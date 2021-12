Saída contábil não resolve problema

A medida adotada pelo governo do estado, de lançar os gastos da aposentadoria dos servidores para os seus respectivos poderes, resolve uma questão contábil, já que ao promover o expurgo das despesas com a previdência do Legislativo e Judiciário da folha de pagamentos do Executivo, cria condições para baixar o índice do patamar do Limite Prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.



Como A TARDE publicou, o governador Rui Costa confirmou que o estado ultrapassou, em 2015, o Limite Prudencial de 46,17% da Receita Corrente Líquida com gastos de pessoal. Se esse índice não baixar no mínimo para 46,16%, nos próximos oito meses, o estado fica proibido de receber recursos federais.



Solução - O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), disse que a medida resolve o problema contábil, mas não o financeiro, pois o governo continuará pagando as aposentadorias de todos os poderes. "Os gastos com a previdência estadual já chegam a R$ 3 bilhões por ano. Precisamos sentar para arrumar uma solução com os próprios trabalhadores, que sempre resistiram a mudanças nas aposentadorias. Mas eles serão os maiores prejudicados se o sistema quebrar".



Servidor - "O problema do cumprimento da LRF não é responsabilidade do servidor". Foi como reagiu Joaquim Amaral, fazendário, diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos. A categoria não quer nem ouvir falar em reajuste zero em 2016. "Tivemos inflação de 10,67% em 2015. As perdas somam mais de 18%. E nós vivemos de salário. Não é obrigação dos servidores gerir as contas públicas do estado. Temos noção da importância, mas não pode ser atribuída ao servidor essa responsabilidade".





'O Brasil está perdendo a luta contra o mosquito'

Dilma Rousseff, presidente, repetindo o que disse o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que teria provocado mal estar no Palácio do Planalto. Dilma disse que, no final, o Brasil vai ganhar essa guerra. A frase foi dita ontem, em Brasília, na Sala Nacional de Coordenação e Controle de Enfrentamento à Microcefalia

Discursos, vice e censura



Houve de tudo na inauguração das obras do Rio Vermelho, na tarde de ontem. Prefeito fazendo discurso político, desfile de candidatos a vice e tentativa de censura. O jornalista Júlio Reis apareceu no evento com um cartaz protestando contra o corte de árvores na cidade. Disse que três seguranças da prefeitura arrancaram o cartaz e só não o agrediram porque tinha gente olhando.

Tem cerveja, mas não feijão



Enquanto a Ebal aguarda o leilão que vai privatizá-la, a loja do Ogunjá da Cesta do Povo recebeu esta semana um carregamento gigante de cerveja. O feijão e o arroz estão caríssimos nos supermercados das redes privadas. Poderia ser vendido mais barato na Cesta do Povo, se ainda valesse a filosofia inicial do projeto, de regular o mercado. Mas não há produtos.



As prateleiras dos gêneros alimentícios estão vazias. Pelo visto, o que interessa é a cerveja, distorção que aliás já vinha sendo apontada pelo Tribunal de Contas do Estado há muito tempo.



Outro problema que a Associação dos Trabalhadores da Ebal está denunciando é a grande quantidade de produtos vencidos que vêm sendo descartados nas lojas da Cesta do Povo.



E o que consideram mais grave: o drama dos funcionários da empresa que já começaram a ser demitidos.

POUCAS & BOAS

Um dos profissionais mais marcantes do rádio da Bahia, Ed Carlos, o Tio Ed, da Rádio Sociedade, morreu na madrugada de ontem, aos 73 anos, por falência de múltiplos órgãos. Ele apresentou vários programas de variedades e radionovelas, e deixa uma legião de fãs.

O TRE prorrogou o prazo do recadastramento biométrico em Alagoinhas para o dia 29 de fevereiro. Iria se encerrar neste domingo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O defensor das Forças Armadas



Uma sessão em homenagem ao 7 de Setembro na Câmara Municipal de Ilhéus, nos tempos da ditadura, deu o que falar. Em nome do antigo MDB, foi escalada para discursar a vereadora Ida Rego, que desandou a criticar o almirante Pereira Campos. O prefeito Nerival Barros, da Arena, não se conteve:



- Não admito que se critique uma ilustre figura das nossas Forças Armadas!



Enquanto a maioria dos presentes continha o riso, a vereadora explicava que o almirante não tinha nada a ver com as Forças Armadas do Brasil, era um oficial português que comandou o bloqueio naval de Salvador em 1822, retardando a Independência na Bahia durante um ano. Mas não perdeu a chance de zoar com o prefeito:



- Não posso garantir a data em que o almirante Pereira Campos faleceu, mas deve ter sido há mais de um século.



Barros retrucou:



- Pior ainda se ele morreu! Agora existe uma lei que prende, cassa e confina.



O caso foi enviado para o Festival de Besteiras que Assola o Brasil, de Stanislaw Ponte Preta, que brincou mais ainda: "Se essa tal lei existisse, esse prefeito tinha que estar preso".

