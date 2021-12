Rui pressiona, mas PDT não decide

A solução para a participação do PDT nos governos de Rui Costa e de ACM Neto ainda não apareceu. No entanto, na reunião do presidente nacional Carlos Lupi com a executiva estadual do partido foi apresentada uma proposta que mais parece a prescrição de um placebo. Andréa Mendonça continua secretária municipal e se licencia (temporariamente) do partido.

Esta ação não resolve o problema com Rui Costa. O governador mandou recado de que quer uma nota pública do PDT oficializando a aliança exclusiva. Ou seja, só com o governo. O problema é que Carlos Lupi não se mostrou muito disposto a aceitar as condições.

À revelia - Ninguém do PDT, se não Carlos Lupi, fala oficialmente sobre o assunto, e enquanto isso Andréa Mendonça permanece tocando a vida na secretaria municipal de Desenvolvimento e Trabalho.

No Diário Oficial de ontem aparecem as primeiras nomeações.

Chinaglia prega humildade

O discurso de Arlindo Chinaglia (PT), deputado federal e candidato à presidência da Câmara dos Deputados, é diferente do principal adversário, Eduardo Cunha (PMDB). O petista acredita que a eleição será disputada em dois turnos, pois nenhum dos três candidatos - o terceiro é Júlio Delgado (PSB) - terá condições de reunir 257 votos necessários para vencer no primeiro turno.

Viagens - Em viagens pelo país, Chinaglia, que teve a candidatura lançada depois dos adversários, tem tentado desconstruir o discurso de Cunha de que sua candidatura representa uma submissão direta ao Poder Executivo, leia-se, a Dilma Rousseff.

— Eu acho que quando determinadas pessoas apresentam certos tipos de argumentos não provam força e sim fraqueza.

Ele diz que a independência em relação ao Executivo é constitucional e não deveria ter tanto espaço nesta eleição.

— Não só quero uma Câmara independente do Executivo, como também do poder econômico.

O único candidato que não veio à Bahia foi Júlio Delgado, do PSB.

Quitéria é reeleita

Com 257 votos, a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB), se reelegeu presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB). Apesar de bancar transporte e refeição para os "apoiadores" que vieram à sede da UPB em pelo menos cinco ônibus, o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT), teve apenas 69 votos.

Mudanças - Quitéria conseguiu ficar na UPB, mas dificilmente permanecerá no PSB. Com convites de PT e PP, a prefeita de Cardeal da Silva deve continuar a sua vida política em um dos dois partidos. Antes de sair do PSB, irá conversar com Lídice.

Movimento estranho

Um movimento de deputados estaduais ligados às igrejas evangélicas quer encerrar a comissão especial de promoção da igualdade na Assembleia. A ideia seria instituir outro fórum que trataria de questões relacionadas à família e os "bons costumes".

Lucinha é contra - Procurada por Bira Corôa, a secretária da Promoção da Igualdade, Vera Lúcia, defendeu a manutenção do colegiado, sob a justificativa de que é um instrumento fundamental, inclusive, para defender o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, sancionado em 2014 após apreciação e aprovação da própria Alba.

Tarifa em Feira

Em Feira de Santana, o aumento da passagem de ônibus de R$ 2,35 para R$ 2,70 está gerando muita polêmica. Os usuários denunciam o sucateamento da frota e não consideram justo o reajuste.

O prefeito Zé Ronaldo argumenta que desde 2012 não há aumento.

— Em dezembro aconteceu uma reunião na qual ficou decidido o reajuste. O percentual de 14,5% é menor que a inflação destes três anos, de 19,5%.

Resta saber se a população vai aceitar.

Curiosidades econômicas

A declaração de bens apresentada por José Sergio Gabrielli ao deixar a Secretaria de Planejamento do Estado é exatamente a mesma de quase três anos atrás, quando assumiu a pasta. Até os valores na caderneta de poupança do Banco do Brasil (R$ 22.197,70) e em conta corrente (R$ 32.673,20) no mesmo banco são os mesmos.

POUCAS & BOAS

O prefeito ACM Neto visitou os destroços das palafitas na Baixa do Petróleo, em Massaranduba, ontem. Disse que a despeito da existência de um projeto da Conder para realojar os moradores da comunidade em unidades do Minha Casa, Minha Vida, a prefeitura vai ajudar no que for necessário. O vereador Vado (DEM) não foi tão generoso com a Conder. Disse que o governador Rui Costa deveria ter ido até a localidade e não "fugir da responsabilidade."

O ex-prefeito de São Francisco do Conde Antônio Pascoal morreu aos 65 anos na tarde de ontem, vítima de câncer. Internado há mais de uma semana no Hospital Municipal Eduardo Baiano, em Madre de Deus, Pascoal lutava contra a doença, mas não conseguiu resistir. O velório acontece amanhã no plenário da Câmara Municipal da cidade.

A assessoria do deputado estadual Javier Alfaya afirma que, ao assumir o mandato por um mês, ele optou por nomear os assessores que já trabalhavam com Álvaro Gomes, que foram exonerados após a renúncia deste para ser secretário estadual. A nota enviada à imprensa apenas explica que algumas vagas foram preenchidas por pessoas ligadas a Javier. Isso porque os antigos assessores não toparam voltar.



Na próxima sexta, Nelson Pelegrino, novo secretário estadual de Turismo, será homenageado com um almoço de "boas vindas", promovido pelo Conselho Baiano de Turismo e pela Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia. Pedro Galvão, ex-secretário de Turismo, é um dos articuladores do almoço. Prova de que não guardou mágoas diante da saída da gestão estadual. Ele queria ficar.

*Com Rodrigo Aguiar

