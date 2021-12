Salvador quer arrecadar R$ 30 mi de patrocínio para o Carnaval

Mais de R$ 30 milhões estão sendo captados pela Prefeitura por meio da Ambev, Caixa Econômica Federal e a companhia aérea Air Europa para o Carnaval de Salvador deste ano.

Além destes, outros patrocínios privados estão em vias de serem fechados e a cifra total deve ultrapassar os R$ 34 milhões.

Ano passado a Prefeitura fechou patrocínios para a festa que ficaram na casa dos R$ 30 milhões e, em 2016, o montante da iniciativa privada foi de R$ 28 milhões.

Estas informações que chegaram à TP, além de atrações nos circuitos da festa, devem ser anunciadas hoje, quando a Prefeitura também lança a marca visual da folia em Salvador, cujo tema já foi antecipado, ‘Salvador, meu Carnaval’.

Atrações – Nos circuitos da festa, ambulantes devem comercializar a cerveja Skol, como ocorreu em 2017, mas há possibilidade de a Brahma Extra entrar na rua – que foi a marca comercializada no Réveillon oficial da cidade, embora o martelo ainda não tenha sido batido.

Para vitaminar o circuito do Campo Grande, que vinha em um processo de desidratação de atrações de peso, a Prefeitura está negociando com Timbalada e Carlinhos Brown, Léo Santana e Daniela Mercury para garantirem o domingo, a segunda e a terça de Carnaval. Pode até ter Saulo na jogada.

Pick ups – Já na Barra a novidade será um evento similar ao do ano passado, quando ocorreu o Pipoco, no pré-Carnaval, saindo do Cristo rumo ao Farol.

A dúvida paira sobre o nome ‘Pipoco’, se deve ou não ser mantido. No Farol, não haverá palco com atrações musicais como no ano passado, mas sim um point para Djs se revezarem nas pick ups.

Waldir: ausência no Bonfim

Os amigos do ex-governador Waldir Pires rezaram por ele ontem no Santuário do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. A ausência do petista, que sempre foi presença garantida na festa, foi sentida. O que comenta-se é que, por causa da idade, do alto dos 91 anos, ele já não consegue participar da caminhada da fé.

Retração da safra de grãos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem um prognóstico desanimador sobre a safra 2018 de cereais, leguminosas e oleaginosas, agora estimada em 224,3 milhões de toneladas. O montante, no entanto, representa perda de 6,8% ante a safra de 2017, quando a Bahia contribuiu com 3,4% do total – o oitavo estado com maior participação no setor e o primeiro da região Nordeste.

De acordo com o IBGE, a redução se deve à queda na produção do milho, estimado em 15 milhões de toneladas, e da soja, em 2,7 milhões de toneladas. Já em relação ao prognóstico anterior, houve um acréscimo de 4,8 milhões de toneladas (2,2%), devido às boas condições climáticas observadas em dezembro e que impactaram positivamente.

PT não tem plano B

A esquerda se movimenta com rapidez em torno do julgamento de Lula no TRF-4, marcado para o próximo dia 24. Mas até agora não há informação sobre um plano alternativo que não seja o do ex-presidente para disputar a presidência. Paulo Pimenta, líder do partido na Câmara, disse em plenário, ontem, que Lula pode ser condenado, mas será candidato.

Independentemente do resultado do julgamento, dia 25 de janeiro o PT reúne a executiva nacional para tratar do PT nas eleições de 2018.

Se a condenação de Moro for ratificada, os advogados podem entrar com os chamados “embargos de declaração”, ganhando tempo para a decisão definitiva. Se o resultado for dois a um, podem apelar para os embargos infringentes e até pedir novo julgamento, que não tem prazo para acontecer.

Cruzeiros em Ilhéus

A roda da economia tem girado mais no município de Ilhéus em razão da temporada de cruzeiros que, quando zarpam de Salvador, têm parada obrigatória na histórica cidade do sul do estado. Cerca de 70 mil turistas brasileiros e estrangeiros devem passar por Ilhéus a partir dos transatlânticos que já ancoraram no Porto de Malhado até o dia 7 de março.

A média de cada navio é de quatro mil passageiros, cujo movimento na cidade impacta em restaurantes, lojas de presentes e souvenirs. Os próximos a atracarem serão o MSC Prezioza no dia 17/01 e o MSC Música, no dia 18/01. Além das praias, os visitantes procuram principalmente pelos prédios históricos e locais com referência ao escritor baiano Jorge Amado.

*Colaboraram Regina Bochicchio, Yuri Silva, Erick Tedesco, Marco Antônio Jr. e Miriam Hermes

