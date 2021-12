Saques misteriosos em Caldeirão Grande

É estranho o desfecho que a denúncia de supostas irregularidades relacionadas ao uso de recursos do Bolsa Família teve na cidade baiana de Caldeirão Grande, a 322 quilômetros de Salvador.



O vereador Pedro Henrique Bezerra (PDT) acusou a chefe de gabinete da prefeitura, Nadja Cajado, de receber indevidamente o benefício desde o ano de 2006, e o resultado, segundo ele, foi a demissão da antiga gestora do Bolsa Família na cidade, Ana Cláudia Gonçalves.



- Ela (Nadja) nunca precisou do benefício. Antes de ser chefe de gabinete, com o salário de R$ 3 mil por mês, era secretária de gabinete do prefeito João Gama Neto (PT) e, antes disso, era secretária parlamentar na Câmara Municipal. Sem contar que o marido é vice-diretor de um colégio municipal - acusa Bezerra.



Nos últimos oito anos, ela recebeu R$ 8.347, de acordo com informações disponibilizadas pelo governo federal no Portal da Transparência.



De acordo com as informações disponibilizadas na página da internet, Nadja fez quatro saques de recursos este ano, cada um no valor de R$ 178.

O mais recente data de 29 de abril, apontam os dados do Portal da Transparência.



A justificativa - Questionada a respeito do assunto, Nadja disse que fez parte do programa até 2012, quando teria solicitado a exclusão por não atender mais aos requisitos. Ela diz não saber como o nome foi reincluído e atribuiu à "politicagem do interior" o vazamento das informações. A chefe de gabinete garante que não sacou o dinheiro de lá para cá. Segundo ela, a situação só foi descoberta em maio deste ano, quando acionou o Ministério do Desenvolvimento Social para tentar resolver o problema.



Tem precedentes



A melhoria nas condições do presídio em Feira de Santana, implementada com recursos de agentes públicos do município, tem um precedente na própria região.

Em 2013, a delegada Marley Reis de Oliveira convenceu os policiais do Complexo Policial de Amélia Rodrigues a participarem de uma vaquinha para reformar as instalações.



Pagando caro



Após se dizer decepcionado e anunciar que não disputaria a reeleição, o deputado Carlos Gaban garante que fica até o final na campanha de Paulo Souto, ajudando na organização.



Ele, no entanto, não volta atrás sobre a explicação para abandonar a política.



Segundo Gaban, anteriormente os deputados conseguiam votos levando obras ao interior e hoje é só na base da compra.



- Está se pagando caro pelo voto. Qualquer candidato de qualquer partido está dizendo isso; não sou apenas eu - reafirma.

Sobre o futuro, Gaban diz que volta a exercer a profissão de engenheiro, mas não descarta trabalhar em um eventual governo Souto.



Caminho de volta



Se eleito, Paulo Souto (DEM) pretende "devolver o Irdeb à Secretaria de Cultura.



Na Secult, entende Souto, o Irdeb seria um meio mais eficiente de difusão de projetos educacionais e culturais, "em vez de servir apenas à política de comunicação governamental".



Pulando fora



O ex-prefeito de Feira de Santana Tarcízio Pimenta anunciou pela segunda vez sua desistência de disputar cargo de deputado estadual. Vai apoiar a reeleição da mulher, Graça.



Ele reclama da indefinição quanto ao PHS, seu partido, que está em duas coligações, e se diz prejudicado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a impugnação de sua candidatura apesar de uma certidão do TCM atestar que suas contas não foram julgadas definitivamente.



De saída

Antigo líder da bancada de João Henrique na Câmara, o ex-vereador Téo Senna vai se desfiliar nos próximos meses do PTC.



Atual diretor de esportes da Secretaria Municipal de Educação, Téo quer mudar de ares, de olho nas eleições de 2016.



Tem convites do DEM e do PSC.



Cuidado com as contas



A eleição está só começando, mas já tem gente preparada para resolver os problemas dos candidatos após o pleito de outubro.



Já tem profissionais da área contábil oferecendo os serviços para eventuais interessados nas páginas dos classificados.



Faz sentido: pior que uma eventual derrota nas urnas é se enrolar com o TRE...



Picuinhas no varejo?



Tem gente no governo do estado com a mais absoluta certeza de que a demora da prefeitura de Salvador em conceder as autorizações definitivas - alvarás e habite-se - para os permissionários da Nova Ceasinha é mais um round da queda de braço iniciada entre os dois entes.



Os documentos liberados até agora são temporários - vencem a cada 30 dias.



Sem as autorizações definitivas, os permissionários estariam impedidos de ter acesso ao crédito disponível pela Desenbahia, ou de emitir notas fiscais, por exemplo.



A Sucom diz que a maior parte dos boxes em funcionamento já possui o termo de viabilidade de localização (TVL) e que já forneceu a orientação e regularizou parte dos alvarás de publicidade para as áreas externas.



Poucas & boas



Duda Sanches (PSD) é o único vereador de Salvador que ainda não apareceu no plenário da Câmara depois da Copa. A última sessão ordinária da qual participou foi em junho. Em sua defesa, ele pode argumentar que de lá para cá aconteceram apenas quatro sessões.



Nova na política, Eliana Calmon está mandando seu currículo para quem se cadastrar em seu site.



Faeb, Fecomércio e Fieb realizam o encontro "Setores Produtivos e Candidatos ao Governo do Estado da Bahia" na quinta-feira, a partir das 8h, no hotel Fiesta, em Salvador, com presença confirmada de Lídice da Mata (PSB), Rui Costa (PT) e Paulo Souto (DEM).



Colaboraram Biaggio Talento e Luiz Tito

