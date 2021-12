Rui promete interagir mais com deputados

Antes de anunciar a reforma administrativa, nesta segunda-feira, 1º, Rui Costa reuniu-se com os deputados (estaduais e federais) da base aliada. Ouviu uma queixa generalizada: que no governo de Jaques Wagner os secretários não tinham interlocução com eles.



Rui amanteigou os queixosos. Prometeu que no governo dele os secretários irão trabalhar em acolhimento aos pleitos da população e da classe política.



Disse mais: não vai permitir que 'secretaria A, B ou C se tornem nichos de poder' de partidos políticos dentro do governo.



A deputada Luiza Maia (PT) saiu do encontro satisfeitíssima. Disse esperar uma relação 'mais colaborativa, de parceria'.

Demissões - A expectativa de economia de Rui Costa com a reforma administrativa é de R$ 200 milhões, sem contar os R$ 60 milhões que devem ser economizados com a Ebal.

Segundo ele, este dinheiro vai ser gasto nas áreas de saúde, educação e segurança.



A pergunta que ficou sem resposta é como será feita a redução de 1,6 mil pessoas.



Rui tentou se esquivar, mas teve que admitir que haverá demissões.



Urgência - O líder governista na Assembleia, Zé Neto (PT), coloca em votação hoje a urgência da reforma administrativa. Se aprovada, em no máximo dez dias o projeto estará aprovado. Ele não vê maiores problemas.



- Até a oposição vai gostar.

Segredo de Estado - Rui guarda a sete chaves os nomes já escolhidos para compor o novo secretariado dele.

Diz que cumprirá o prazo de anúncio, dia 10, mas que somente nesta data serão divulgados. O nomes que aparecerem por aí serão tratados como especulação e ninguém está autorizado a falar por ele.

Pedindo voto



Otto Alencar passou o dia ontem ligando para os deputados federais da bancada baiana mais a senadora Lídice da Mata (PSB).



Pedia votos para o projeto de Dilma que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e abandona as metas fiscais para 2014.



Ele diz que a Bahia tem muito dinheiro na dependência dessa alteração:



- Só na área de infraestrutura, que eu conheço mais, temos R$ 200 milhões.

"Essa mudança é o resultado do nosso diálogo com a sociedade. Não há o objetivo de reduzir por reduzir. Nunca pretendemos isso. O que buscamos foi a eficiência"

Rui Costa, nesta segunda, ao anunciar a reforma administrativa.

Coletânea do barulho

Moradores do Canela dizem estar vivendo dias de cão com a construção do Edifício Coletânea, na Rua Marechal Floriano.



A obra faz um barulho infernal. No fim de semana agregou-se outro fator de tormento: portas já foram colocadas, mas ainda sem trancas, o baticum varou a madrugada.



Sambando a pulso - E por falar em Canela, a Caminhada do Samba, domingo, foi um sucesso. Só um probleminha: a Transalvador poderia da próxima vez ter fineza de avisar ao resto da cidade que o trânsito no centro estava bloqueado? Foi um horror.

Presidente vitalício

Após o fim da solenidade em que Rui Costa anunciou o enxugamento da máquina estadual, Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia e candidato à reeleição pela quinta vez consecutiva, comentou:



- Eu não entendo muito de Assembleia, mas acho que esse projeto passa rápido.



A plateia caiu na gargalhada. Alguém disse que ele ia ficar lá 30 anos, e Otto Alencar, o senador eleito, ao lado, fez a ressalva:



- O cargo é vitalício...



Último tiro - E por falar em Marcelo Nilo, ontem ele recebeu o apoio do PP, que tem cinco deputados. Com isso, Rosemberg Pinto (PT) ficou completamente isolado.

Rosemberg fica apenas com os 11 do PT.



Nesta segunda, na Assembleia, se perguntava: e será que Rosemberg vai resistir?

Eleitores duplos



Um atento observador dizia ontem que Marcel Moraes (PV), Fabíola Mansur (PSB), David Rios (PSD), Marco Prisco (PSDB) e Alan Castro (PTN), vereadores em Salvador e deputados estaduais eleitos, despontam no cenário como políticos em situação privilegiadíssima: vão votar na escolha dos presidentes da Câmara de Salvador e da Assembleia.



Explicando: a eleição da Câmara será dia 1º de janeiro, eles ainda vereadores. E só vão tomar posse na Assembleia dia 1º de fevereiro, vão votar duas vezes. Tudo legal, ressalte-se.

Assaltos no Imbuí



Normalmente um point tranquilo, o canteiro central do Imbuí, onde um conjunto de barracas forma um dos mais variados fast-foods de Salvador, viu domingo duas cenas atípicas: por volta das 13h30 bandidos armados tomaram de assalto o Polo sedã, cor prata, placa OKP-4093, do Sr. Jorge Brito Costa.



Um pouco mais adiante, outra violência: um idoso que estacionou em frente à Igreja de Nossa Senhora Aparecida esbravejava contra uma multa da Transalvador. Motivo: estacionou na área reservada aos idosos mesmo pagando os R$ 6 do estacionamento. Na notificação, o lembrete: condutor ausente.



- Estamos acuados. O bandido eles não pegaram. Mas meu carro...

POUCAS & BOAS



Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, o local onde o frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil e um dos principais pontos turísticos da Costa do Descobrimento, virou palco de assaltos, segundo os barraqueiros da área. Eles temem que a onda má suje a alta estação por lá.

O presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) faz festa hoje para saudar estudantes recém-diplomados pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e Escola Bahiana de Medicina, que chegam como sócios aspirantes.

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) dá almoço à imprensa hoje na Fenagro. Os diretores Sérgio Borenstain e Wilson Andrade querem mostrar a força do setor.

Líder da oposição na Câmara de Salvador, o vereador Gilmar Santiago (PT) está contra a pretensão dos shoppings de cobrar estacionamento. Diz que o momento é ruim e pode afastar clientes e prejudicar os próprios lojistas. E sugere que ACM Neto não aceite.

Moradores do Condomínio Vilage Piatã, na Avenida Orlando Gomes, dizem que vários postes estão danificados com a estrutura metálica enferrujada aparecendo. Já pediram várias vezes providência à Coelba e até hoje não tiveram qualquer satisfação.

Colaboraram: Biaggio Talento e Patrícia França

