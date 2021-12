Salvador rumo ao acesso universal à pré-escola

O atendimento à Lei 12.796/13, que determina a educação básica obrigatória e gratuita para os grupos 4 e 5, está próximo de ser integralmente cumprido em Salvador. A notícia, que deve ser exaltada com os votos de que seja, mesmo, uma realidade, é referente à promessa de 14,5 mil vagas a crianças em idade da pré-escola, ofertadas já a partir de 2019. A ampliação de cadeiras no ensino da capital soteropolitana com promessa do acesso universal à pré-escola, segundo o secretário municipal da Educação, Bruno Barral, será com a criação de 4.500 vagas de pré-escola por meio do programa Pé na Escola, lançado em outubro deste ano, e mais 10 mil vagas em escolas particulares previamente selecionadas e credenciadas pela secretaria.

Famílias beneficiadas

As 14,5 mil famílias de Salvador que terão prioridade às vagas de pré-escola são as beneficiárias do programa Primeiro Passo, que oferece auxílio por criança matriculada em creches privadas em áreas onde não há disponibilidade de vagas na rede pública ou conveniada. Além disso, visando à eficácia da ampliação, a prefeitura fala – sem muitos detalhes – em um novo sistema de matrícula e na reconstrução total de 16 unidades escolares.

Obras nas encostas

O risco de deslizamento em encostas e a necessidade de um olhar atento do poder público à questão foi assunto recente de editorial de A TARDE. E está no radar do governo da Bahia, que ontem anunciou a conclusão de 40 obras de contenção de encostas em Salvador. O momento é, mesmo, propício para este trabalho, já que as chuvas de verão costumam castigar a população próxima a estas áreas.

“O que queremos dizer com Revalida é saber quem é, o que estudou, o que falta de lacuna para poder atender o povo brasileiro (...) não existe vida do interior e da capital, existe vida”

Economistas, sim

O presidente do Conselho Federal de Economia, Wellington Leonardo da Silva, soltou ontem uma nota de repúdio à afirmação do presidente eleito Jair Bolsonaro em que opina que “quem ferrou o Brasil foram os economistas”, em entrevista à Folha de S.Paulo. “Uma postura lamentável”, disparou Leonardo. Ele explica que “os insucessos das políticas econômicas que os banqueiros, rentistas e conservadores tentam implantar no País devem ser creditados ao modelo econômico equivocado, escolhido por eles em benefício próprio, e seguido pela maioria dos governantes, que em algumas ocasiões entregaram a gestão até a ex-gerentes de bancos”. Sobrou até para Paulo Guedes. Silva critica a corrente teórica seguida pelo futuro ministro.

Fotos no Congresso

O deputado federal eleito Alexandre Frota (PSL-SP) marcou presença ontem na Câmara. Visitou a comissão que discute o polêmico projeto de lei conhecido como Escola sem Partido e lá aproveitou para tirar fotos com os participantes favoráveis ao projeto e que têm estado em todos os encontros.

Por unanimidade

A presidente estadual do PSB, senadora Lídice da Mata, esclarece que após a reunião do conselho político com o governador Rui Costa, na segunda-feira, 19, os deputados que compõem as bancadas estadual e federal do partido, junto com integrantes da executiva regional, resolveram, por unanimidade, oferecer o nome do deputado Alex Lima como uma alternativa de consenso da base aliada para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Sem vetos a nenhuma outra pretensão, o nome de Alex Lima poderá, dentro da base aliada, expressar a participação dos partidos que não integraram a chapa majoritária encabeçada pelo governo Rui Costa na eleição 2018.

