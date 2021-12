Sebrae Bahia debate desafios do professor

Já estão abertas as inscrições para a Semana do Professor do Novo Mundo, a ser realizada entre os dias 27 e 30 de outubro, ainda dentro do mês de comemorações pelo ofício de ensinar.

Proposta pela equipe de trabalho do Sebrae Bahia, a Semana tem como principal objetivo apresentar e discutir com os educadores temáticas compatíveis com o novo momento observado em contexto mundial.

O convite é para professores de ensinos fundamental, médio, profissional e superior, como forma de reduzir a ansiedade ao encontrar soluções para o impasse imposto pelo distanciamento, devido à infecção.

A aplicação de boas práticas, unindo as ferramentas ao alcance, com destaque para o ambiente digital, como alternativa, está no conteúdo das palestras e encontros virtuais no endereço www.semanaprofessor.com.br.

O ensino presencial e a convergência com ambientes digitais, criação de roteiros e aulas online e novas tecnologias educacionais para ensinos a distância e remoto serão debatidos pelos professores.

Expansão em MG

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) – empresa do Grupo Odebrecht responsável por serviços de infraestrutura – acaba de conquistar dois novos contratos. O primeiro, em uma concorrência pública realizada pela Copasa para o projeto de implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Montes Claros (MG) – Sistema São Francisco. A companhia também foi escolhida para dar sequência às obras de ampliação do sistema adutor de Governador Valadares (MG). Os contratos vão gerar cerca de 800 empregos diretos.

“Relembrem como o

Ibama e o ICM-Bio

tratava vocês. (...) É um

ministério [do Meio

Ambiente] que não

atrapalha a vida de

vocês. Muito pelo

contrário, ajuda e

muito”

Jair Bolsonaro, presidente da República, na inauguração de usina de biogás em Guariba (SP), referindo-se à política ambiental do seu governo, criticada no país e internacionalmente por especialistas

Praticagem ofensiva

Atividade que consiste em manobrar navios para que atraquem de forma segura nos portos, a praticagem é alvo de uma proposta que tramita no Congresso. O objetivo é conceder regulação econômica dos serviços à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), já que, sem a adequação, o serviço no Brasil é um dos mais caros do mundo. A matéria estabelece que a Antaq regulamente, fixe preços e seja consultada quando forem definidas normas de segurança para a atividade. Navios porta-contêineres apresentam no país valor quase três vezes mais alto, em dólares, do que o preço médio dos portos da Europa. Os valores impactam diretamente nas exportações agrícolas, especialmente soja e milho. Atualmente, o Brasil conta com 22 zonas de praticagem e 523 práticos em atividade.

POUCAS & BOAS

Termina hoje o Seminário de Aprendizado por Reforço, que desde o dia 15 mobiliza estudantes e professores em eventos com as temáticas de Robótica, Inteligência Artificial e Machine Learning. O evento é virtual e tem organização da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em conjunto com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

A Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que em 2020 completa 30 anos de criação, realiza na próxima segunda-feira uma assembleia geral ordinária para eleição da nova diretoria e conselho fiscal. Em três décadas a instituição passou de 16 produtores associados para mais de 1.300, representando atualmente 95% dos 2,25 milhões de hectares cultivados no oeste da Bahia. Em sua trajetória, entre outras ações marcantes, vale salientar a luta pela suspensão da cobrança do Funrural e a coordenação da exposição agropecuária Bahia Farm Show há mais de 15 anos.

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, nomeou esta semana o novo coordenador da Câmara de Assuntos Tributários (CAT) da entidade. Bruno D’Almeida Branco assume a função por dois anos, entre 19/10 deste e 18/10 do ano que vem.

Será concluído hoje, no Porto de Ilhéus, o sexto embarque do ano para exportação do concentrado de níquel da Atlantic Nickel, de Itagibá, somando 57 mil toneladas no período. Única brasileira produtora de níquel sulfetado, este mês a empresa completa um ano da retomada de produção na mina Santa Rita.

adblock ativo