Sai em setembro PMI do Centro de Convenções

Garante o secretário-chefe da Casa Civil, Bruno Dauster, que antes de completar um ano do desabamento de parte da estrutura do Centro de Convenções, o Estado publica um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para grupos interessados ofertarem suas propostas para a concessão. Se for cumprida a promessa, será antes do dia 23/09, quando aniversaria o acidente.

O local é que só será definido a partir das propostas, Paralela ou com o centro antigo, o que apresentar melhor custo-benefício. Duas propostas consistentes já teriam chegado à mesa do governador. Dauster diz que lá onde está o atual prédio a acessibilidade é ruim, está longe dos principais eixos de circulação da cidade e sem suporte para uma distância para pedestre.

Quem avisa... – Vem de lá Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, e lembra que 'quem avisa amigo é': o trade avisou ano passado que a Bahia poderia perder o hub da Azul para Pernambuco se não alterasse a alíquota de ICMS. Dito e certo. Agora alerta: será uma catástrofe econômica o Centro de Convenções em outro local.

– Queremos colaborar, nos aproximar do Estado, para ter um canal aberto para o diálogo – diz ele.

360 km por hora

ACM Neto apresenta hoje, às 17h, no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, o eixo do Salvador 360 que trata do Centro Histórico. A parte habitacional é “audaciosa”, nas palavras do secretário Guilherme Bellintani, que prevê que mais de 80% dos servidores estarão no centro em dois anos. Neto diz que vai investir R$ 200 milhões na região.

Saúde 2018

Nos bastidores se diz que Neto está fazendo levantamento detalhado dos avanços de sua gestão para usar em ‘eventual quase-certa’ campanha eleitoral. Uma das pautas é a da saúde: atenção básica na saúde chegou a 55% da população – no mandato de João Henrique era de 12%.

Aposentados no seco

A estratégia de Rui de chamar cada categoria para discutir progressão e promoção salarial está agradando aos servidores ativos, ao mesmo tempo em que mantém os cofres sob controle, dentro do limite de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não concedeu reajuste linear ao funcionalismo. Até aí, tudo bem...

Planão – Só tem um problema, diz a presidente da Fetrab, Marinalva Nunes: soldados da polícia militar e os que desempenham atividades meio no Estado, que integram o chamado 'planão', além dos aposentados, não entram na roda dos beneficiados e estão no seco em 2016 e 2017. Qual é a solução que Rui vai dar a isso?, pergunta a sindicalista.

Paul McCartney & o Turismo

Dos 32 mil ingressos vendidos até a última quarta-feira pra o show de Paul MaCartney, que acontece dia 20/10, na Arena Fonte Nova, 28% representam o público fora de Salvador – hoje, um total de 8.960 pessoas que estarão na capital baiana na sexta-feira do show e que podem ficar até o domingo.

Isso movimenta restaurantes, hotéis, pousadas, transporte.... Dados quentes da Arena: 72% do público, até agora, é de Salvador, outros 5% de Sergipe, mais 5% de São Paulo, 3% vindos de Pernambuco, 2% do Ceará, 2% do Rio de Janeiro, 2% de Alagoas, 1% Distrito Federal, 1% do Rio Grande do Norte e 7% de outras origens.

Para quem mora no Nordeste, Salvador é mais perto. Se mora em São Paulo, os ingressos esgotaram. Paul estará também em Porto Alegre e Belo Horizonte.

Cadê a Transalvador?

Quem passa pelo trecho do bairro de São Cristóvão, que liga a Avenida Paralela à rodovia CIA/Aeroporto e ao município de Lauro de Freitas, diariamente, tem a impressão de que Salvador não tem departamento de ordenamento do trânsito, ante o tamanho do caos que ocorre na área.

Vem muito carro da rodovia CIA/Aeroporto, de Lauro de Freitas e de outros lugares – ali é uma das entradas de Salvador. Aí já viu: ônibus em fila tripla, van, o diabo a quatro. É uma rua com muita circulação de pedestre e não tem passarela. São três sinaleiras. Algum jeito tem que ser dado.

Polêmica à vista

O deputado estadual Samuel Junior (PSC) apresentou o projeto Escola Sem Partido na Alba. Movimentos sociais já se articulam contra. Se passar nas comissões é polêmica certa.

