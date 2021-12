Rui vai tirar a limpo o caso das aposentadorias

Rui Costa foi taxativo nesta terça-feira:

- Tenho meu salário (de governador), de R$ 22 mil, que é um bom salário. Os deputados ganham R$ 25 mil, também têm um bom salário. Mas há aposentadorias de 40, 50 ou 60 mil. O povo não merece estar subsidiando essas aposentadorias.

Ele diz que nada fará fora da lei, mas ressaltou que há um teto: R$ 33.763, que, por sinal, já é bem gordinho, diga-se.

A questão é que o TJ, o Ministério Público, a Assembleia e tribunais de contas, na hora de definir salários, agem com independência, mas quem paga a conta é o Funprev, que congrega todos os segmentos públicos.

Junto com auditores e procuradores esses segmentos ganharam, por via judicial, o direito ao teto federal, o dos R$ 33 mil, uma vez e meia o teto estadual, que é o salário do governador. Os parâmetros são esses.

Rui acha que acima do teto federal tem gordura. Curioso é que todas as aposentadorias passam pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

E ironicamente de lá saíram alguns salários tidos como gordinhos.

NAS SECRETARIAS — Diante da crise, Rui descarta cortes de secretarias, mas admite que pode bulir nas estruturas.

- Mudança de perfil, de enxugamento. Sempre dá para enxugar. Estamos analisando todas as alternativas de serviços. Não entra ninguém na minha sala para propor aumento de cargo. Esse não entra.

Unidos de Camaçari

A deputada Luiza Maia (PT) estava rindo nesta terça-feira, 22, pelos corredores da Assembleia mostrando a foto de um outdoor espalhado por Camaçari pregando a união da oposição.

Nele estão o ex-prefeito José Tude, recém- -filiado ao PMDB, Geddel e ACM Neto.

Motivo do riso: o vereador Antônio Elinaldo (DEM), líder nas pesquisas, está fora.

Cheia de grilos

Original a explicação da prefeita de Riachão do Jacuípe, Tânia Mattos (PDT), para a invasão de grilos que atormenta a cidade (veja na página A8):

- É nossa iluminação que está muito boa.

Se é que o é, então outras cidades da região, como Ichu, também estão reluzentes.

"A decisão de primeira instância baseou-se exclusivamente em delações premiadas, sem qualquer prova material, e ainda tentou criminalizar o PT ao insinuar que as contribuições para o partido, todas legais e declaradas ao TSE, foram em doações ilícitas"

Rui Falcão, criticando a condenação a 15 anos de João Vaccari, ex-tesoureiro do PT, acusado na Lava Jato.

Volta ao começo

Líder nas pesquisas em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, o deputado Herzem Gusmão (PMDB) está mais aliviado. A ajuda veio de dentro de casa. O ex-governador Nilo Coelho (PSDB), que havia anunciado a intenção de entrar na disputa lá, desistiu. Ou melhor, é candidato, mas em Guanambi, terra dele, onde é favorito.

A deputada Ivana Bastos (PSD), prefeiturável em Guanambi, não tomou como surpresa. 'Há 15 anos ele faz isso'.

Comendas do barulho

O deputado Ângelo Coronel apresentou projeto para conceder a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Assembleia, a Rui Costa, Jaques Wagner e ACM Neto.

Acendeu o estopim de um tremendo barulho, não pelos homenageados, mas pela forma. O deputado Adolfo Viana (PSDB) ponderou que, mesmo aliado de Neto, a Casa haveria de convir que está abusando na concessão de tais honrarias.

Deu rebu, e o caso será resolvido nesta quarta-feira.

INFLAÇÃO HONROSA — Adolfo exibiu uma resolução assinada pelo presidente Antônio Honorato (1997-1999), nesta quarta-feira, 23, conselheiro do TCM (e por acaso pai dele), Horácio de Mattos e Edmon Lucas, os outros componentes da mesa na época, que limitavam a concessão da 2 de Julho a duas por ano.

Este ano já foram concedidas mais de 20.

CHOQUE DE DESORDEM — Aliás, a agenda da Assembleia está chocando pela desordem. Sexta passada, houve uma sessão especial (aprovada em plenário) em homenagem à Justiça Arbitral convocada pelo deputado Sargento Isidório (PSC).

Sessão? Qual o quê. Era uma formatura de juízes arbitrais com direito a canudo e tudo.

Já é a segunda. Outra foi protagonizada pelo deputado Carlos Ubaldino (PSD).

A questão é que tais eventos implicam todo o aparato de uma sessão de verdade, com direito a transmissão pela TV Assembleia, taquígrafas e tudo mais. Está fora de tom.

Ifba capenga

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifba) de Seabra está literalmente capenga. É bem instalado, tem laboratórios de ponta, mas não cresce porque os 1.800 metros que o separam do núcleo urbano são uma lástima. Sem iluminação, quando chove ninguém passa.

Atende a 12 municípios da região e tem 320 alunos, mas poderia chegar a 1.200. Mas o acesso ruim estraga a festa. Professores e alunos pedem socorro. O diretor Robson Menezes diz que o prejuízo é enorme.

POUCAS & BOAS

Crônicas das prisões e do exílio é o novo livro de Araken Vaz Galvão, a ser lançado nesta sexta (18h30) no Centro de Cultura de Valença. A obra foi editada pela Assembleia da Bahia. Autor de várias obras, algumas premiadas, baiano de Jequié, Araken foi preso político e depois exilado após ter participado da guerrilha da Serra do Caparaó.

Frequentadores de academias e afins na Rua Minas Gerais, Pituba, estão injuriados com a Transalvador. Entre as 7 e as 8h, não há cobradores para o estacionamento das laterais. E a partir das 9h os guardas da Transalvador chegam multando todo mundo por falta da cartela.

O Papel da Internet na Prática Médica Contemporânea é o tema do XIV Congresso da Associação Bahiana de Medicina (ABM), a ser realizado sexta e sábado próximos. Vai discutir prós e contras da telemedicina, abordando os aspectos jurídicos e éticos da questão.

Removido do comando da 15ª Cia. da PM em Itapuã, o major Carlos Humberto ganhou as simpatias gerais: moradores se reuniram nesta terça-feira no Hotel Pedra da Sereia para articular ações junto ao governador Rui Costa e ao comandante da PM, Cel. Ancelmo Brandão, para pedir que ele fique. O trabalho do major é aplaudido.

A Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia (Força Invicta), presidida pelo tenente Edmilson Tavares, realiza terça (13h30) no Hotel Sol Bahia o Seminário sobre o Ciclo Completo da Polícia, para marcar o seu 11º aniversário.

Colaboraram: Luan Santos e Luiz Tito, de Feira de Santana.

adblock ativo