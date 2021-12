Se o governo vai mal, a oposição também

Se Michel Temer tem mais de 90% de reprovação, por que não se veem manifestações de rua capazes de tirá-lo do poder? Com a palavra Paulo Fábio, cientista político:

– Porque nós temos um governo com altíssima rejeição, mas a oposição também não tem credibilidade. Não se vislumbra um cenário de melhora, não há perspectiva.

Segundo ele, a sociedade não está a fim de ditadura militar, de juízes, de alguém do mercado e nem dos oposicionistas. E raciocina que enquanto o governo dá sinais de que a economia pode melhorar, deixa.

Paulo Fábio ressalva que os institutos de pesquisas formulam as questões pela metade.

– Perguntam, por exemplo: O que você acha de Temer? E dá uma rejeição estratosférica. Mas se houvesse a pergunta: Você quer tirar Temer para botar fulano? O resultado seria outro, bem diferente.

Palavra de ordem - Na reunião que fez com deputados e senadores aliados anteontem para definir a estratégia a ser adotada na votação de hoje, a palavra de ordem foi dada: todo mundo liberado para votar como quiser.

Rui Costa diz que queria eleição direta já e ponto. Como não deu, prefere Temer. Até porque credita a um pedido de ACM Neto para Rodrigo Maia o fato de Temer ter travado o empréstimo de US$ 200 milhões para a Bahia. Ou seja, Temer cair é turbinar ACM Neto.

Tapete puxado - O deputado João Gualberto tirava sarro ontem com o fato de Robinson Almeida (PT) ter espalhado banners pelas redes sociais dizendo que ia votar contra Temer e na hora H foi rifado.

Robinson é suplente, assim como Davidson Magalhães (PCdoB). Ocupam vagas de Fernando Torres (PSD) e Josias Gomes (PT), que reassumiram dizendo que ficam com Temer, como diz Josias:

– Não interessa trocar um sujo por outro.

Carletto e Nilo

Os deputados Ronaldo Carletto (PP), que é federal, e Marcelo Nilo (PSC), estadual, conversaram longamente ontem no gabinete do deputado Luiz Augusto (PP). No ti-ti-ti se diz que os dois estão articulando o ingresso no PR. Juntos, os dois somariam cinco deputados federais e em torno de 100 prefeitos.

Ou seja, assim engrossam o pescoço para brigar por uma vaga na chapa de Rui Costa, que hoje tem o senador Otto Alencar (PSD) e o vice João Leão (PP) como preferenciais.

Troca-troca

O PT remanejou algumas peças do seu comando na Assembleia. O deputado Joseildo Ramos, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deixa o posto e assume a liderança da bancada. Já Rosemberg Pinto, que é o líder, vai para a CCJ.

Tente outra vez

No encerramento da sessão que marcou a reabertura da Assembleia ontem, Ângelo Coronel (PSD), o presidente, pediu que cantassem a música Tente outra vez, de Raul Seixas. Alex Lima (PTN), ao lado, diagnosticou as razões da preferência:

– Ele está se lançando à reeleição...

Pode ser, mas na Assembleia se diz que Coronel está querendo voar mais alto. Aliado de Otto Alencar, quer o Senado ou a vice.

Ponto turístico - Aliás, Coronel estava tão empolgado que ontem prometeu reformar todo o prédio da Assembleia, a ponto de transformá-lo numa atração turística, ainda fazendo a ressalva:

– E no fim do ano ainda vou devolver dinheiro ao governo.

O orçamento hoje é de R$ 529 milhões.

Acessibilidade - O deputado Luciano Ribeiro (DEM) era só sorrisos nesta terça. Pelo menos em plenário, a Assembleia resolveu um velho calo, deu um upgrade na acessibilidade para cadeirantes, iniciativa fruto de uma emenda dele.

Curioso é que quem foi dar as boas-vindas aos novos tempos foi Alexandre Baroni, cadeirante, que é diretor de pessoas com deficiência da Secretaria de Justiça.

POUCAS & BOAS

A Assembleia reinicia os trabalhos hoje com todo gás. Realiza audiência pública para discutir o futuro da Petrobras. Vão estar lá, além do ex-governador Jaques Wagner, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, o ex-presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli, mais representantes da FUP e do Sindipetro.

O público que passar pela Estação da Lapa amanhã entre 16h e 18h vai poder assistir à apresentação do mágico Dimmy Sincler e da mágica Sincler.

