daniela Mercury, ontem ao voltar a cantar no Campo Grande, após 20 anos, pedindo respeito ao candomblé.

"Acho que está faltando tudo [no axé music]. Ficou muito americanizado, mas vamos voltar a ser baianos"

Sarajane, uma das fundadoras do axé music, que festejou os seus 30 anos criticando o Carnaval atual.

Sensação na Ucsal



O ex-prefeito João Henrique é a sensação como calouro do curso de direito da Universidade Católica de Salvador (Ucsal).

Apareceu nos primeiros dias de mochila nas costas e com um caderno cuja capa era o Homem-Aranha.



Filhas de Gandhy



Fundado por estivadores do cais do porto em 1949 (66 anos atrás) e tradicionalmente um bloco só de homens, o afoxé Filhos de Gandhy apareceu no Campo Grande com algumas mulheres. Um político no camarote do governo estranhou:

- A não ser que eu esteja confuso, nestes tempos em que já não sabemos mais o que é alho nem bugalho, tem mulher ali.



Caminho único



Embora o deputado federal Luiz Caetano garanta e bata pé firme que não sairá do PT e que no próximo ano vai disputar com o prefeito Ademar Delgado, de Camaçari, as prévias para ver quem disputa a prefeitura, nos meios políticos dá-se como certo que a saída dele é favas contadas.



A razão. A direção estadual do PT já decidiu que nos grandes municípios é quem dará a palavra final sobre candidaturas. E como Ademar tem preferência, a chance dele é zero. Por aí, ou sai ou dança.



Dilma volta



Dilma deixa Inema hoje e embarca para Brasília, junto com Jaques Wagner, às 13h.



Assim que lá chegarem, participam de reunião do conselho político para tentar enfrentar o mau tempo no Congresso.



Wagner diz que, passada a montagem do governo Dilma, terá mais tempo para dialogar com o Congresso. Ele está na fita.



POUCAS & BOAS

Fechado e lacrado pela Justiça no ano passado no bojo da Operação Lava Jato, o Web Hotel Príncipe, em Coroa Vermelha, na divisa entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, pertencente ao doleiro Alberto Youssef, vem sendo saqueado. Já levaram móveis e ares-condicionados, agora estão carregando portas, janelas e até telhado. Nas redes sociais, ainda fazem gozação: dizem que os ladrões 'terão 100 anos de perdão' .

A empresa que recapeou a Avenida Tancredo Neves produziu uma pérola. Em frente ao Banco Itaú tinha um carrinho de mão de um ambulante estacionado. O dito-cujo foi plenamente respeitado. Ou seja, a turma do asfalto deixou o carrinho no lugar e passou ao largo. Ficou como vaga fixa.

Walter Pinheiro (PT) estará em Barcelona, na Espanha, dia 2 de março, representando o Senado no Congresso Mundial de Telefonia Móvel. Crítico ferrenho do modelo de telefonia do Brasil, ele está envolvido no projeto Cidadão Inteligente, que pretende interconectar governo, pessoas e empresas.

Representantes dos projetos de irrigação de Juazeiro (Maniçoba, Curaçá, Tourão, Mandacaru e Salitre), que produzem um milhão de toneladas de frutas, faturam R$ 2 bilhões e empregam 240 mil pessoas, foram pedir socorro ao prefeito Isaac Carvalho (PCdoB) ante a crise hídrica que castiga o Vale do São Francisco. Querem que ele seja porta-voz regional junto ao governo federal.

E por falar em Juazeiro, a reclamação contra a péssima qualidade da internet lá é generalizada. Em Luís Eduardo Magalhães, a população soltou foguetes para a decisão do TJ-BA que mantém a proibição de a Vivo habilitar linhas 77 de celular. O motivo é o mau serviço.

Colaborou: Patrícia França

adblock ativo