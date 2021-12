Salvador será concorrida no fim do ano

Salvador continua em alta como destino turístico para as festas de Réveillon, e tudo o que o soteropolitano deseja é que as tantas obras da cidade estejam concluídas para receber com tranquilidade os visitantes, muitos, inclusive, de fora do Brasil. Segundo o Voopter, aplicativo brasileiro de comparação de preço de passagens aéreas e promoções, Salvador é o local predileto entre 20 mais buscados para viajar neste fim de ano, entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro, seguida de Recife (PE), Fortaleza (CE), Buenos Aires (Argentina) e Natal (RN).

O que deve atrair muitos turistas à cidade, no entendimento da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), é o Festival Virada Salvador 2019 – estima-se mais de 460 mil pessoas entre 28 de dezembro e 1º de janeiro na orla da Boca do Rio. Em relação ao ano passado, a pasta acredita que o volume de turistas aumentará em 7,2% – a prefeitura contabilizou 430 mil visitantes no evento em 2017.

Rede Hoteleira – O aumento de turistas em Salvador entre o fim de dezembro e início de janeiro de 2019 consequentemente aquece a economia hoteleira da cidade. Ao prever o aumento de visitantes para o Festival Virada Salvador 2019, a secretaria estima também que a ocupação nos hotéis da capital registre um incremente de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi verificada uma taxa média de 82%.

Lançamento de relatório

O Banco Mundial lança hoje, em Brasília, relatório sobre o impacto do casamento infantil no Brasil. O objetivo é estimular o diálogo à formulação de políticas que visem à erradicação desta prática no País.

Críticas ao governo

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB), diretora do Sindsaúde, criticou a proposta do governo em aumentar a alíquota previdenciária de 12% para 14% e questionou a falta de concursos público para a reposição de vagas de quem se aposentou por idade.

– Ao invés disso contrataram muitos terceirizados, principalmente na saúde, que não contribuem para a Previdência, além dos cargos comissionados, que também não contribuem – disse a parlamentar.

Aladilce alegou, ainda, que este imbróglio traz desequilíbrio das contas:

– É um sistema de repartição e solidariedade geracional, e, quando sai muita gente e não entra, a tendência é acontecer o que aconteceu. Os servidores não podem ser penalizados pelo erro administrativo e do Estado.

Trânsito alterado

A Festa de Santa Bárbara altera hoje o trânsito em alguns trechos da cidade. Entre as 7 e 15 horas, será feito desvio do tráfego no cruzamento da rua Siqueira Campos com a Engenheiro João Pimenta Bastos e Manoel Caetano. Já das 7 às 13 horas, haverá interdição na Ladeira da Praça, no trecho entre a Rua José Gonçalves e Avenida José Joaquim Seabra. E mais uma alteração somente nesta terça, de acordo com procissão: interdição progressiva do trânsito a partir das 8 horas no Largo do Terreiro de Jesus, seguindo pela Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Avenida José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), Rua Padre Agostinho Gomes (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), com chegada ao Largo do Pelourinho.

Momento oportuno

A reforma administrativa proposta pelo governador Rui Costa foi defendida pelo deputado Zé Neto. Segundo o parlamentar petista, o momento é de se apresentar ideias para a saúde econômica e política do Estado.

– Na hora de discutir Estado é preciso sair da política de governo e olhar para o Estado. O Estado é maior que o governo, compreende o sentimento de tempo que precisa ser analisado – opina Zé Neto.

Também alfineta quem julga as contas do governo antes mesmo do balanço do quadrimestre, além de mencionar o fato de o próximo governo ainda não ter nomeado nenhum ministro nordestino, o que, para o deputado, pode dificultar as conversas dos estados com o governo federal.

– É preciso olhar as coisas com clareza, pois vem um novo ciclo. O governador pode deixar para tomar essas decisões mais à frente? Como? – ele questiona.

