Rui: ‘Todos querem fazer selfie no metrô’

De Rui Costa, sobre o que ele achou da presença de ACM Neto e do ministro Bruno Araújo (Cidades) anteontem no metrô:

– Sinceramente, do fundo do meu coração, achei ótimo. O filho é bonito e todo mundo quer tirar um selfie com ele.

Rui diz que o metrô levou mais de 13 anos parado e agora tornou-se a principal obra de mobilidade do país em andamento:

– No Ceará está parado, em Curitiba parado e aqui está indo bem. Só falta concluir a integração com o sistema de transporte.

O metrô custa em torno de R$ 7 bilhões, dos quais 72% são do governo do estado, e em torno de R$ 2,5 bilhões do governo federal.

– Fizemos um modelo de PPP (parceria público-privado) bem ajustado. A primeira PPP na Bahia quem fez foi Paulo Souto, com o emissário submarino do Rio Vermelho (que Wagner, ao assumir, questionou e baixou R$ 40 milhões). Depois o Hospital do Subúrbio, a Fonte Nova e agora o metrô. Por ele, a CCR bota dinheiro (para depois ser ressarcida) e tem interesse para não perder o que investiu.

E concluiu:

– Se o bichinho fosse feio, todo mundo corria. Mas deixe os nossos convivas lá. Eles nem conhecem detalhes do projeto.

Fonte Nova — Rui Costa avalia que, de todas as PPPs feitas na Bahia, só uma, a da Fonte Nova (com a Odebrecht), merecia ter tido uns ajustes melhores:

– Teríamos que responsabilizar mais o parceiro. Ali foi concebido para ser um espaço multiúso, e não só futebol. Não há captação de eventos, ficou só o futebol.

Desembolso — Para o metrô não parar, às vezes o governo estadual desembolsa dinheiro que deveria vir do governo federal, onde os atrasos, desde Dilma, são frequentes. Dá algo em torno de R$ 500 mil por mês.

Não, Deus me livre, tenho horror à maconha. A sensação que me provoca é péssima Não, Deus me livre, tenho horror à maconha. A sensação que me provoca é péssima

A cerveja, aliás, é um fenômeno de agregação e de congregação. Você nunca vê alguém tomando cerveja sozinho

Silvano na luta

Silvano Sales, o cantor que está secretário de cultura e esportes em Teodoro Sampaio, estreou na sua nova missão.

Esteve esta semana na Sudesb, adivinhe fazendo o quê? O que todo secretário faz, atrás de dinheiro para tocar projetos. A resposta que ele teve também é padrão: ‘Vamos ver’.

Água pouca 2

Da série água pouca: o deputado Roberto Carlos (PDT), que é de Juazeiro e governista, foi indagado esta semana se lá nas bandas do Velho Chico está chovendo:

– Que nada!

– E de onde vão tirar água para nutrir a transposição, agora tão festejada por Lula?

– Não sei.

Disputa petrolífera

A Comissão de Divisão Territorial da Assembleia começa o ano tentando resolver uma velha pendenga entre Catu e Pojuca.

Os dois disputam uma área cheia de poços de petróleo, esses mesmos que a Petrobras iniciou o processo para vender.

São poços maduros, tidos pela Petrobras como antieconômicos. Mas, mesmo explorados pela iniciativa privada, o petróleo continua a jorrar e os royalties também.

Em matéria de petróleo, a área em apreço é das mais velhas na Bahia.

Bom termo — O presidente da comissão, o deputado Zó (PCdoB), diz que o pior da disputa entre Catu e Pojuca já foi resolvido, era a pendenga em torno da área da Ferbasa. Ficou, na maior parte, para Pojuca:

– O resto é questão de bom senso.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Alvo errado

Câmara de Salvador, 1959. Osório Vilas Boas, vereador reeleito em 1958, fazia discurso na tribuna quando pediu tempo:

– Colegas, você haverão de compreender, mas preciso ir a um reservado despachar assunto pessoal e intransferível.

Saiu, um tempinho depois, voltou. Ia recomeçar a falar, o presidente da Câmara, Jaime Loureiro, interveio:

– Vereador Osório, quando voltamos de determinados ambientes convém fazer um check-up na indumentária. V. Excia parece que não fez...

Osório se olhou, viu a braguilha aberta, virou-se para Jaime, disparou:

– Se V. Excia fosse sapateiro, estaria olhando para o meu sapato!

Adroaldo Albergaria, presidente da Câmara de Salvador em 1969, quando Osório, então deputado estadual, foi cassado pelo AI-5, esbaldava-se em contar essa história.

