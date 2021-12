Rui tentou conter, mas a ansiedade é grande

Rui Costa deixou claro antes de viajar para o descanso pós-eleitoral que não quer ninguém discutindo cargos na sua ausência. Fez mais, disse que ninguém está autorizado a falar por ele sobre o assunto. Mas os candidatos aos postos do primeiro e segundo escalões estão ansiosos.



Embora haja poucas certezas, uma delas é a permanência, ainda que extraoficial, de Manoel Vitório. Além de acumular o prestígio como secretário da Fazenda e ex da Administração, ele está encarregado de organizar a modelagem administrativa do próximo governo.



PSD, PP e PDT - Além de Vitório, os nomes que aparecem são apenas especulações. O que não torna o chute totalmente cego. Por exemplo, quantas secretarias terá o PSD de Otto? Duas ou três. O PP de Leão também ficará por aí. O PDT de Marcelo Nilo terá quantas?



Desafio de Rui - Pela frente, Rui terá que alinhar as escolhas dos aliados à necessidade de melhorar a eficiência do estado. A gestão foi alvo de críticas ao longo das duas gestões de Wagner. A equação não é simples.

Previdência e providência I



Por falar em pepino, Rui Costa voltou a lamentar a falta de um fundo previdenciário para controlar as despesas com os aposentados. Ele diz que, se fosse feita uma poupança lá atrás, o buraco seria menor. Fala o óbvio.



Mas, em 2015, R$ 2,5 bilhões devem ser retirados da receita do estado para pagar os aposentados. Neste ano foram R$ 2 bilhões.

- Imagina se eu tivesse esse recurso para aplicar em educação, saúde, segurança ou infraestrutura. Seria uma maravilha.



Previdência e providência II



O governador eleito diz ainda que o problema é de todos os estados. Bahia, Rio e Minas anteciparam os royalties para pagar a despesa. Mas a crise é grande, e isso não será suficiente. Sobre as críticas da oposição referentes à antecipação, Rui não se abate.

- Toda antecipação é um empréstimo e todo governo pega empréstimo. Isso (crítica) é retórica de oposição e nada mais.



Quilombolas



A Câmara Federal aprovou a MP 651/2014, que dá incentivos tributários a vários setores e renegocia dívidas. Dentre as emendas aprovadas está a que isenta do Imposto Territorial Rural os imóveis oficialmente reconhecidos como áreas remanescentes de quilombos. Um alento aos moradores destas comunidades.



CGE na pauta



Na esteira de mudanças prometidas por Rui Costa está a criação da Controladoria Geral do Estado (CGE). O projeto de lei que cria o expediente tramita na Assembleia há oito anos. Rui garante que fará esforço para aprovar.



Salvador passa bem



Diferentemente de outras prefeituras, a de Salvador não deve promover demissões significativas para fechar a conta no final do ano para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alexandre Pauperio, secretário de Gestão, afirma que o comitê permanente de acompanhamento tem dado resultado e deve ser exportado.



LRF - A projeção é que Salvador gaste 25,5% da receita corrente líquida com Educação. O mínimo é 25%. Em Saúde, o percentual de gastos projetado é de 17%. A lei determina 15%.



Acordo - Pauperio alerta para um acordo entre o governo federal e as prefeituras para que o primeiro aumentasse o repasse para os municípios direcionado ao pagamento dos agentes comunitários. Mas, segundo o secretário de Neto, a União já avisou que não cumprirá o acordo.



Carne fresca



A quantidade de urubus que vigiam as barracas e tabuleiros da Central de Abastecimento do Malhado, em Ilhéus, é assustadora. O prefeito Jabes Ribeiro (PP) diz que tem um projeto de reestruturação pronto, mas se queixa da falta de dinheiro para custear. A nova central está orçada em R$ 34 milhões. Até sair, resta apenas torcer e espantar as aves no grito.



Esperança de Lupi



Em 2010, o PDT elegeu 27 deputados federais, mas perdeu 14 para os novos partidos criados durante a legislatura. Termina este ano com 13, mas elegeu 19. Neste sentido, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, considera que a legenda cresceu.



- Espero uma reforma política. Porque hoje a criação de partido sem critério vem sendo prejudicial.



Fecha a conta



Amanhã é o último dia para os candidatos desta eleição prestarem as contas finais da campanha. Os comitês financeiros e os diretórios partidários estaduais também devem fazer o mesmo. Sabe-se de antemão que esta foi a corrida eleitoral mais cara desde a redemocratização do país. A informação, ainda que extraoficial, é dada por todos que participaram do pleito. Resta saber se haverá incongruências entre o declarado e o que de fato foi gasto. É aquela velha história do que é por dentro e o que é por fora.



POUCAS & BOAS



No dia 18 de novembro acontece o 1º Seminário Estadual sobre Redes Sociais. As palestras começam às 13h e vão até as 18h. O evento acontece no Auditório do prédio anexo à Assembleia Jutahy Magalhães.



Entre os dias 17 e 28 de novembro acontece a Semana Nacional de Conciliação no município de Itaberaba, na Chapada Diamantina. Durante a "semana", são selecionados os processos que têm possibilidade de acordo e as partes envolvidas são chamadas para tentar uma solução. A medida tem o objetivo de reduzir o grande estoque de processos na Justiça brasileira.



O Congresso Nacional vai promover uma sessão solene em homenagem aos 30 anos de lutas pela terra no Brasil. O evento acontece no dia 17 de novembro no plenário Ulysses Guimarães, às 10h. A proposição é do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. A despeito da proximidade do governo com o MST, a reforma agrária pouco andou no governo Dilma.

