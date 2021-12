Rui reúne deputados para apresentar pacote

Rui Costa vai tomar o café da manhã hoje com os deputados da base aliada. No cardápio, um conjunto de 18 projetos, além do orçamento, dos quais oito estão com a recomendação para urgência, ou seja, devem ser votados e aprovados ainda este ano.

Os mais polêmicos são dois.

1 - Reajusta as alíquotas do ICMS de 17% para 18% em média. Em alguns casos, como bebidas e cigarro, pula de 25% para 28%.

2 - Mexe com o funcionalismo público, reduzindo a quase zero a venda de férias (nos três poderes), aumenta de 10 para 15 anos o direito a estabilidade salarial, sendo que hoje fica valendo o maior salário exercido por dois anos consecutivos, o que passa para cinco anos consecutivos.

Abase protesta — Nem bem foi apreciado, e o projeto de reajuste do ICMS já gera protestos. O presidente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), João Cláudio Nunes, diz que o projeto anda na contramão do cenário nacional e vai atingir não só as empresas, mas também os consumidores.

A Abase está mobilizando seus associados para fazer um corpo a corpo com os deputados e planeja até fazer manifestação na Assembleia no dia da votação.

Mais alianças — Os supermercadistas vão se aliar ao Fórum Empresarial para lutar contra a elevação de impostos. Eles dizem que a opção aumenta a inflação e reduz o poder de compra do consumidor.

Na oposição — A oposição está debruçada na análise dos projetos para traçar a estratégia que vai adotar, em caso.

O deputado Hildécio Meirelles (PMDB) diz que a análise está sendo bem criteriosa.

- Um dos projetos é o que altera a meta fiscal do ano. O governo já viu que não vai dar para cumprir. Mas ele está fazendo os ajustes na máquina como deveria?

Esperando Neto

Júnior Magalhães (DEM), ex-deputado, diz que só espera o aval de ACM Neto para se lançar candidato a prefeito de Candeias.

Lá, a mãe dele, Tonha Magalhães, foi prefeita entre 1996 e 2004 (depois se elegeu deputada federal, e Júnior, estadual).

Ele só abre mão para a mãe, que foi candidata em 2012 e perdeu.

"Acho que pesquisa, e vocês me acompanharam ao longo da minha eleição, vale pouco a um ano ou a meses da eleição. Imagine a três anos de uma eleição. Pesquisa, neste momento, não tem valor algum"

Rui Costa, sobre a pesquisa do Datafolha divulgada no fim de semana que mostrou Aécio com 31% das intenções de voto, com 22% de Lula e 21% de Marina.

Só Cunha?

O pedido de Fátima Mendonça, esposa de Jaques Wagner, para que o deputado José Carlos Araújo (PSD), presidente do Conselho de Ética, casse Eduardo Cunha, deu o que falar nas redes sociais. O que mais se viu era uma pergunta: 'Só Cunha?'.

O pedido foi feito em Andaraí, onde houve um evento no fim de semana (Wagner e Fátima compraram uma casa lá) e José Carlos Araújo chegou. 'Esse é o cara', disse ela.

Barrado no baile

O deputado Marco Prisco (PSDB), também coordenador da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), subiu a tribuna da Assembleia ontem e fez um discurso indignado.

Contou que alguém do comando da PM ligou para a Aspra convidando para discutir questões relativas à corporação.

Informado de que o representante era ele, desligaram e dez minutos depois religaram para comunicar: o nome foi vetado.

Brasil Resorts

Luigi Rotunno, italiano radicado no Brasil e dono do La Torre Resort, o maior de Porto Seguro, foi eleito ontem em São Paulo presidente da Associação Brasileira de Resorts, ou Resorts Brasil, como é chamada.

Além dele, três outros baianos entraram na diretoria. A vice ficou com Guilherme Martino, do Costa do Sauipe; Carolina Abud, do Grand Palladium, na comunicação; e Orlando Giglio, do Iberostar, na diretoria de festas e eventos.

Ocupação total — A Resorts Brasil tem 50 associados de 14 estados.

O segmento se deu bem com a crise (a alta do dólar, especialmente). O La Torre e o Grand Palladium trabalharam o ano todo com taxas de ocupação acima de 70% e as reservas para o réveillon estão esgotadas.

Na cola

Paulo César (PDT), prefeito de Alagoinhas, que está empenhado em emplacar a candidatura da ex-deputada Sônia Fontes (PSB) para sucedê-lo, ganhou um calo no sapato.

Renato Almeida, secretário de Finanças do município, já avisou que também vai entrar na disputa pelo PV.

- O povo precisa ouvir outra voz, uma voz que coloca o interesse público acima de tudo.

Ele deixará a secretaria em dezembro.

POUCAS & BOAS

A direção da Fenagro e a Secretaria da Agricultura estão fazendo uma varredura para explicar a morte do cavalo mangalarga marchador Forró do Cardeal, bicampeão nacional, do Haras Caraíbas, vítima de uma descarga elétrica.

Mas a direção do haras, que tem fazendas em São Paulo, Minas, Mato Grosso e Bahia (Formosa do Rio Preto e Ipirá, de onde era o animal), ficou uma arara. Postou no Face um irado comentário dizendo ser um absurdo um animal tão valioso morrer vítima de uma gambiarra.

O assunto rendeu. Na Assembleia, o deputado Marcell Moraes (PV) propôs a criação de uma CPI para investigar os animais. E a Sucom embargou o evento por falta de licença. Politizou o caso.

O neurologista Guilherme Dabus, referência mundial em acidente vascular cerebral (AVC), mais conhecido como 'derrame', fará palestra amanhã no Simpósio de Terapia Endovascular de AVC Isquêmico (10h), no Hotel Mercure, na Pituba, promovido pelo Hospital da Bahia.

Roberto Sá Menezes, provedor da Santa Casa da Bahia, e Eduardo Queiroz Jr, superintendente de Saúde, vão reunir sexta no restaurante Casa de Tereza (12h) os representantes das principais operadoras de planos de saúde que trabalham com o Hospital Santa Izabel. Vai apresentar os projetos da instituição para 2016.

O Conselho Estadual de Educação vai homenagear hoje (9h) o monsenhor Antônio Raimundo dos Anjos, pela passagem dos seus 80 anos. Os amigos e colegas, de Salvador e Caetité, onde atuou, distribuirão um livro contando a trajetória dele como educador e como padre.

adblock ativo