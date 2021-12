Rui pede aos outros poderes aperto de cinto

Rui Costa reuniu-se na semana passada, num encontro por ele provocado, com os dirigentes dos outros poderes: Maria do Socorro Santiago (TJ), Marcelo Nilo (Assembleia), Inaldo Paixão (TCE), Chico Neto (TCM) e Clériston de Macêdo (Defensoria Pública).

Fez detalhada explanação sobre a situação financeira do estado, que na crise sofreu grandes perdas de receita, principalmente nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Disse que já ultrapassou o limite prudencial e está à beira do colapso. E pediu a todos rigor na contenção de gastos, com o lembrete: se a coisa continuar como vai, a Bahia corre sério risco de ter que, a partir de novembro, fazer o que mais de 20 dos 27 estados já estão fazendo, parcelar o pagamento de salários.

Rui quer que tais reuniões sejam mensais. Em suma, o aperto de cinto vai ser geral.

Perdas - Os números da Sefaz apontam que a queda do FPE é vertiginosa, beira os 50%. Em 2012 significava 36% da receita do estado, ano passado era 32%. A perda é de R$ 1,05 bilhão, além de mais R$ 1,5 bilhão de convênios firmados com o governo federal e não honrados.

Com Jucá - Rui e o secretário Manoel Vitório (Fazenda) embarcaram nesta quarta para Maceió para reunião com os governadores do Nordeste. Vão discutir a situação.

Governadores foram a Romero Jucá, novo ministro do Planejamento, pedir carência de um ano no pagamento das dívidas com a União.

Resposta de Jucá: 'Nem pensar'.

Condenação - Com todos esses problemas, Rui Costa ganhou um a mais: o juiz Mário Soares Caymmi Góes, da 8ª Vara da Fazenda Pública, condenou ele e o secretário Manoel Vitório, se não chamarem os agentes de presídio que passaram num concurso.

A PGE vai recorrer.

'A extinção do Ministério da Cultura vai gerar um retrocesso gigantesco para o país. A economia criativa é o setor que ganha mais investimentos nos países desenvolvidos. (…) E esse caminho só devia nos levar adiante. Extinguir o MinC é andar anos-luz para trás'

Daniela Mercury, no Twitter, criticando a extinção do Ministério da Cultura. Na terça, ela recusou convite para assumir a nova Secretaria da Cultura.

Rivotril na mesa

O deputado Sargento Isidório (PDT) deu um piti na terça quando o colega Bira Coroa (PT) pediu urgência urgentíssima na votação de um projeto que permitisse a funcionários da Assembleia usar o nome social no âmbito da casa, a fim de aproveitar o Dia Mundial do Combate a Homofobia:

- São os defensores do dedo no ânus! Querem transformar essa casa num cabaré!

A deputada Fabíola Mansur (PSB) chegou a sugerir que pedissem rivotril para Isidório.

Deu bode

Acusado no caso dos grampos, o delegado Valdir Barbosa fala um detalhe curioso: o mandante, ACM, já falecido, foi absolvido. E a executora, a ex-secretária Kátia Alves, hoje vereadora em Salvador, também. Sobrou para ele e o policial Alan Faria.

Ele se acha um 'bode expiatório'.

O apreço tem preço

Na partilha territorial que produziu o acordo para a área do centro de distribuição de O Boticário ficar com São Gonçalo dos Campos, pondo fim à pendenga com Feira de Santana, as terras que formam o bairro Fazenda Boa Hora, que eram de São Gonçalo, ficaram para Feira, mas os moradores não gostaram nem um pouco.

Ou melhor, se depender da vontade deles, voltam a pertencer a São Gonçalo.

É simples. O IPTU de um imóvel no tempo em São Gonçalo era R$ 45, agora é R$ 300.

POUCAS & BOAS

Será nesta sexta que o provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Sá Menezes, vai ser homenageado em São Paulo como uma das 100 pessoas mais influentes em saúde no Brasil. Ele é um dos vencedores do Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2016, promovido pelo Grupo Mídia. O evento fecha a Feira Hospitalar.

O Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) está trazendo para cá os mais modernos tratamentos contra o câncer. De hoje a sábado realiza no Tivoli Ecoresort Praia do Forte o 8º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer de Mama e 7º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer Gastrointestinal.

Prefeiturável em Ilhéus, onde nasceu, o deputado federal Bebeto Galvão (PSB) será o mais novo cidadão soteropolitano. Vai receber o título dia 30 (19h) na Câmara de Salvador. A iniciativa é do vereador Sílvio Humberto (PSB).

Se vivo fosse, o professor José Calazans, o maior historiador da Guerra de Canudos, estaria completando 100 anos. A Assembleia faz hoje (9h) sessão especial em homenagem a ele.

