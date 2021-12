Rui falta à Lavagem e Neto é protagonista

A Lavagem do Bonfim tem ganhado cada vez mais um caráter político em detrimento da festa popular. Sendo assim, em ano de entressafra, ou seja, sem eleições, a tendência é que a festa tenha menos participação. E foi o que aconteceu ontem.

Neste sentido ganha ainda mais simbologia a ausência do governador Rui Costa que, em seu primeiro ano à frente do Executivo estadual, foi retirado da maior festa religiosa da Bahia por conta de uma traqueobronquite.

Com a doença de Rui, o prefeito ACM Neto correu praticamente sozinho. Distribuindo simpatia e apertos de mão, Neto lembrou os tempos nos quais o avô, ACM, era o protagonista do evento.

Sobre candidaturas - A caminhada em direção à colina sagrada também serviu para os aliados do governo Rui Costa, interessados em disputar a prefeitura de Salvador no próximo ano, testarem seus nomes. Alan Sanches (PSD), Edvaldo Brito (PTB) e Alice Portugal (PCdoB), todos têm a pretensão de representar a candidatura da base governista, já que o PT admite a possibilidade de não lançar candidato próprio. Sanches e Brito defendem o apoio à candidatura que melhor se viabilizar.

Do outro lado - Se os aliados do governo brigam para emplacar uma candidatura, os partidos ligados a ACM Neto disputam a indicação do vice-prefeito na chapa de Neto em 2016. Os nomes mencionados nos bastidores são Bruno Reis e Fábio Mota, do PMDB, Paulo Câmara e Antonio Imbassahy, do PSDB, além de Luiz Carrera (DEM), Silvio Pinheiro (SD) e Guilherme Bellintani, ainda sem partido. O PV também quer manter-se no cargo.

Banho de cheiro

Quando João Leão, que representou o governador, e Pelegrino chegaram às escadarias da igreja do Bonfim não havia baianas para dar o tradicional banho de cheiro. Pelegrino, indignado, indagou:

— Cadê as baianas para nos dar o banho?

Minutos depois as tais baianas apareceram e o banho foi dado.

Segurança na Lavagem

Um casal de baianos que passou os últimos quatro anos morando em Lisboa voltou para Salvador e participou do cortejo da Lavagem do Bonfim. Eles ficaram impressionados com a presença maciça de policiais ao longo do trajeto. Contudo, o grande número de efetivos não impediu a ação dos batedores de carteira.

Nem o prefeito - Nem o "bloco" do prefeito escapou. Por lá, assessores/seguranças impediram pelo menos dois furtos, próximos à igreja dos Mares. Em um dos casos, o major responsável por chefiar a equipe de segurança intercedeu e chamou a Guarda Municipal, que levou o rapaz.

Sobre soberania

Andréa Mendonça não deixará a Secretaria de Desenvolvimento. Diz que foi escolhida pelo prefeito ACM Neto e se mostrou tranquila com as discussões entre PDT, seu partido, e o governador Rui Costa.

— Esses arranjos políticos quem decide é o partido. O governador ou o prefeito não podem interferir. O partido é soberano.

Enquanto isso - À revelia das disputas políticas, Andrea nomeou os primeiros assessores e diretores da pasta. Entre os quais está Sérgio Vilalva Ribeiro, que assume a diretoria de Desenvolvimento. Vilalva é conhecido pelo trabalho de atração de empresas para os estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo. Andrea diz que este é o perfil de quem vai trabalhar com ela.

Entrando no clube

Próximo de ser expulso do PT, o vereador Henrique Carballal caminhou na Lavagem do Bonfim ao lado dos secretários municipais Silvio Pinheiro e Guilherme Bellintani. Na lista de partidos que já o teriam convidado estão: PP, PDT, PSD, PV, PRTB, PMDB, PPS, SDD, Pros e PTN.

- Ainda não fui convidado pelo DEM.

O deputado estadual eleito Pablo Barrozo, do DEM, passava no momento e brincou:

- Não seja por isso

Mais no segundo

O PT já indicou o nome que assumirá a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), um dos postos mais disputados do segundo escalão do governo. É Wilson Dias, superintendente de Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura durante o governo Wagner. Só falta sair a nomeação, segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação.

Trade unificado

O trade turístico da Bahia iniciou, após muito tempo, uma tentativa de união. O tripé de articuladores desta harmonização é formado por Zé Alves, da Abav e Convention Bureau, Paulo Gaudenzi, da Salvador Destination, e Luiz Leão, do Conselho Baiano de Turismo. São eles que oferecem o almoço ao secretário Nelson Pelegrino, hoje.

POUCAS & BOAS

A situação financeira caótica da Osid, como definiu Maria Rita Lopes Pontes, diretora da instituição, motivou o deputado estadual Bruno Reis (PMDB) a propor a instalação de uma comissão especial na Assembleia para acompanhar os repasses estaduais e federais. O problema agora é a comissão funcionar e gerar resultado.

O vereador Tiago Correa não está só na ala do PTN que continua ligada a Neto. Os principais suplentes do partido na Câmara também caminharam com o prefeito no cortejo da Lavagem do Bonfim. Estavam lá o primeiro suplente do partido, Atanázio Júlio, o segundo, Binho de Ganso, além de Pedrinho de Vanilton e Jorge Bastos. Dizem que estes serão os nomes do PTN apoiados pelo prefeito na eleição do ano que vem.

Marco Amigo será empossado como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia no próximo dia 30 de janeiro, em solenidade, às 9 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Esse será o quarto mandato dele à frente da entidade.

*Com Rodrigo Aguiar

*TColaboraram Luiz Tito e Rafael Rodrigues

adblock ativo