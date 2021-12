Salvador-Itaparica: e a ponte está andando

Do alto escalão da Caixa Econômica Federal vazou a informação: a instituição está analisando um pedido de empréstimo de R$ 2,5 bilhões, que seria a contrapartida do governo para a construção da ponte Salvador-Itaparica, num projeto orçado em torno de R$ 7,8 bilhões, que inclui a duplicação das estradas até Santo Antônio de Jesus e Valença, além da construção do trecho da BR-242 entre São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, até conectar com Paraguaçu, em Feira de Santana, junto à BR-116, e Salvador, rodeando a ilha de Itaparica.

Pelos projetos, os chineses, que já toparam participar da PPP da ponte, entrariam com 75% do valor das obras.

Abordado sobre o assunto, João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, que arquitetou o projeto, foi curto:

— Quem vai falar sobre isso é Rui Costa.

Wagner cá

E há alguma possibilidade de Jaques Wagner integrar o governo de Rui Costa?

Com a palavra, Rui Costa:

— Eu e Wagner decidimos que só conversaremos sobre o futuro político e administrativo depois do impeachment. Ele acredita que ainda pode reverter.

Traduzindo: há.

Debates e etc

A TV Bahia já definiu o dia do debate eleitoral do primeiro turno em Salvador: será dia 29 de setembro. Se houver segundo turno, a data é 28 de outubro.

Antes da TV Bahia, há os debates da Band, TV Aratu e TV Itapoan.

Mas pode ser que a festa sofra um desfalque importante. ACM Neto tem dito reservadamente que não gostaria de ir a debates com o Sargento Isidório.

"Eu chorei sem parar (...). Esse país maravilhoso tem que sair da mão de quemo transforma numacoisa lastimável"

Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta, sobre o espetáculo de abertura da Olimpíada.

"Ele tentou tirar o meu vestido. Como eu resisti, ele me deu um soco na boca e um chute na perna"

Patrícia Lelis, jornalista, ao prestar queixa na polícia de São Paulo contra o deputado Marco Feliciano (PSC-SP) acusando de tentativa de estupro.

Vivas e palmas

O time que organizou a festa de abertura da Olimpíada, puxado pelo cineasta Fernando Meirelles, Andrucha Waddington, Deborah Colker e Daniela Thomas, merece uma salva de palmas. O Brasil mostrou ao mundo que não é só violência e corrupção.

Sabe também fazer festa bonita.

Abraço e vaias

Voltando à nossa vidinha, os ciclistas de Salvador, puxados pela Comunidade Amigos de Bike e Asbeb, vão dar hoje (9h) um abraço simbólico no Aeroclube.

Motivo: já não aguentam mais tantos assaltos, que têm como vítimas eles e as pessoas que fazem caminhadas na área.

Aliás, hoje os ciclistas apenas iniciam uma série de ações com o mesmo foco.

Vaias para a segurança, que ela merece.

Epigrama dos ministros

Dos 23 cargos do primeiro escalão federal, 11 foram preenchidos por gente que não tem familiaridade com a área nem formação profissional necessária.

Exemplos: o ministro da Saúde (Ricardo Barros) é engenheiro civil, o da Educação (Mendonça Filho) é administrador de empresas, o das Comunicações (Gilberto Kassab) é engenheiro civil, o da Cultura (Marcelo Calero) é diplomata, o do Desenvolvimento (Marcos Pereira) é bispo da Igreja Universal, o do Esporte (Leonardo Picciani) é pecuarista. Antonio Lins tascou o genial epigrama:.

Nosso destino é repleto

De contrastes e ironias

Conheço um analfabeto

Que tem quatro livrarias.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Lei da vantagem

Essa é da lavra de Sebastião Nery, em 350 Histórias do Folclore Político Brasileiro.

1932. Paulistas e mineiros se uniram armados contra Getúlio Vargas, querendo tentar forçá-lo a fazer uma Constituição, formando a chamada Revolução Constitucionalista. Perderam, mas Getúlio ganhou o ódio eterno dos constitucionalistas, pelos mortos.

Tempos depois, Fernando Costa, interventor de São Paulo, foi a Minas encontrar-se com o colega Benedito Valadares.

Um jornal de Belo Horizonte, ninho de constitucionalistas, estampou a manchete:

Está em BH o interventor

paulista Fernando Tosta

A desculpa oficial era a de que foi 'erro gráfico', mas Benedito percebeu e recebeu Fernando se desculpando:

— Coisa desses constitucionalistas, você sabe como é, não é Fernando?

E Fernando:

— Deixa lá. Melhor um T do que um B.

adblock ativo