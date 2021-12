Seca e enxurradas afetam municípios na Bahia

Um total de 182 municípios baianos está em situação de emergência reconhecida pelo governo do estado por causa da seca, e cinco por motivo de enxurradas. No final da semana passada o Diário Oficial do Estado trouxe notícia que pode amenizar a situação difícil enfrentada pelas cidades de Planaltino, no centro-sul, e Itabuna, no sul do estado, que também passaram a integrar a lista de cidades baianas nesta complicada realidade.

No município de Planaltino, a falta de chuvas afeta as atividades econômicas, e quem sofre, sobretudo, é a população rural, que precisa ser abastecida com carros-pipa. Já em Itabuna, as enchentes atingem a economia e a população da região. Casas inundadas e apresentando rachaduras deixam famílias desabrigadas. E o pior, as prefeituras já não dispõem de recursos financeiros para amenizar os efeitos da estiagem e das enchentes.

Validade – Os decretos de homologação do governo do estado valem pelo prazo de 180 dias, sendo que os efeitos são retroativos às datas dos respectivos decretos municipais. No caso da cidade de Planaltino, é retroativo a 9 de julho deste ano, e o de Itabuna, a 21 de junho.

Simpósios internacionais

Nos dias 10 e 11 de agosto Salvador sedia o 9º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer de Mama e o 8º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer Gastrointestinal, ambos no Hotel Deville Prime. Os dois simpósios, promovidos pelo NOB (Núcleo de Oncologia da Bahia) / Grupo Oncoclínicas, devem reunir cerca de 300 participantes, entre médicos, estudantes e enfermeiros, para discutir os mais recentes avanços da área.

De volta ao jogo

Depois de desenrolar o acordo de leniência com a AGU e a CGU e de ter obtido sinalização positiva para voltar a contratar com a Petrobras, a Odebrecht recebe mais uma boa notícia. A obra da Linha 5 – Lilás do metrô de São Paulo conquistou o prêmio de Honra ao Mérito na categoria Pontes e Túneis do Global Best Project, considerado o “Oscar da Engenharia”, concedido pela revista americana ENR. A obra, executada em consórcio com Queiroz Galvão e OAS, é a única de um país latino-americano entre os 22 projetos selecionados de 14 países. O prêmio será entregue em outubro, em Nova York. Entre os aspectos que chamaram a atenção para a escolha estão a pluralidade da equipe, a entrega bem executada da obra e o detalhamento das informações de segurança do projeto.

Reforço na oposição

Após um período de recesso que durou pouco mais de 15 dias, a Câmara Municipal de Salvador retomou os trabalhos na tarde de ontem com um reforço na bancada de oposição. A vereadora Ana Rita Tavares, do Partido da Mulher Brasileira (PMB), deixou a base do prefeito ACM Neto e vai seguir apoiando o grupo do governador Rui Costa. A edil divulgou a troca de lados na semana passada, antes das convenções estaduais partidárias, com a justificativa de que suas reivindicações não eram atendidas por Neto.

Neste caso, um a mais, ou um a menos, pode contrariar o dito popular e fazer toda a diferença, haja vista o início das campanhas políticas, cujo principal embate para o posto de governador do estado é composto pelo PT de Rui e pelo partido Democratas de José Ronaldo, amigo e aliado do presidente nacional da sigla, o prefeito de Salvador, ACM Neto. Perder um coligado no “início de um campeonato” pode não ser um bom presságio.

POUCAS & BOAS

* Com o poema ‘Toco de Menino’ o estudante Finelon Ferreira Figueiredo Neto, 14 anos, foi classificado entre os finalistas do concurso literário ‘Faça parte desta história’ do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ele apresentou o poema e recebeu o prêmio dentro da programação da Bienal Internacional do Livro 2018, em São Paulo (SP). Aluno do colégio Municipal de Colônia, zona rural de Itaitê, Finelon já tinha conseguido se destacar entre os 30 melhores da Olimpíada de Língua Portuguesa em 2016, com o mesmo trabalho, que disse ser inspirado nas belezas naturais e costumes tradicionais da sua região.

