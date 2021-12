Saeb fecha o cerco contra irregulares

Mais dois servidores estaduais aposentados por invalidez que continuavam trabalhando (um no TJ-BA e outro no governo de Sergipe) foram identificados pela corregedoria da Secretaria Estadual de Administração e perderam o benefício. O número de irregulares já somam 87 e o prejuízo anual que causaram é estimado em R$ 3,4 milhões. Em tempos de dinheiro escasso a força-tarefa mais que se justifica.



O secretário Edelvino Góes promete intensificar o cerco aos irregulares com a abertura da terceira etapa da "Operação Invalidez", como foi batizada a caça às bruxas.



Próximo passo — A Saeb agora vai cruzar informações do banco de dados estadual com a do INSS. A medida pode contribuir para a descoberta de aposentados por invalidez que estejam trabalhando na iniciativa privada. As informações de outros estados também devem chegar a qualquer momento. Somente Sergipe enviou.

Interessante neste movimento é que precisou a crise se instalar para motivar o governo a correr atrás das torneiras abertas.



Faltou planejamento



O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) admite que houve falhas no planejamento do São João deste ano. No entanto, aponta a crise econômica como um dos principais fatores que prejudicaram os investimentos privados nas festas. Outro fator complicador foi a falta de certidões dos 70 municípios que ficaram impedidos de assinar convênios com a secretaria.



Agora vai — Pelegrino promete iniciar o planejamento do São João 2016 tão logo o deste ano acabe.

— Precisamos encontrar uma forma de fechar os convênios ou de o Estado licitar diretamente as festas. Não podemos esquecer que 2016 é ano eleitoral e haverá diversas restrições. Mas, no todo, acredito que a Bahia se consolida como um estado que tem uma festa bem pulverizada. A Paraíba tem Campina Grande. Pernambuco, Caruaru. Nós temos a festa distribuída em todo o estado. Precisamos agora viabilizar a festa no Parque de Exposições para termos uma grande em Salvador. Apenas o Pelourinho não é suficiente para atração de turistas.

Está dito. Agora é esperar para ver.



"Sempre falarei a verdade de meus pensamentos e sentimentos, e se eu fosse cancelar esse show apenas para agradar pessoas que admiro,

eu não seria livre para tomar minhas próprias decisões. Eu vou cantar em Israel"

Caetano Veloso, cantor respondeu ao ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, que havia pedido para ele e Gil cancelarem o show naquele país devido a crimes cometidos contra palestinos. Caetano afirma que estará atento ao que acontece por lá, mas que ainda não tem opinião formada sobre o assunto.

Momento histórico



Depois de disparar contra o PT, Lula terá que responder aos próprios correligionários sobre as declarações dadas. No Congresso Nacional do partido há duas semanas, o ex-presidente fez parte do grupo que conseguiu manter as principais diretrizes atuais do partido que agora o incomodam.



Manobra de praxe



A Câmara Municipal realizou apenas 31 sessões ordinárias no primeiro semestre e votou apenas três projetos oriundos do Executivo. O líder do governo na Casa, Joceval Rodrigues (PPS), disse ao repórter de A TARDE, Rodrigo Aguiar, que não houve necessidade de o prefeito enviar mais projetos. Sobre as matérias, o argumento é válido. Já o número reduzido de sessões se deve ao fato de manobras que foram feitas, principalmente pela base de ACM Neto, para evitar que o projeto que mudou a base de cálculo da outorga onerosa passasse a sobrestar a pauta antes de ter a certeza de que seria aprovado. A estratégia deu certo e a matéria foi aprovada sem problemas.



Ponto Facultativo



O presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB) liberou os deputados federais do Nordeste das sessões deliberativas de anteontem. Isso significa que eles não terão descontos no salário, contudo, houve sessão e apenas sete dos 39 baianos optaram por cumprir o 'ponto facultativo'. Aleluia (DEM), Gualberto (PSDB), Antônio Brito (PTB), João Carlos Bacelar (PTN), Cacá Leão (PP), Jutahy Magalhães (PSDB) e Márcio Marinho (PRB). Esta é a lista dos parlamentares que preferiam ficar em Brasília a curtir e prospectar no São João da Bahia.



Estica e vai



O aumento das tarifas públicas de água, energia, combustível foram todas seguradas no ano passado, por conveniência das eleições. Já neste ano houve uma explosão nestas contas e é essa a principal justificativa encontrada pelo Banco Central para elevar a estimativa da inflação de 7,9% para 9% em 2015. O percentual é o segundo maior desde 2003, quando atingiu 9,3%. O problema é que o ano ainda não acabou.



POUCAS & BOAS

Não chega a ser novidade, mas os dois cavalos que pastavam tranquilamente no canteiro central da Paralela chamaram a atenção dos motoristas que por lá passaram ontem. A qualquer momento um acidente fatal pode acontecer em decorrência deste descaso.

A Transavaldor precisa encontrar uma forma de coibir os motociclistas que utilizam as passarelas como retorno ou atalho. Não é incomum vê-los passar em alta velocidade pelos corredores destinados a pedestre.

José Carlos Aleluia (DEM) comemorou a aprovação da Medida Provisória que impede a cobrança do licenciamento de máquinas agrícolas. Ele diz que existia uma brecha na legislação atual que abria a possibilidade de ser cobrado dos proprietários destes equipamentos taxas do Detran. A MP permite que seja feito o registro com a finalidade de viabilizar o seguro e só isso. A matéria ainda depende de aprovação no Senado.

Paulo César de Azevedo, prefeito de Livramento, escapou por pouco de uma confusão durante a festa de São João no distrito de Itanajé. Um homem que partiu para briga com ele e foi contido por aliados do prefeito. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante. Situação lamentável.

Rui Costa lança hoje, em Cachoeira, o projeto 'Rota da Independência' que vai levar aulas públicas, palestras e apresentações aos municípios do Recôncavo. As atividades começam hoje e seguem até o dia 22 de julho.

Colaborou Rodrigo Aguiar

