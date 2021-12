Rui vai à China assinar os protocolos da ponte

A ponte Salvador-Itaparica e o Sistema Viário do Oeste (SVO) vão custar R$ 7,671 bilhões, da seguinte forma:

1 – A ponte em si tem um custo estimado de R$ 6,6 bilhões.

2 – R$ 230 milhões são para a construção de 4,2 quilômetros de viadutos (passam por cima da área de São Joaquim) e mais dois túneis ligando a Via Expressa à cabeceira da ponte.

3 – Outros R$ 169 milhões, para a duplicação da Ponte do Funil, que liga a Ilha de Itaparica ao continente.

4 – R$ 183 milhões serão para a construção de uma via segregada no miolo da ilha para a passagem de veículos pesados.

O resto é para a duplicação das estradas até Santo Antônio de Jesus, num lado, e Valença, no outro, além de um contorno em Nazaré.

Rui Costa está indo à China assinar o protocolo de intenções com os chineses. Uma das cláusulas é a de que os interessados podem sugerir alterações no projeto.

Tem a ver. Uma das grandes interessadas é a CRBC, que acaba de construir, na China, a ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau, com 50 quilômetros de extensão.

Engenharia financeira — Pelo projeto, a empresa parceira entrará com 75%, a Caixa Econômica com 5% e os governos, baiano e federal, com 20%.

Coronel governador — Ângelo Coronel, presidente da Assembleia, que tanto quer uma vaga na chapa de Rui Costa, como candidato ao Senado ou a vice, vai ser governador bem mais cedo do que imagina. João Leão, o vice, embarca para Portugal quarta, e Rui, quinta (os dois se encontram lá).

Leão só volta segunda, e Rui segue viagem para a China. Coronel será governador no próximo final de semana. Não é lá grande coisa. Marcelo Nilo assumiu oito vezes . Mas já ajuda a engordar o currículo.

Com esse sistema eleitoral de agora, o distritão, não é bom. A verdade é que o nosso sistema eleitoral, na forma em que está, faliu

Alterar o nome é apenas uma mudança de fachada Alterar o nome é apenas uma mudança de fachada

Tensão no cais

É tenso, muito tenso, o clima da Codeba depois que a diretoria resolveu rescindir o contrato das obras do quebra-mar do Porto de Salvador, por irregularidades. É pressão de todos os lados. Fala-se até que o presidente foi convidado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para prestar esclarecimentos.

A famosa rádio FM Cais já fala até em possível afastamento do presidente Pedro Dantas.

Lula cá

No périplo que fará pela Bahia na próxima semana, Lula vai a São Francisco do Conde ser paraninfo da segunda turma de humanidades da Universidade da Lusofonia, que pretende integrar países de língua portuguesa.

O campus de São Francisco foi inaugurado em 2014 por Dilma.

O azar de Itororó

Itororó, na região do cacau, vive dias de expectativa. Conhecida pela produção de uma carne de sol famosa no Brasil, vive a angústia de estar com o matadouro fechado há quase três anos. Este ano, vislumbrou a expectativa de uma solução quando o prefeito Adauto Almeida (PSDB), o doutor Adauto, comprou um antigo frigorífico, o governo do estado com outra parte e o resto seria completado com uma emenda de R$ 1 milhão do deputado Jutahy Júnior (PSDB).

Aí entra o azar. Jutahy votou contra Temer no caso da acusação do MPF por corrupção e a dúvida se instaurou.

O dinheiro sai ou não sai?

POUCAS & BOAS

A Bremen, concessionária da Volks que funciona no Costa Azul, está fechando as portas. No lugar vai ficar o Hapvida.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Santos únicos

Ano 1982. Teófilo Sena, o autointitulado candidato da cor morena, filósofo de esquina, candidato a vereador ao lado de Luiz Góes Teles, que disputava a prefeitura contra João Cardoso dos Santos.

Campanha acirrada, Góes, aficionado de uma boa farra, não teve o perdão dos adversários, que o chamavam de Baiuca, cachaça bastante popular na época.

Alguém encontrou Teófilo na rua:

– Eu até queria votar em você, mas você acompanhado de Baiuca, não dá. Aquilo é um cachaceiro, Teófilo.

E Teófilo, tirando do fundo da cuca mais uma das suas filosofadas:

– Mude o disco que esse é velho. Eu só conheço santo daqueles que estão lá na igreja. E assim mesmo porque ficam de bico calado. Se falarem, perdem o altar!

Conclusão: nenhum delator é santo.

