São Félix do Coribe em colisão com a Fiol

São Félix do Coribe, cidade do oeste baiano colada com Santa Maria da Vitória, separada apenas pelo rio Corrente, está em pé de guerra com a Valec, o apêndice do Ministério dos Transportes que cuida da construção de ferrovias, por causa da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol).

A questão: o traçado da Fiol vai passar no núcleo urbano da cidade, atingindo um bairro pobre com 194 imóveis, 89 deles residenciais, ao custo de R$ 8,8 milhões (para desapropriações).

Há um outro traçado possível, que só atingiria propriedades rurais, ao custo de R$ 1 milhão, mas a Valec resiste argumentando que a liberação do Ibama demoraria pelo menos um ano e meio, o que atrasaria a obra.

A área em apreço é cheia de cavernas subterrâneas, daí a complicação. Só há uma questão: se a ponte que liga São Félix do Coribe a Santa Maria da Vitória é estaiada, porque sob o rio Corrente há muitas cavernas, pressupõe-se que no traçado da ferrovia pela cidade também há cavernas. Por que lá pode e na outra opção não? O MPF está no caso.

Com a Valec - O deputado federal Zé Rocha (PR), o líder da área, está conversando com o presidente da Valec, o baiano José Lúcio Machado, indicado por César Borges quando este era ministro dos Transportes e que sobreviveu no cargo justamente porque Dilma quer ver a Fiol andar, para resolver o impasse.

Ele defende que a ferrovia passe por fora da cidade. Acha o traçado atual um equívoco.

Em Jequié - Em Jequié, houve problema similar. Lá, a solução foi a construção de um túnel, além da desapropriação de 80 residências, cujos proprietários tiveram prioridade no Minha Casa, Minha Vida.

Em São Félix do Coribe, sequer há espaço definido para os candidatos a desalojados.

Sem meio-termo

Otto Alencar, senador eleito, saiu em defesa do PSD, por termos dito que na Assembleia o partido é governo, mas na Câmara o vereador Duda Sanches apoia ACM Neto.

- Ele (Duda) veio me perguntar se poderia votar em Paulo Câmara para presidente e eu disse que ficasse à vontade. Mas com Neto ele já votou contra e em 2016 marcharemos juntos na oposição (ao prefeito).

Aliás, o deputado Alan Sanches, pai de Duda, é o nome que o PSD coloca em Salvador.

"O TCE teve uma boa sobra de caixa, perto de R$ 22 milhões. Já o TCM deu aumentos salariais de 20% a 25% mais altos que o TCE. Somos pela autonomia dos tribunais, desde que não precisem de verbas suplementares"

Zé Neto, líder do governo na Assembleia, justificando por que o projeto que reformulou o TCE andou rápido e o do TCM até hoje espera a votação

Maresia no museu

O reitor da Uneb, José Bites, já decidiu o que fará com o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia: vai entregá-lo à Secretaria de Ciência e Tecnologia, como manda o decreto governamental de agosto do ano passado.

O Ministério Público propôs uma convivência amigável, mas Bites não aceita.

Ele diz que o museu foi fechado para o público em 2012 por causa do desgaste da estrutura metálica, consequência da maresia. A recuperação custa dinheiro e ele não tem.

A reforma de Lídice

A senadora Lídice da Mata (PSB) promete não descansar até conseguir aprovar a reforma política. Ela apresentou cinco propostas, das quais quatro estão na mesa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Lídice perdeu a eleição para o governo baiano e atribuiu o fraco desempenho às máquinas que operaram para PT e DEM.

As pedidas - As cinco propostas apresentadas pela senadora são:

1 - Limitar o tempo de propaganda governamental a seis meses da eleição.

2 - Mudar de três para seis meses o prazo para que servidores candidatos se afastem.

3 -Antecipar as convenções que definem os candidatos para o período de 10 a 30 de abril. Hoje, as escolhas acontecem em junho.

4 - Mudar o tempo da propaganda no caso de coligações (proibir a soma dos partidos).

5 - Fim da reeleição de mandatos executivos (presidente, governador e prefeito).

Só em Juazeiro

Bombardeado pelo PTN, partido que, em tese, o indicou para a Secretaria de Educação da prefeitura de Salvador, por ter apoiado José Carlos Aleluia (DEM) para federal e Wank Medrado (PV) para estadual, Jorge Khoury faz a ressalva: só ficou com a dupla em Juazeiro.

Em Salvador, não apoiou ninguém. Cumpriu uma 'pauta técnica'.

Para o PTN, tanto faz. Dá no mesmo.

POUCAS & BOAS

Cada dia mais injuriados com os sucessivos engarrafamentos por conta de obras intermináveis, os usuários da BR-324 dizem que nunca viram nada similar ao que acontece: é a única rodovia do país que privatizou e piorou. Ironia: a ViaBahia ainda se gaba que ganhou prêmios por conta da gestão.

Na rua Thomaz Gonzaga, na subida de quem sai da Av. Paralela para Pernambués, há mais de 30 dias arrombaram o asfalto e deixaram lá. Ou melhor, cortaram, milimetricamente, coisa de profissional, e esqueceram. É preciso nota de jornal para resolver?

A Academia de Letras e Artes de Salvador vai empossar terça (17h), na Associação Comercial da Bahia, três novos membros: Joaci Góes, Álvaro de Carvalho Júnior e Eduardo de Castro.

Após uma parada para reforma (desde maio), a Casa do Benin, que reúne um dos maiores acervos de arte e cultura africana do Brasil, será reaberta ao público na próxima quarta. O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, diz que acelerou as obras para aproveitar a alta estação.

Lomanto Júnior completa 90 anos hoje. A data será marcada com uma missa segunda (18h30) na Sagrada Família (Garcia). Ele começou como vereador em Jequié, foi prefeito, deputado estadual, federal, governador e senador e diz que só faltou ser presidente.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Tristeza confortável

A coluna Painel, da Folha de S. Paulo, na sessão Contraponto (a Política com vatapá de lá), publicou ontem que o deputado Marcus Pestana, do PSDB de Minas, aliado de Aécio, comentou com os colegas numa roda sobre a nova equipe econômica de Dilma:

- O destino escreve certo por linhas tortas. Se Aécio ganhasse a eleição, agora ia pagar a conta dessa crise econômica e política. Em 2018, o céu estará limpo.

O baiano Antônio Imbassahy, que estava na roda, interveio:

- Antonio Carlos Magalhães já dizia que é melhor ficar triste no governo do que feliz na oposição.

