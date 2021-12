Rui tenta tranquilizar base em café da manhã

Rui Costa e Josias Gomes (Serin) convidaram os 43 deputados estaduais da base para um café da manhã desta terça-feira, 11, no Hotel São Salvador. Vão apresentar projetos que serão enviados à Assembleia nas próximas semanas e querem evitar surpresas (negativas) nas votações.

Os poucos projetos enviados pelo Executivo no primeiro semestre não são considerados suficientes para tranquilizar Rui.

Existem insatisfações públicas quanto ao tratamento político dado aos deputados.

Agora, Josias trabalha para mudar a má impressão inicial e conquistar a confiança da base em tempos de votação.

Resta saber se o secretário vai conseguir convencer os aliados a jogarem o jogo de Rui.

Mudando de assunto

O radialista Mário Kertész batia papo sobre os antigos prostíbulos de Salvador com o produtor musical Roberto Santana, segunda à tarde no ar, na Rádio Metrópole, quando uma ouvinte ligou:

- Mário, sei que o senhor é uma pessoa liberal...

- Pode dizer.

Respondeu Mário, achando que ela iria falar sobre o tema que ele estava tratando.

- Como eu faço para trocar meu voto por uma consulta clínica?

Mário chegou a titubear, mas avisou à ouvinte:

- Mas a senhora não pode fazer isso, senão vai ter problemas com a Justiça Eleitoral.

Está assim a imagem do político, a cada dia desce mais. E não é só a de Dilma.

Lídice busca saída

A senadora Lídice da Mata (PSB) está convencida de que é preciso encontrar uma saída rápida para a atual crise política.

- O país não pode continuar paralisado com essa guerra que se estabeleceu entre a Câmara e o Executivo. Acredito que o Senado, por ser uma Casa mais sensata, pode contribuir muito nesse momento. Não acho que essa hipótese de impeachment que vem sendo ventilada seja a solução, pessoalmente discordo dessa campanha pela saída da presidente Dilma Rousseff, e essa também é a posição da maioria dos senadores do PSB.

"Conseguimos diminuir a violência em todas as regiões nesses sete meses de governo. Está longe do que a gente quer, mas vamos melhorar com a ajuda da Polícia Militar e da Polícia Civil"

Rui Costa, governador, defendendo avanços da sua gestão, mas admitindo, e não teria como ser diferente, que a situação ainda é grave e precisa melhorar muito.



Time na rua

O presidente da OAB, Luiz Viana, colocou a campanha para reeleição na rua nesta semana. Nesta terça, tem jantar em uma churrascaria para comemorar o Dia do Advogado e abrir os trabalhos eleitorais.

A campanha para a presidência da OAB, como se sabe, é coisa grande e cara.

Do outro lado, Carlos Rátis já iniciou a campanha há algumas semanas e conseguiu agrupar a oposição. A disputa começou a esquentar. A eleição acontece em outubro.

De volta aos braços

A pouco mais de um ano das eleições municipais, os vereadores Kiki Bispo e Beca resolveram "pular fora" do PTN para retornar às fileiras de ACM Neto (DEM) na Câmara de Salvador. A decisão não chega a ser novidade. Dos seis eleitos pelo partido, que teve um desempenho histórico na eleição de 2012, um já havia saído, Geraldo Júnior (foi para o PROS), e Tiago Corrêa, que, embora permaneça no partido, é diretor da Limpurb e atua ao lado de Neto.

PIOR SEM ELE — O deputado federal João Carlos Bacelar, presidente estadual do partido, diz que não entende este movimento de retorno para a base de Neto.

- A decisão de sair da gestão foi tomada pela bancada do PTN. Inclusive, foram eles (vereadores) que mais pressionaram para sair.

Se é ruim com Neto, pior é sem ele . Ao menos para os vereadores que voltaram para a base.

Na conta do governo

O vereador Suíca (PT) colocou na conta "de quem conduz a política do governo estadual" a ida dos dois vereadores para a base de Neto. Em pé de guerra com Josias Gomes desde a prisão de dois dirigentes do Sindilimp, Suíca cobra de Rui mais diálogo com os vereadores.

Caixinha de mandato

A direção nacional do PT deixou claro que os interessados em se candidatar no próximo ano devem estar com a mensalidade em dia. Caso contrário, nada feito. Rui Falcão, presidente nacional do partido, foi taxativo ao afirmar que o partido será rigoroso na cobrança do conhecido 'dízimo' dos eleitos. Diz que muitos se elegem e esquecem desta obrigação estatutária depois de sentarem-se nas cadeiras.

POUCAS & BOAS

- A Assembleia Legislativa realiza nesta terça uma sessão especial em comemoração ao centenário de Jorge Calmon. Este será o encerramento das homenagens ao jornalista, morto em 2006. A sessão acontece no plenário Luís Eduardo Magalhães, às 10h.

- Nesta terça o colégio de líderes da Câmara de Salvador se reúne para decidir a pauta de votação. Os títulos 3 e 4 do regimento interno devem ir à pauta e a recomposição salarial dos servidores também pode ser votada ainda nesta semana. O problema é conseguir consenso no aumento dos agentes de controle de endemias. A LDO de 2016 e os títulos 5 e 6 do regimento ficam para a próxima semana.

- Na semana em que a Câmara dos Deputados pode aprovar a redução da maioridade penal, a Assembleia realiza sessão especial dos 25 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A sessão acontece na quinta (13).

- A jornalista Babi Souza e a designer Vika Schimitz conseguiram mobilizar milhares de mulheres em torno do "Movimento, Vamos Juntas?". Elas incentivam mulheres a andarem juntas ao se sentirem inseguras. Trata-se de um estímulo à sororidade, que é um pacto entre mulheres para se proteger. A página do Facebook "Movimento, Vamos Juntas?" conta com mais de 75 mil curtidas e traz diversos relatos de mulheres que se sentiram ameaçadas e foram "salvas" por outras. É interessante e vale conhecer e praticar.

* Colaborou Biaggio Talento

adblock ativo