Salvador lidera ranking turístico

A Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa), uma das mais representativas entidades do gênero no país, divulgou, nesta quinta-feira, 21, o ranking nacional de destinos turísticos com Salvador em primeiro lugar. Para chegar a este resultado, a Braztoa consultou grande parte das 82% de empresas de grande e médio porte do turismo brasileiro. Sol, praia, riqueza histórica, cultural, religiosa e gastronomia estão entre os itens citados quando o turista escolhe Salvador.

- A preferência dos visitantes pela nossa cidade é fruto da devida atenção que a gestão está dando para o turismo, que corresponde a cerca de 20% do PIB de Salvador - destacou o secretário municipal de cultura e turismo, Cláudio Tinoco.

O secretário atribui às obras de requalificação realizadas durante os sete anos mais recentes como o fator decisivo para a promoção do turismo na capital baiana, daí a liderança entre os destinos mais procurados.

Lugares preferidos - Entre os locais mais citados estão São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio, Piatã e Itapuã. Já como opção cultural de visitação aparece entre as preferidas a Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho.

O levantamento da Associação Brasileira destaca também os espaços Pierre Verger no Forte Santa Maria e o Espaço Caribé no Forte São Diogo, ambos na Barra; o Teatro Gregório de Mattos, o Espaço Cultural da Barroquinha e a Casa do Benin, no Centro.

A reorganização do calendário de eventos da cidade, com a promoção de festas divulgadas nacionalmente e no exterior, como os festivais da Cidade, da Primavera e Virada Salvador também contribuem para a conquista do primeiro lugar por Salvador.

“Minha vida virou um inferno depois da eleição do senhor Wilson Witzel”

“Infelizmente, o senhor Jair Bolsonaro passou dos limites. Eu vou tomar providências judiciais contra ele”

Curiosidade na Faroeste

As buscas e apreensões realizadas na última terça-feira pela Operação Faroeste encontraram farto material contendo evidências nada republicanas em processos de disputa entre a Prefeitura de Salvador e proprietários de terrenos desapropriados no entorno do Parque de Abaeté e Aeroporto de Salvador. O detalhe: uma primeira decisão foi favorável ao Município, proferida pela ex-presidente do Tribunal de Justiça e uma outra, diametralmente oposta, expedida recentemente pelo atual presidente, assegurando créditos em favor das partes expropriadas.

Considerando que tanto a ex-presidente quanto o atual presidente foram afastados pelo STJ, resta saber para que lado o Farol da PF na Bahia irá apontar.

Descontos na energia

Os produtores rurais ganharam um prazo diferenciado de recadastramento para obtenção de benefícios tarifários, de acordo com nova orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Agora, no primeiro recadastramento, entre este ano e 2021, o produtor vai manter os descontos da conta apresentando cópias do Imposto Territorial Rural (ITR), Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CDR) e protocolo de regularização.

POUCAS & BOAS

O dia do Músico será comemorado nesta sexta durante a Feira do Livro, em Juazeiro, com programação a partir das 17h, na praça da catedral Nossa Senhora das Grotas. Além de Maurício Dias (Mauriçola), Edésio César, Marcelo Vidal e Ramón Raniere, outros músicos estão convidados a participar, assim como poetas, cantores, atores, escritores, compositores e a comunidade em geral.

Ainda em Juazeiro será realizada nesta sexta-feira, 22, a 13ª Caminhada da Paz, com concentração às 8h na Avenida Adolfo Viana e encerramento na Orla da cidade. O evento é organizado pela Diocese de Juazeiro, em parceria com a Secretaria de Educação e Juventude e outras instituições, com a expectativa de reunir mais de dois mil estudantes, professores e a população juazeirense.

Em Cachoeira, acontece, nesta sexta, uma caminhada de mobilização convocada pelo Movimento Por uma Nova Santa Casa de Cachoeira. Com concentração às 10h em frente à sede da UFRB, os manifestantes pedem mais transparência na administração dos recursos públicos da saúde.

