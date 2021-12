Sebrae orienta MEIs para declaração

O Sebrae Bahia (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) manteve o atendimento às vésperas de declaração do microempreendedor, que já havia sido prorrogada de 20 para o dia 30 de junho, coincidindo com o prazo final de ajuste do imposto de renda.

O apoio é totalmente remoto, pois as agências de atendimento do Sebrae estão fechadas, em razão da política de evitar o contágio com o coronavírus, cuja disseminação, apesar dos cuidados, continua em ritmo crescente.

Todo o atendimento possível aos empreendedores vem sendo realizado em ambiente remoto. Os microempreendedores individuais, chamados MEIs, podem ligar para a Central de Relacionamento Sebrae, gratuitamente, por meio do número 0800 570 0800.

Embora o documento seja considerado de fácil preenchimento, há uma equipe à disposição para tirar todas as dúvidas, até o dia 30, antes do envio da declaração anual, conforme a legislação.

Fazer a declaração através da plataforma do próprio MEI, sem precisar sair de casa, com segurança, leva em média três minutos, e há suporte especializado para o caso de dúvidas.

Contratação de médicos

A Prefeitura de Salvador prorrogou a data para credenciamento dos profissionais interessados em participar do Chamamento Público para contratação imediata de médicos na modalidade Pessoa Jurídica (PJ). Os profissionais contratados atuarão em regime de 20 horas, na rede de atenção básica da capital e no setor de urgência e emergência – UPAs e Samu. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil.

Vivemos uma ditadura branca, uma coisa estranha, onde ele [Bolsonaro] decreta e tem que ser como ele quer. Mesmo em assunto em que ele não entende, quando estão morrendo milhares de pessoas

Romaria virtual

A comissão organizadora da 43ª Romaria da Terra e das Águas, prevista para ocorrer nos dias 3 e 4 de julho em Bom Jesus da Lapa, anunciou que este ano o evento será a primeira romaria virtual, diante da necessidade de seguir as recomendações sanitárias de manter o distanciamento social para minimizar os riscos de contaminação com o novo coronavírus.

Com o tema “Terra e água: dons da vida no campo e na cidade” e o lema “Em sua mão está a vida de toda criatura e o fôlego de toda humanidade” (Jó.12,10), o evento é organizado pela Igreja Católica através da Pastoral da Terra e outras entidades afins, e será transmitido pelas redes sociais nos canais do santuário do Bom Jesus da Lapa.

Municípios em pesquisa

Com a meta de estimar a proporção dos casos de infecção por coronavírus no Brasil, foi iniciada esta semana mais uma etapa da pesquisa Covid19-BR em diversos municípios baianos, como Juazeiro, Vitória da Conquista e Barreiras. Coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, com financiamento do Ministério da Saúde, de acordo com o Ibope/Inteligência, o Estudo de Prevalência da Infecção por Covid-19 no Brasil (EPICOVID19-BR) é o maior levantamento populacional do mundo a estimar a dimensão da Covid-19. Com a meta de realizar 33.250 testes rápidos e entrevistas em mais 132 cidades de todos os estados do país, cerca de 2,6 mil pesquisadores do Ibope Inteligência estão nas ruas. Em cada cidade devem realizar 250 testes rápidos para o novo coronavírus, cujos resultados serão comparados com as demais etapas do projeto.

