Santo Amaro aplaude a conterrânea Bethânia

O Bar do Nem, na rua da Matriz, o senadinho, ou point da elite cultural de Santo Amaro (os Veloso inclusos), viveu uma tarde de inesperada alegria nesta quarta, 10.

A notícia da vitória da Mangueira no Carnaval carioca, que teve como tema A Menina dos Olhos de Oyá, a santo-amarense Maria Bethânia, buliu com os conterrâneos.

Rodrigo Veloso, irmão de Bethânia e secretário de Cultura do município, não continha a sua alegria:

- Estou aqui tomando todas. Já falei com Bethânia três vezes hoje. Ela está na casa dela, no Rio (em São Conrado), também tomando todas. Reclamou porque viemos embora.

Rodrigo diz que perdeu duas noites, uma para ir, outra para assistir ao desfile. Chegou a Santo Amaro nesta quarta no início da tarde.

O secretário da Cultura da Bahia, Jorge Portugal, santo-amarense, também estava lá.

- O povo de Santo Amaro já é metido a besta, no bom sentido, agora está na glória.

No grupo, o ex-prefeito Raimundo Pimenta.

- Ela é um orgulho para Santo Amaro.

Jorge até ensaiou organizar uma batucada e sair pela cidade em arrastão.

Rodrigo disse que não sabia de nada:

- Estou aqui cansado, mas se houver o arrastão e me arrastarem, eu vou.

Novo roteiro - Portugal estava a caminho da Chapada Diamantina, para descansar. Teve que mudar o roteiro. Vai sábado ao Rio para o desfile das escolas campeãs.

- Não vou ter direito a descanso.

Polêmica afro

E por falar em Jorge Portugal, ele foi questionado sobre a ausência dos blocos Olodum e Ilê no Carnaval Ouro Negro, programa do estado que financia blocos afros.

Disse que ambos foram patrocinados de outra forma pelo estado e que Rui Costa se empenhou para garantir os desfiles dos afros da Liberdade e Pelô este ano.

Pode ser, mas Vovô (Ilê) e João Jorge (Olodum) reclamaram horrores do teto de R$ 130 mil imposto pelo programa.

Vida própria

Na coletiva do balanço do Carnaval, ao falar sobre a exclusividade de comercialização da Schin nos circuitos, ACM Neto disse que a cidade não pode dispensar R$ 25 milhões. Afirmou que a opção é correta e soltou:

- Sei que tem político por aí que gostaria que a cidade estivesse falida para dar vazão a um discurso do medo que existiu em Salvador de que ela só podia viver se tivesse o apoio de A, B ou C. Hoje, ela vive com as próprias pernas porque fomos criativos, competentes e capazes de definir modelos diferentes para financiar a cidade.



Meninos catando latinhas no Carnaval (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Aposta no lixo

A Limpurb estima que tirou das ruas de Salvador que formam os circuitos do Carnaval mais de mil toneladas de lixo, mas alguns ficaram alegres, como Joedson Oliveira, 15 anos, catador de latinhas.

Vendendo o quilo (de alumínio) a R$ 3, para fazer um salário mínimo ele precisa de 293,4 quilos, ou cerca de 22 mil latinhas. É difícil, dizem eles, mas no Carnaval, bem mais fácil.

'Não é a decisão ideal. Eu não adotaria esse modelo'

Rui Costa, criticando ACM Neto pela exclusividade da Schin no Carnaval de Salvador.

'Não é assunto para governador tratar. Antes de opinar sobre isso, ele devia então retirar a exclusividade de vendas da Itaipava na Arena Fonte Nova'

ACM Neto, na resposta.

Epigrama do Negromonte

Novo delator da Lava Jato, Frank Geyer, presidente da petroquímica Unipar, disse ao MPF ter pago R$ 20 milhões em propina ao ex-ministro das Cidades e atual conselheiro do TCM Mário Negromonte, ratificando os anteriores depoimentos de Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. O poeta Antonio Lins tascou-lhe o epigrama:

Procuram denegrir-te a fama

E mesmo até a grunhir,

Com tais processos e lama

És mestre em subtrair.

Político zero

No arrastão da Barra, nesta quarta, com Carlinhos Brown à frente, Ivete Sangalo não apareceu alegando estar com uma virose. Um detalhe intrigou os jornalistas que fizeram a cobertura: não apareceu um só político.

Em anos anteriores deu até rolo, como o da vice-prefeita, Ivete Sacramento, que foi barrada por não ter sido reconhecida.

Folia zero

Pirajuia, o distrito de Jaguaripe, próximo a Salinas da Margarida, onde o professor Marcus Matraga morava e foi assassinado, quinta passada, não teve Carnaval este ano.

Os moradores se dizem chocados. Além de Marcus, duas outras pessoas foram assassinadas lá nos últimos meses.

POUCAS & BOAS

A Enseada Indústria Naval, que toca o Estaleiro do Paraguaçu, está colocando à venda alguns equipamentos 'não estratégicos'. A empresa diz que são itens que não serão usados no curto e médio prazos. Mas a notícia bateu mal em Maragojipe. Lá, acham que está cada dia mais difícil a retomada das obras, desejo geral.

Em 2013, dos 417 municípios baianos, 208 tiveram as contas de 2012 rejeitadas pelo TCM e algumas não foram relatadas por causa de pendências de documentação. Segundo Antônio Pimentel, que faz consultoria para prefeituras, foi o pior desempenho dos últimos 28 anos. Um detalhe: 2016 pode ser pior.

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Itabuna, Ulisses Maynard Salgado, concedeu à prefeitura local, a pedido do MP, o direito de entrar em casas fechadas ou desabitadas para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Lá tem uma das maiores incidências de dengue do estado.

O soldado bombeiro Eduardo Góes, que em 23 de janeiro morreu após salvar duas pessoas numa enchente no rio Jacuípe, em Feira, vai ser condecorado com a Comenda 2 de Julho da Assembleia in memoriam.

Colaboraram: Anderson Sotero, Maíra Azevedo e Ana Paula Santos.

