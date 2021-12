Rui mudou mesmo em saúde e comunicação

Rui Costa sabe bem o quem é quem do secretariado de Jaques Wagner e ponto. Conviveu com o conjunto como integrante do time nos dois mandatos. Então, a conclusão é óbvia: no escopo do time manteve quem julga interessante para o seu projeto.



Mudança mesmo, pela ordem de impacto, fez na Saúde, uma das apostas dele como projeto de governo, tirando o time de Jorge Solla, senhor absoluto do espaço na era Wagner, para colocar o cardiologista Fábio Vilas Boas, escolha pessoal; na Comunicação, área que o próprio muito criticava; e também no Planejamento, com João Leão, o vice, substituindo José Sérgio Gabrielli, que lá estava sufocado, afogado no petrolão.



Agerba não muda — Na esteira da permanência de Marcos Cavalcanti na Secretaria da Infraestrutura, Eduardo Pessoa vai permanecer no comando da Agerba. Quem estava no encalço do cargo era Vítor Bonfim (PDT).

Otto Alencar disse não.



Revolta feminina — A deputada Luiza Maia (PT), referência na luta pelos direitos da mulher, estava injuriada ontem. No secretariado, até agora nenhuma mulher:

- Isso é um retrocesso. Esperamos que isso seja corrigido entre os dez que faltam.



A pedido



O médico Eduardo Barros e Barros foi exonerado ontem, 'a pedido', da Chefia do Serviço Médico da Assembleia.



A rádio-corredor diz que ele saiu porque sexta-feira, durante a solenidade em que o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, recebeu o título de cidadão baiano, uma funcionária de prenome Cássia sofreu um infarto e na Casa não tinha nenhum médico.



Alegria e tristeza



O deputado Álvaro Gomes (PCdoB) experimentou ontem um dia irrefutavelmente atípico. Pela manhã, foi anunciado por Rui Costa como novo secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. À tarde receberia, ao lado de Marcelo Nilo (PDT), Carlos Gaban (DEM) e Alan Sanches (PSD), o troféu de Destaque do Ano, além de mais dois, o de deputado mais assíduo e o de campeão de discursos.



A mãe dele, D. Diva, morreu no fim da manhã. O pai, João, se foi há 30 dias.

"No governo não haverá ilhas. Teremos uma equipe das forças políticas que compõem o governo. Não acredito em time de 11 goleiros e nem de 11 centroavantes. Times têm jogadores diferentes com características diferentes"

Rui Costa, ontem ao anunciar parte do secretariado.

Venha a nós



Na briga que trava contra a bancada paulista para tornar a distribuição de riquezas mais equitativas, o senador Walter Pinheiro (PT) está tentando desengavetar o projeto que redistribui o ICMS da comercialização eletrônica. Hoje, o imposto de compras pela internet fica todo no estado de origem da mercadoria, e, por aí, São Paulo abocanha tudo.

- A Bahia perde com isso algo em torno de R$ 300 milhões por ano. O projeto que divide o bolo já foi aprovado há mais de dois anos no Senado e até hoje está travado na Câmara, só faltando a votação em segundo turno.



Buzu e metrô



Embora ACM Neto tenha cogitado liberar a CCR para fazer um sistema de transporte próprio para nutrir o metrô de passageiros, a ideia está de pronto descartada.



A razão: a CCR não tem ônibus e teria que montar uma frota especificamente para este fim. Mas o secretário Fábio Mota (Transportes) diz que a prefeitura vem dialogando bem com o governo, e ele acredita que até fim de janeiro as partes chegarão a um acordo.



Entraves — Fábio Mota diz que há dois entraves para fechar um acordo e botar ônibus para abastecer um metrô:



1 - A linha, com apenas seis quilômetros, exige paradas no Retiro e Rótula do Abacaxi. O problema é que os dois locais não foram projetados para receber ônibus.

Parar lá significa travar tudo, numa área que tradicionalmente já é complicada.

- Se o metrô já tivesse com a linha 1 completa, até Pirajá, seria tranquilo.



Anjo caído



Em meio ao desfile de astros do axé music, como Daniela Mercury, na festa de Natal em Salvador (de sábado a segunda) um anjo vai descer do céu (de tirolesa) e cair placidamente. nas águas do Dique do Tororó.



No bojo do custo da festa, a descida angelical vai custar nada menos que R$ 52 mil.

Ausentes notáveis



José Sérgio Gabrielli, secretário do Planejamento, e Mário Negromonte, hoje conselheiro do TCM, ambos citados no escândalo da Petrobras, não apareceram na diplomação dos eleitos, anteontem, muito menos no anúncio do secretariado de Rui Costa, ontem.



No início da semana, Negromonte foi acusado em matéria da revista Veja de receber propina (que ele nega), e ontem a Justiça decretou a quebra dos sigilos de Gabrielli, que está fora do governo de Rui.



Desconforto — No TCM, embora Negromonte não tenha sido acusado formalmente de nada, até agora, avalia-se que a situação dele cada dia mais se complica. Mas, apesar da denúncia formulada por José Carlos Aleluia, deputado federal eleito, a corte diz que nada pode fazer. Ele foi indicado pelo governador e aprovado pela Assembleia.



POUCAS & BOAS

Aliados de ACM Neto estão eufóricos com o fato de ter sido o Vox Populi o instituto a divulgar que ele é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com 60% de aprovação. A razão: o Vox é Marcos Coimbra, nitidamente simpático ao PT, portanto insuspeito. Dizem eles que, se fosse o Ibope, o efeito seria outro.



Se nas imediações da Governadoria estacionar já é um problema normalmente, nos dias atuais está bem pior. Grande parte do estacionamento está sendo ocupada pelo palco no qual Jaques Wagner fará a transmissão do cargo a Rui Costa, na manhã do dia 1º, após a posse na Assembleia, que será 8h.



Profissionais da saúde e especialistas no tratamento da obesidade farão sábado (8h) a 4ª edição da Caminhada de Peso, na Praça Aquarius, Pituba. O Núcleo de Obesidade do Hospital da Bahia banca a promoção, que pretende alertar a população sobre os riscos da doença e procedimento a adotar.



50 pessoas bloquearam ontem de manhã a BR-235, próximo à Fazenda Bonfim, a 6 km de Jeremoabo. A queixa: o britador da Top Engenharia, encarregada de recapear o asfalto da via, que está em pandarecos, não deixa ninguém dormir, além de levantar, persistentemente, muita poeira.

