Rui vai ver o papa e a anemia falciforme

Na viagem que fará à Europa na próxima semana, Rui Costa tem alvos bastante definidos, com foco principal na área de saúde. Em Portugal, visitará uma empresa especializada em biotecnologia para adquirir as técnicas de construção de um predador para o Aedes aegypti, o mosquito do triunvirato do mal, dengue, chikungunya e zika.

Na Itália, além de indústria de próteses, também visitará um fabricante de remédios contra o câncer e, em Milão, a ITF, empresa especializada na produção de hidroxiureia, o remédio contra a anemia falciforme.

Eis a questão: a hidroxiureia é um remédio barato, não interessa muito aos laboratórios. Diz o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) que a anemia falciforme é doença de preto e pobre. E a Bahia tem a maior incidência do mundo fora da África.

A ideia é comprar o medicamento e a tecnologia para produzir aqui, na Bahiafarma, e transformar o estado no centro de referência de tratamento da doença.

Tudo isso sob as bênçãos do papa Francisco. Rui agendou uma visita a ele. E sua santidade aceitou de bom grado.

Números - A anemia falciforme, a doença que ano passado matou Rilza Valentim, a prefeita de São Francisco do Conde, é traiçoeira. Pode provocar AVC e que tais.

A maior incidência é na Bahia, um para cada 650 nascidos vivos, ou 360 novos casos por ano. A segunda é o Rio, com um para cada 1.200 nascidos vivos.

Prevalência - A prevalência é na população negra, mas nos quatro mil casos hoje tratados em 22 serviços em Salvador, Feira, Conquista, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Juazeiro e Alagoinhas, tem também brancos e índios. A Sesab suspeita que o número chega a 20 mil. Muita gente tem e não sabe.

Chame a baiana

E por falar em africanidades, já está na 5ª edição o curso de gastronomia africana bancado pela Fundação Gregório de Mattos, via Casa do Benin, criado durante as comemorações do aniversário da cidade, sem que os alunos da primeira turma sequer tenham tido acesso às receitas dos quitutes.

Alguns, nem ao certificado de participação. Enfim, quem quer comer vatapá tem que recorrer à velha baiana do acarajé.

"Se um veículo ou pessoa assumir a denúncia, não tem problema. Pode zoar, criticar, difamar, porque ele pode ser processado. Nosso alvo é quem, de forma anônima e covarde, publica conteúdo criminosoe o espalha na rede"

Cláudio Cajado (DEM), deputado federal, defendendo o projeto que criminaliza os 'fakes', ou ataques anônimos na internet.

Estaca zero

A aposta que o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, fazia no PL, o novo partido do ministro Gilberto Kassab (Cidades), minguou. O TSE vai julgar o pedido de criação quarta, mas, se aprovado, Kassab, o dono, já avisou que imediatamente ele será fundido com o PSB. A jogada é para abrir a possibilidade de atrair gente de outras legendas.

Marcelo decidirá o novo rumo até março.

O metrô anda

Duas notícias sobre a nova linha do metrô, uma ruim e uma boa.

A ruim: os tapumes colocados ao longo da Paralela vão ficar na maior parte da obra. Razões de segurança, alega a CCR. Vai haver, durante o período, intenso movimento de máquinas, a começar pelas caçambas, e os cuidados devem ser internos e externos.

A boa: a obra está prevista para ser concluída em meados de 2017, mas a CCR bota força para antecipar. Quer terminar no fim de 2016 ou janeiro de 2017, no máximo.

Novos tempos - O povo de Salvador, traumatizado com a primeira linha do metrô (Lapa-Pirajá), que levou 14 anos (temperados com muita denúncia de corrupção) e só funciona pela metade, quer outra história.

E o BRT de Neto?

Aliados de ACM Neto acham que houve má vontade, senão retaliação, na liberação da obra por parte do governo. Dos R$ 800 milhões previstos, R$ 500 milhões a prefeitura tomaria na Caixa e bastaria o governo autorizar o empenho dos outros R$ 300 milhões, que só viriam lá adiante, mas não impediriam o início das obras.

O próprio Neto acha muito difícil iniciar a obra ainda este ano, como queria.

Aliás, pela Bahia afora, há centenas de obras paradas. E de prefeitos chiando.

Furdunço em SAJ

Tem furdunço na política de Santo Antônio de Jesus respingando em Salvador.

O deputado Rogério Andrade (PSD), que em 2012 rompeu com o então prefeito Euvaldo Maia (DEM) para apoiar o hoje prefeito Humberto Leite (PDT), agora rompeu com Humberto porque vai se candidatar a prefeito e negocia o apoio de Euvaldo.

ACM Neto não está gostando. Como Humberto e Rogério são aliados de Rui Costa, ele vai ficar sem palanque lá?

Quer recompor ou criar a terceira via.

POUCAS & BOAS

O coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, estará terça (9h) no Edifício Bahia Center, anexo da Câmara de Salvador, para discutir, em audiência pública, um projeto da vereadora Kátia Alves (DEM).

O projeto em apreço torna obrigatória a implantação de dispositivos em caixas eletrônicos bancários de Salvador para impedir a aplicação de explosivos. A ideia é boa. Mas só Salvador?

Colaborou: Rita Conrado

POLÍTICA COM VATAPÁ

O cinto

Conta Everildo Pedreira, jornalista, dono de mais de uma dezena de jornais pelos quatro cantos da Bahia, tido como nosso mais expressivo cigano da comunicação (pela vocação nômade), que Pedro Falconeri Rios, o Piroquinha, primeiro prefeito de Pé de Serra (1986-1988, depois 1993-1996), hábil, folclórico e popular, deixou a caatinga para embarcar, pela primeira vez, num avião rumo a Brasília. Já na poltrona do Boeing da Vasp, ouviu a ordem:

- Senhores passageiros, por favor, apertem os cintos.

Antes da decolagem, a aeromoça, fazendo a checagem, viu Piroquinha sem o cinto, pediu:

- Senhor, por favor, coloque e aperte o cinto.

E ele:

- Ô, minha fia, no lugar já está, mas pra apertar só se você me arranjar uma tesourinha pra eu abrir mais um furinho aqui porque já atochei o que pude.

E mostrou o cinto da calça.

