Segmento turístico se reúne com secretário

O enfrentamento da lacuna deixada pela Avianca, um planejamento anual de eventos, o fortalecimento da divulgação do destino Bahia, melhorias para infraestrutura e a execução do programa de incentivos Prodetur. Estas são algumas das pautas que os representantes do segmento do turismo querem debater com o atual secretário Fausto Franco, no próximo dia 14, terça-feira, na Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA. Embora a iniciativa deva partir do secretário, que vai apresentar seu planejamento para o setor, os temas são sugestões oferecidas pelo coordenador da Câmara do Turismo da Fecomércio, José Manoel Garrido, com o objetivo de dar mais qualidade ao resultado do tão esperado encontro.

– Em relação à aviação civil, a sugestão de alíquota zero de ICMS para o combustível poderá dar mais competitividade à Bahia, diante da concorrência de Ceará e Pernambuco – disse Garrido.

Para ele, o planejamento de eventos ao longo do ano poderia ajudar a reduzir os efeitos da sazonalidade, pois nos períodos sem festas ou feriados prolongados, Salvador ressente-se da redução do número de visitantes. O coordenador falou na importância de uma boa campanha publicitária, entendendo que um incremento nos investimentos em divulgação seria muito bem recebido pelos empresários.

Em relação ao Centro de Convenções, agora a expectativa é pela inauguração do equipamento pela prefeitura, o que pode contribuir decisivamente para melhorar o estagnado turismo de negócios do estado.

A melhoria da infraestrutura de rodovias, aeroportos e rotas fluviais e marítimas, bem como a oportunidade de ‘desencantar’ o Prodetur da Baía de Todos-os-Santos, parado desde 2011, também fazem parte das anotações do secretário para o encontro.

(Os alimentos) destoam da realidade socioeconômico brasileira, configurando um desprestígio ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública funcionando

Indicativo de greve

Dia 15 de maio, uma quarta-feira, é a data prevista para ter início a nova greve geral da Educação, em resposta aos recentes cortes de 30% no orçamento das universidades federais no País, entre outras medidas do governo federal consideradas autoritárias pelo segmento.

Na Bahia, o indicativo de greve geral está na pauta da assembleia geral da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), programada para acontecer hoje, às 15h30, no Pavilhão de Aulas 1 do campus de Ondina da Ufba.

Os professores articulados pelas entidades representativas da educação estão mobilizados também contra a aprovação da PEC 06/2019, que institui a reforma da Previdência.

