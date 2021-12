Rui enfrenta problemas no PT

A montagem do governo de Rui Costa não está sendo nada fácil. Os partidos que ajudaram a eleger o petista não estão conseguindo chegar a indicações que agradem ao futuro governador. Mas o pior é a pressão do próprio PT, que está tendo dificuldades para fechar a equação dos espaços.



A corrente Esquerda Popular Socialista (EPS), por exemplo, é comandada na Bahia pelo deputado federal Valmir Assunção.



Fala-se que houve um movimento para indicá-lo, mas o nome não teria sido aceito por Rui, principalmente porque Valmir tem pretensões eleitorais em 2016.



Pelegrino — Outro nome que circulou foi o de Nelson Pelegrino. Ele foi cotado para a Secretaria de Direitos Humanos e também é um dos postulantes à cabeça de chapa em 2016. Pelegrino controla a Esquerda Popular Democrática (EDP).



Pinheiro — A Democracia Socialista (DS) tem o senador Walter Pinheiro como líder. Depois do desgaste da última eleição, quando deu declarações que o deixaram escanteado pelo PT, o senador dificilmente terá voz na escalação de Rui. Por outro lado, a DS tem Robinson Almeida e Afonso Florence como ex-secretários com prestígio dentro do Palácio de Ondina.



CNB — A maior corrente do PT, Construindo um novo Brasil (CNB), tem atualmente José Sérgio Gabrielli como representante maior no governo, mas poucos apostam na permanência dele no Planejamento, embora seja reconhecido como um dos melhores que por ali passaram. Mas a CNB tem figuras como Everaldo Anunciação, presidente do PT da Bahia. Além de Emiliano, Josias Gomes.



Reencantar e MPT — A Reencantar é a corrente do próprio Rui. Os deputados Waldenor Pereira (federal) e Zé Raimundo (estadual) são dois pilares cotados para uma secretaria.

A Movimento PT é liderada na Bahia pelo deputado estadual Marcelino Galo e a tendência tida como radical quer um espaço maior no próximo governo.



Adiamento — A engenharia não é simples, não está fechada, e Rui garantiu que anunciará amanhã. A conta pode não fechar.

"É evidente que, quanto mais se investiga, mais se descobre. E a população mais se vê tomada pela perplexidade e pela justa indignação. Mas se o problema existe e tem tais dimensões, essa é uma etapa inevitável que tem que ser vivida"

Jorge Hage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União analisando a Operação Lava-Jato.

Sincretismo ameaçado



A sermão do bispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e o brado do vereador Joceval Rodrigues, líder de Neto na Câmara, por causa da falha na montagem do palco em frente à Igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia tem como pano de fundo o investimento de R$ 240 mil da prefeitura no Dia da Cultura Evangélica. A tensão entre as religiões tem crescido na terra do sincretismo religioso, o que não é bom.



Aumento da gasolina



O preço do litro da gasolina na Bahia não é o que se pode considerar "baixo", e o governo baiano já enfileirou a bancada aliada para aprovar o aumento de três pontos percentuais na alíquota do ICMS incidente do preço da gasolina. Saíra de 27% para 30%. O projeto de lei está na Assembleia e pode ser votado ainda nesta semana. Joyce de Sousa, repórter de economia de A TARDE, conseguiu apurar que o impacto será de R$ 0,06 no litro de gasolina.



De novo, não — O deputado estadual Carlos Gaban garante que o aumento é ilegal e apresenta os exemplos de Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Lá os deputados aprovaram e a Justiça barrou.



- É mais um projeto ilegal deste governo imoral. Tenho pelo menos quatro decisões em outros estados que dão jurisprudência. Se o governo continuar com essa 'maluquice', vamos levar aos tribunais.



Outros projetos



O líder da bancada governista Zé Neto (PT) vai tentar levar a votação a reforma administrativa nesta semana. A disputa pela presidência da Assembleia, ao que parece, está mais tranquila. O problema agora é controlar a base aliada e a oposição, que não recebeu um tostão das emendas impositivas.



Irrevogável candidatura



A candidatura de Paulo Câmara (PSDB) à presidência da Câmara é irrevogável. As conversas com os 33 vereadores de 14 partidos da base de apoio estão avançadas.

O PT, por exemplo, terá duas cadeiras na mesa diretora. A primeira e a quarta secretaria. O PCdoB mantém a ouvidoria. E faltam, segundo o próprio Câmara, poucos ajustes.



Volta para a Câmara — Um deles é o professor Edvaldo Brito (PTB), que deve retomar o mandato de vereador tão logo seja iniciado o governo de Rui Costa.

A Secretaria de Assuntos Estratégicos foi extinta na reforma administrativa, e Edvaldo só tem garantia de emprego no governo até dezembro.



Antônio Brito, deputado federal e filho de Edvaldo, afirma que a permanência na gestão está sendo negociada, mas que ainda não há nenhuma garantia.



Votações



Se tudo der certo na reunião de líderes de hoje, os vereadores iniciam a votação de quatro projetos. A flexibilização do IPTU, o plano de cargos e salários dos agentes de endemia e dos da Transalvador, além da reforma administrativa. A semana promete.



POUCAS & BOAS



Na próxima segunda-feira a Justiça Eleitoral promove a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos e dos suplentes das eleições deste ano.



Os 200 funcionários demitidos pela prefeitura de Mata de São João prometem fechar as portas da Câmara Municipal hoje. A manifestação está marcada para as 9h. Nesta época do ano, muitos prefeitos estão demitindo terceirizados, comissionados e outros trabalhadores para que possam fechar as contas e receber a aprovação dos conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios.



O deputado federal Antônio Brito (PTB) busca uma solução para o Hospital São Lucas, em Itabuna. A Santa Casa já marcou a data para fechar o centro médico. Brito acredita que é possível reverter a situação.

