Rui só pode crescer 3% despesas com custeio

Na reunião prevista para esta segunda, 18, com a base, às 15h, Rui vai pedir compreensão e apoio dos deputados ao falar das limitações orçamentárias para 2018, ano eleitoral, já que o governo, por força da adesão à lei federal que instituiu o Plano de Auxílio aos Estados (2016), não poderá aumentar as chamadas ‘despesas primárias correntes’ mais do que o IPCA, que deve fechar o ano em 3%.

Despesa ‘corrente’ é o custeio com pessoal e manutenção. Diferente da despesa de investimento, que são obras novas, equipamentos, etc., que não estão limitadas.

Mas a questão de pessoal é nevrálgica pois há reajustes escalonados já previstos para educação e segurança, por exemplo. Em 2017 não houve reajuste aos servidores e Rui segurou gastos. Crescimento de 3% em relação a 2017 é pouco. Isso pode gerar crise futura com servidores e afetar Poderes.

Supremo – O governo até entrou com um pedido de concessão cautelar em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo, tentando derrubar essa limitação para saúde, educação, segurança pública e outros Poderes, ao defender que o Artigo 4º da lei fere a “autonomia política, financeira e orçamentária” da Bahia. Diz que quer aplicar mais do que o mínimo obrigatório em Saúde (12%) e Educação (25%).

Mas o relator, Gilmar Mendes, desconstruiu a tese ao dizer que despesa corrente não interfere em investimento. Foi além: disse que o estado aderiu ao Plano de forma voluntária e deveria ter estudado a situação. E que a previsão de crescimento do orçamento da Bahia está abaixo do índice do IPCA [a previsão é de 1,8%].

A decisão foi do dia 07/12 e será submetida ao Pleno. Quando não se sabe, mas o recesso do STF começa na quarta-feira e o governo da Bahia precisa votar o Orçamento.

Orçamento x emendas

Outro ponto a ser discutido na reunião de Rui é que o dinheiro previsto para investimento deveria atender, também, as emendas impositivas dos deputados em suas bases. Mas será preciso adequar o pleito à realidade de outras necessidades do governo. É um quebra-cabeças complexo.

Consequências: 1 - reajustes para pessoal estão limitados para 2018 em função do índice do IPCA, o que deve afetar os Poderes (será que o projeto de aumento de 10 desembargadores no TJ se mantém?), Ministério Público e Defensoria.

2 - O Orçamento 2018, que está previsto ser votado em 1º turno esta semana na Alba, deve sofrer readequações antes de ir ao Plenário, o que pode atrasar sua aprovação e o ano legislativo invadir janeiro.

Nilo no PSB

Marcelo Nilo fez discurso semana passada na Alba, quando recebeu destaque parlamentar, dizendo que este é seu penúltimo ano na Casa. A ideia é a de que saia candidato a deputado federal e pelo PSB.

Neto vai de Táxi

Defendendo a tese da economia de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões por ano nos cofres da Prefeitura, Neto vai anunciar nesta segunda, em evento às 14h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, que irá substituir os 200 carros alugados pelo município, os quais são utilizados por servidores de secretarias, autarquias e outros orgãos, pelo serviços de táxi, através de aplicativo mobile.

A empresa contratada será a Alô Taxi, cuja frota é de 350 veículos e o programa, que terá início em janeiro, leva o nome de 'Prefeitura Vai de Táxi'. O que se diz é que o custo de um veículo locado, hoje, somado às despesas com combustível e motorista chega a R$ 7,2 mil/ mês. A estimativa é a de que com o novo sistema esse custo caia para R$ 4,2 mil.

Controle

Cada secretaria ou orgão terá uma cota de quilometragem para uso do táxi e só funcionários cadastrados poderão usar o serviço, com senha pessoal.

Na real, a economia é o objetivo final, mas sendo tudo digital, dá para monitorar. Se existia alguém na Prefeitura que utilizava o veículo de forma inadequada, agora vai ficar difícil. Neste mesmo evento Neto entrega os dez primeiros alvarás aos mototaxistas credenciados para a exploração do transporte individual de passageiros em Salvador.

Em tempo – Neto apresentará balanço da administração do exercício de 2017 na próxima quarta-feira.

