Rui vacina deputados contra 'turbulências'

No mais longo café da manhã de que se tem notícia (começou às 9h e terminou depois das 15h), o governador Rui Costa reuniu os deputados da base aliada para pedir sacrifícios diante da crise.

Disse que o estado não tem dinheiro, as expectativas não são boas diante do cenário político e econômico do país, a serem agravadas pelas turbulências que virão com a revelação dos políticos da Lava Jato, e que nos próximos seis meses ninguém conte com obras porque os cofres estarão trancados.

De público, ninguém disse que não gostou. Mas, na saída, o ti-ti-ti correu solto, entre queixumes e falta de ânimo.

Enfim, Rui queimou o capital político de governo novo; muito ao contrário de Dilma, que há muito usa o volume morto.

Critério complicador — No encontro com Rui, realizado no Othon Palace, estavam 39 deputados. Eles não gostaram da notícia da falta de dinheiro e menos ainda do anúncio da mudança de critérios para a ocupação de cargos regionais no interior (os de quarto e quinto escalões).

Antes, prevalecia o mais votado. Agora, disse Rui, os critérios serão 'subjetivos'.

Os deputados acham que vai dar rolo. O mais votado não vai aceitar a 'invasão' de uma influência 'alienígena'.

E se o PT for privilegiado, piora.

Esperança futura — O secretário Manoel Vitório (Fazenda), que, além de Rui e do vice-governador João Leão, falou pelo governo, explicou a situação financeira do estado e disse que algumas receitas caíram, como a 'conta petróleo'. Mas estimou que em 2016 o cenário será bem melhor.

Escolta pública

Sobre a nota Escolta pública, ontem publicada, dizendo que a PM está fazendo escolta de carros-fortes do Banco do Brasil entre Piritiba e Jacobina, a assessoria de imprensa do Ministério Público diz que já apurou os fatos e adotou providências.

Oficiou a PM e foi informado de que a escolta ocorre em períodos críticos (chegada e saída de dinheiro nas agências) e que a ação objetiva a redução de crimes, principalmente preservando a população.

Quase único

Marcos Presídio, indicado por Marcelo Nilo para a vaga de Zezéu no TCE, foi bem recebido pelo governador Rui Costa.

Ninguém garante que ele será candidato único. Mas tudo indica que será.

Efeito petrolão

Na posse de Maria Quitéria (PSB) na presidência da UPB, ontem, era voz corrente entre todos os prefeitos de municípios que de alguma forma têm ligações com a Petrobras: o escândalo da Lava Jato tem sido devastador nas finanças municipais.

Além de a receita de royalties ter caído, a desaceleração ou parada das atividades está causando estragos bombásticos no comércio. Para eles, isso é desemprego à vista.

Outorga onerosa

O secretário Sílvio Pinheiro (Urbanismo) foi à Câmara ontem defender a aprovação do projeto da outorga onerosa (que reduz os custos das incorporadoras), cujo atraso é motivo de queixas do presidente da Ademi, Luciano Muricy Fontes.

Ele disse que a iniciativa vai aquecer o mercado imobiliário em Salvador, que está em baixa comparando com outras grandes cidade baianas, como Feira.

Mas não convenceu a todos.

Resistências — Aliados de ACM Neto dizem que o projeto foi enviado pelo prefeito em fevereiro em regime de urgência e tramita como tal. Mas a oposição acha que a questão não é essa. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) afirma que a iniciativa deveria estar no PDDU e prescindiria de audiências públicas. Seja como for, é um bom teste para Neto após o racha com o PTN.

Candidatos de araque

Funcionários públicos que se candidataram nas últimas eleições só para gozar dos três meses de licença remunerada que a lei concede, é bom pôr as barbas de molho.

A Procuradoria Eleitoral da Bahia abriu processo investigatório para saber quem é quem nesse jogo. Os que gastaram pouco ou nada e tiveram poucos votos são fortes candidatos a se estrepar.

Os procuradores desconfiam que alguns são contumazes. Em toda eleição estão.

Sem conversa

Sempre citado como uma provável baixa governista, o deputado federal Luiz Caetano (PT) diz que mudar de lado nem pensar:

- Sou de esquerda, sempre militei na esquerda e é nesse campo que vou ficar.

POUCAS & BOAS

A Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) completa 50 anos este ano. O primeiro da série de atos que vão marcar o cinquentenário acontece segunda (17h) na Associação Comercial da Bahia com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, que vai falar sobre o Poder Judiciário.

Palco de intensas movimentações nas manhãs de terças e quartas, o corredor das salas das comissões da Assembleia ontem estava vazio. Lá, só apareceram os deputados Pedro Tavares (PMDB) e José de Arimatéia. O café da manhã de Rui Costa roubou a cena.

E por falar em comissões da Assembleia, a de Segurança realiza terça audiência pública para discutir a situação dos presídios baianos. A que iria discutir anteontem o episódio da Mata Escura em que 13 pessoas morreram numa ação da PM foi adiada para o dia 17.

A presidente do Sindicato dos Delegados da Bahia, Soraia Pinto Gomes, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, Marcos Leôncio Ribeiro, se reuniram ontem para discutir formas de ajudar a melhorar a segurança pública. Eles dizem que a intenção principal é alinhar as ações.

*Colaborou: Biaggio Talento

