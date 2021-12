Salvador e Lauro brigam por estação do metrô

A Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, que já tinha dado como resolvido o velho conflito entre Salvador e Lauro de Freitas por questões de limites territoriais, tem em mãos um novo abacaxi do mesmo naipe para descascar.

O pomo da discórdia agora é o metrô, que está construindo nas proximidades do aeroporto a sua última estação da Linha 2.

Lauro de Freitas, argumentando que para o metrô ser metropolitano tem que ter uma estação lá, quer. Salvador diz que não tem nada com isso e a estação é na capital.

Para não parar a obra, a CCR usou um ardil: pediu dois alvarás, um em cada prefeitura.

Pelo cenário posto, a pendenga ainda vai dar muito o que falar. Se com Márcio Paiva (PP) a briga já anda, imagine com Moema Gramacho, a nova prefeita, que é do PT.

Expertise — E por falar em Comissão de Divisão Territorial, a da Bahia, com apoio de técnicos do IBGE e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Secretaria do Planejamento do governo, está virando referência nacional em matéria de solução de conflitos. Manoel Lamartine, do IBGE, diz que têm chovido convites para mostrar como a coisa funciona aqui.

– O problema é nacional. E eles querem aprender nossa expertise.

Falta de hábito

Na solenidade ontem no Planalto em que Temer lançou o programa para ajudar o povo a reformar casas, ACM Neto, convidado especial, deu uma derrapada solene. Na hora de falar, em vez de pegar o microfone dos convidados, dirigiu-se ao que é exclusivo do presidente.

Justificou dizendo que é falta de hábito:

– Como nunca participei de uma solenidade aqui em 14 anos de vida pública, errei o microfone.

Tenho certeza que não muda nada na relação Brasil e EUA Tenho certeza que não muda nada na relação Brasil e EUA

Penso que hoje todos precisam trabalhar para mudar a situação global, que é de profunda laceração e sérios conflitos Penso que hoje todos precisam trabalhar para mudar a situação global, que é de profunda laceração e sérios conflitos

Vaquejadas no TJ

Quatro vaquejadas já foram proibidas na Bahia, por juízes de primeira instância, desde que o STF declarou inconstitucional uma lei do Ceará sobre a atividade: Paulo Afonso, Euclides da Cunha, Mata de São João e Berimbau.

A de Berimbau, a última delas, tinha programação divulgada desde julho, com Ivete Sangalo à frente. Segundo o deputado Eduardo Salles (PP), o prejuízo foi enorme.

– Agora a bola está com o TJ. Vamos ver o que os desembargadores dizem.

Esperando Otto — Diz Eduardo que a esperança está no senador Otto Alencar. O Senado já aprovou o reconhecimento da vaquejada como bem imaterial e aguarda Temer sancionar, e aí ninguém pode tocar:

– Tem também a PEC que proíbe os maus--tratos aos animais, desde que em atividades não regulamentadas. Vamos aguardar.

Barrado no Barradão

O Barradão, estádio do Vitória, criou um espaço para deficientes físicos com direito a estacionamento especial, para facilitar o acesso, mas esqueceu um detalhe: de treinar ou avisar o pessoal da Transalvador para tais casos.

Domingo último, Alessandro, que tem paralisia cerebral, no carro conduzido pela mãe, Marinalva, às 14h20, foi barrado no acesso ao estádio, a 200 metros do estacionamento porque a área foi fechada às 14h.

Antônio Assis, petroleiro aposentado, tentou ajudar. Resposta do guarda:

– Carro é tudo igual, não importa quem esteja dentro.

POUCAS & BOAS

* Índios pataxós de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália, interditaram ontem ao meio-dia os dois sentidos da BR-367. Protestavam contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que mandou a Funai reintegrar uma área em Ponta Grande à Goes Cohabita.

* A BR-101 também foi interditada na altura de Itagimirim ontem pela manhã durante três horas. Servidores da prefeitura protestavam contra o prefeito Rogério Andrade, que perdeu a eleição e há três meses não paga os salários.

* O presidente da Fundação José Silveira, Geraldo Leite, recebeu ontem o título de Membro Emérito da Academia de Medicina da Bahia (AMB), entregue pelo presidente da entidade, Almério Machado. A solenidade foi na sede da FJS, onde a AMB foi sediada quando o professor José Silveira a presidiu.

* A Câmara de Salvador vai fazer dia 21 (19h) sessão especial em homenagem póstuma ao ex-deputado Zezéu Ribeiro, falecido em 25 de fevereiro do ano passado, quando era conselheiro do TCE. A iniciativa é da vereadora Vânia Galvão (PT).

