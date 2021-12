Rui faz últimos ajustes no time de secretários

Rui Costa passou o dia ontem fazendo ajustes e deve anunciar hoje os últimos dez nomes do seu secretariado. Dois são tidos como certos: Jorge Portugal, na Cultura, e Jerônimo Rodrigues, no Desenvolvimento Rural.



Outras grandes possibilidades até o fim da tarde de ontem: a atual secretária de Políticas para Mulheres, Vera Lúcia, a Lucinha, deslocada para a Promoção da Igualdade, e, no lugar dela, Olívia Santana.



Com isso, Rui contemplaria dois segmentos que ontem muito reclamaram, as mulheres e os movimentos negros.

Cícero Monteiro, hoje nas Relações Institucionais, é dado como certo para voltar ao Desenvolvimento Urbano.



Já na Casa Civil, a peleja está entre Carlos Martins e Carlos Melo. Ambos são próximos a Rui, mas a prioridade é Martins. O que se sabe é que ambos ficarão no governo.

A Agricultura deve ficar com o PDT. Turismo é o mistério a ser desfeito hoje. O trade está inquieto querendo saber se Pedro Galvão fica ou se vai ter mudança.



Só brancão — Não foi só a mulherada, puxada pela deputada Luiza Maia (PT), que reclamou do secretariado de Rui Costa. Lideranças do Movimento Negro também. Diziam que dos nomes só tinha brancão.



Eles apostam que hoje tudo se resolve. Do ponto de vista do governo, acredita-se que Olívia Santana é o nome da pacificação.



Os nós de Neto



ACM Neto corre contra o tempo para poder acalmar as bases e tocar a segunda metade de sua gestão com tranquilidade. O problema é que tem mais gente querendo espaço do que espaço. Três nós estão postos no momento: o que fazer com o PTN, quem botar na Limpurb no lugar de Kátia Alves e quem vai para a Secretaria de Relações Institucionais.



Mais dois — Além desses, na nova estrutura, Neto tem duas secretarias ainda sem titulares, a de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego e a de Cultura e Turismo.

Negocia prioritariamente com PTN e PDT.



O problema é que o PTN só topa uma secretaria 'porteira fechada' (o controle pleno, de cabo a rabo), e Neto não quer isso. Já com o PDT as conversas estão avançadas.

"Tem que ser um pacote balanceado, é a prioridade. A gente tem que pegar os diversos gastos que já foram feitos, estancar alguns, reduzir outros. E, na medida do necessário, a gente pode considerar também algum ajuste de impostos"

Joaquim Levy, futuro ministro da Fazenda, em entrevista ao Bom Dia Brasil, da Globo, admitindo que em 2015 pode haver aumento de impostos.

Unanimidade

Depois de ter dito que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ela não merecia, o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) conseguiu um feito raro: unir a diretoria da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

Por unanimidade, a diretoria da entidade aprovou moção de repúdio contra a atitude de Bolsonaro, considerando o ato como 'afronta ao decoro parlamentar'.



Mudando Comandatuba



O ministro Wellington Moreira Franco (Secretaria da Aviação Civil) desembarca em Salvador hoje para conversar com a Secretaria da Infraestrutura do governo baiano.

Pauta principal: transformar o aeroporto de Comandatuba, em Una, que hoje é de uso privado (Hotel Transamérica), em comercial.



A TAM já opera comercialmente lá desde 2010, mas é a única operação que faz em aeroportos privados no Brasil.



Infeliz ano velho



Decididamente 2014 não foi um ano bom para Mário Negromonte. Era deputado federal, foi indicado por Jaques Wagner para conselheiro do TCM, onde imaginou ter uma tranquila aposentadoria. Passou a ser frequentemente citado no escândalo do petrolão, tem um irmão, Adarico, já denunciado à Justiça, e, embora jure inocência, está desconfortável.

Para completar, anteontem o próprio TCM rejeitou as contas da mulher dele, Ena Vilma (PP), prefeita de Glória. O relator foi Paolo Marconi. Ele se declarou impedido de votar.



Gaban fica



Carlos Gaban (DEM), o melhor deputado da legislatura que se finda, já sabe o que fará a partir de fevereiro, quando o mandato acaba. Será assessor da bancada da oposição. O assunto já foi fechado com Marcelo Nilo.



Café e chocolate



A senadora Lídice da Mata (PSB) substituiu o tradicional chocolate de Ilhéus pelo café de Piatã para presentear os colegas na tradicional troca de mimos que os senadores fazem no final do ano, cada qual levando iguarias que orgulham os seus estados.



Ela diz que o café de Piatã foi eleito o melhor do Brasil. Por isso, a homenagem é justa.



Fora da lista



O deputado Valmir Assunção (PT) disse que pediu a exclusão do seu nome da lista que o PT mandou para Rui Costa com os candidatos a secretário do partido por uma única razão: os movimentos sociais avaliam que o Congresso de 2015 é muito conservador e não querem afastar o seu time de Brasília.



POUCAS & BOAS

A Coelba cortou a energia da casa do prefeito Fábio Moura, o Fabinho (PSD), de Nova Ibiá, região de Gandu. Motivo: falta de pagamento (três meses de atraso). Ele pagou e dia seguinte a energia foi religada. O vexame nunca apagou.



ACM Neto foi escolhido melhor prefeito do país pelo Vox Populi, mas, para funcionários da INTS, empresa de terceirização de mão de obra que presta serviços à Secretaria da Saúde da prefeitura de Salvador, está longe disso. Desde novembro eles não recebem salários nem ouvem falar do 13º. Funcionários de postos estão fazendo vaquinha para salvar o Natal deles.



Jaques Wagner pretende encerrar o seu périplo para visitar os 417 municípios baianos sábado com Saúde, Macururé, Vereda e Guaratinga. Só aí, vai de norte a sul do estado. Hoje ele vai a Aiquara, Jitaúna, Apuarema e Ibirapitanga e, amanhã, a Lagoa Real, Sebastião Laranjeira e Riacho de Santana.

A Codevasf iniciou a atualização dos estudo de viabilidade do Projeto de Irrigação no Vale do Iuiu, região de Guanambi, antiga pedida de Iuiu, Sebastião Laranjeiras e Malhada. A pretensão é irrigar 30 mil hectares na confluência do Rio Verde, divisa Bahia e Minas.



Colaborou: Patrícia França

