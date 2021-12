Rui faz happy hour com bancada federal

O governador Rui Costa (PT) fez na quinta-feira uma segunda edição do seu happy hour junino, agora com os deputados federais da base aliada. Os parlamentares que compareceram podem até ter saído bem alimentados e com teor etílico em alta no corpo devido ao rega-bofe oferecido no Palácio de Ondina. Mas aquilo que os interessava mesmo não veio: a definição dos cargos regionais. De Rui, os deputados ouviram apenas que eles participariam das indicações para os postos, mas, por outro lado, ficaram sem saber quando o governador pretende fazer a divisão. Como o anfitrião não abriu muito o espaço, os convidados preferiram não avançar com eventuais cobranças de celeridade na finalização do processo, mesmo esperando que a situação seja resolvida rapidamente. No encontro, o governador também relatou suas opiniões sobre a reforma da Previdência, mas não cobrou posicionamento semelhante ao dele para os aliados. No fim das contas, restou aos deputados beber, comer, dançar e conversar.

Frustração – Rui já havia feito, na semana passada, um happy hour com a bancada de deputados estaduais. Na ocasião, também deixou os aliados frustrados com a falta de informações sobre a divisão de cargos. Entre os espaços que ainda estão pendentes de indicações políticas estão a Embasa, Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), este último a joia da coroa. Nos bastidores, governistas dizem que Rui não definirá nada enquanto não resolver se o Podemos, partido presidido na Bahia pelo deputado federal João Carlos Bacelar, ficará com a Adab ou o Detran. O impasse irrita as demais siglas porque tem travado também suas indicações.

Mel da Chapada

“Devagarzinho flor em flor”, como na música eternizada na voz do cantor Cazuza, nos anos 1980, o mel da Chapada Diamantina tornou-se um dos destaques em encontros de produtores, como o que se realiza até amanhã, em São Paulo. Trata-se da maior feira de produtos naturais da América Latina, chamada Naturaltech, com a presença de 16 cooperativas de agricultura familiar, com apoio do governo da Bahia, expondo e comercializando seus produtos. O mel orgânico vem de 80 apiários localizados em áreas de proteção ambiental dos municípios de Palmeiras e Lençóis. As delicadas floradas produzem um aroma suave e sabor diferenciado, de acordo com os especialistas presentes na feira internacional que abre caminho para novos negócios e intercâmbio.

São João no Capão

A disputa por vagas em hotéis, pousadas e casas de hospedagem começa a ficar mais intensa para quem quer divertir-se no Vale do Capão, um dos pontos turísticos mais procurados da Bahia para as festas de São João.

Localizado no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, o distrito de Caeté-açu, seu nome indígena original, já tem sua programação para os dias 19 a 24 de junho, com uma série de atrações, unindo o forró mais genuíno às belezas naturais de trilhas e cachoeiras. A festa começa com o Arraiá da Escola Municipal, segue com arte de rua, apresentações de quadrilhas juninas e de grupos musicais, como Zabumbaiada, Flor de Imbuia, Forró Sorrateiro, Forró no Kilo e Banda Caeté Raiz.

Tenente baiana

A Associação dos Oficiais Militares da Bahia (Força Invicta) divulgou nota parabenizando sua mais nova representante no efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, a tenente Daiane Cardoso. Criada em 2004, a Força Nacional é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, e tem inspiração na Força de Paz da Organização das Nações Unidas. Para integrar a Força Nacional, a tenente baiana precisou ser aprovada em processo seletivo, com testes físicos e de aptidão, além de receber instruções em diversos temas, como especialização em crise e direitos humanos.

POUCAS & BOAS

A festa de Santo Antônio de Conceição dos Gatos vai movimentar hoje o município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. A comemoração do padroeiro do distrito é uma festividade tradicional da região e começa, às 20h, com as Rezadeiras da Trezena de Santo Antônio, prosseguindo com diversas atrações musicais. Amanhã tem missa e procissão pelo bucólico vilarejo.

Em Bom Jesus da Lapa acontece hoje um casamento comunitário celebrando a união de 65 casais. A cerimônia religiosa será na igreja de São João e prossegue depois no Clube da AABB, com a cerimônia civil.

A 4ª edição da Feira de Artes de Mucugê vai agitar neste sábado o largo da igreja de Santo Antônio, com exposição e venda de artesanatos, vestuário e acessórios, além de variadas opções de gastronomia e boas músicas.

