Rui e Wagner ficam mais fortes com Dilma

Na mais acirrada das disputas eleitorais desde que o Brasil foi redemocratizado, Jaques Wagner, governador da Bahia, e Rui Costa, o governador eleito, se deram bem.



Dilma teve 3,3 milhões de votos de vantagem. Só na Bahia, 2,7 milhões, onde a votação dela cresceu no segundo turno (no primeiro turno Marina e Aécio tiveram 36% e agora apenas 30%, contra 70% de Dilma).



Pondere-se que em Pernambuco a vantagem de Dilma foi de quase 2 milhões de votos, outro desempenho expressivo, mas lá o crédito foi para Lula, filho da terra.

Nesse cenário, Jaques Wagner, nome certo do Ministério de Dilma, às vezes citado como presidenciável em 2018, se fortalece.



E Rui Costa ganhou a faca e o queijo na mão para fazer o governo que idealizou.



Sem dúvida, os petistas baianos saem das urnas de 2014 como figuras de proa entre os governistas. A Bahia espera a recíproca.



Em Brasília - Jaques Wagner vai hoje a Brasília abraçar Dilma. Ele diz que a campanha de 2014 trouxe um recado da ruas:

- É preciso mudar e ter urgência nisso. Principalmente na reforma política.

Ele não aceita a tese de que a vitória de Dilma é nitidamente nordestina:

- Espera lá. Nós vencemos no Rio e em Minas, que é a terra do outro candidato.



Transição - Rui Costa anuncia amanhã os nomes da equipe que vai elaborar a reforma administrativa e também tocar a transição.

Ele vai entregar a lista a Wagner hoje e diz que nela só haverá técnicos.



Fala Neto - ACM Neto soltou ontem uma lacônica nota sobre o resultado da eleição. Parabenizou Dilma e disse que as urnas sinalizaram vontade de mudança.



Em Pernambuco - De nada adiantou a família de Eduardo Campos apoiar Aécio. Em Pernambuco, que no primeiro turno deu a vitória a Marina, Dilma surrou: teve 70,21% dos votos contra 20,79%.



Errado feliz - João Leão (PP), o vice-governador eleito da Bahia, foi ontem a Brasília designado pelo partido dele para acompanhar a apuração ao lado de Dilma.

Saiu daqui prognosticando:

- Dilma vai ganhar com 9 milhões e 360 mil votos de frente.

Errou, mas disse estar tudo bem.



Plano B



Na hora de votar ontem, ACM Neto disse que fosse qual fosse o resultado da eleição, o DEM iria elaborar uma estratégia para se fortalecer. Citou que o partido, antes PFL, faz oposição há 12 anos, desde que o PT chegou ao poder.



Com Aécio, seria crescer para se fortalecer. Sem ele, para sobreviver.



Vai ter que ser o Plano B. Cogita-se a fusão com alguns partidos nanicos.



Perdas acumuladas - Nas eleições deste ano, o DEM, que já era magro, minguou mais ainda. Não elegeu nenhum governador.



Tinha Rosalba Ciarlini no Rio Grande do Norte e Raimundo Colombo em Santa Catarina, os dois perderam. E as esperanças em Paulo Souto na Bahia e Sebastião Bocalom no Acre também fracassaram. Tinha 84 deputados federais em 2002 e hoje só tem 22.



Preço do voto



No bojo dos queixumes sobre o leilão de votos feitos por grande parte das lideranças, se diz que o preço do voto (a divisão do que se desembolsou pelo total de votos cravados) começou a R$ 50 e acabou em R$ 150, com dois agravantes da pesada:



1 - Muita gente que 'vendeu' a R$ 50 revendeu depois a R$ 150 passando a perna no que pagou primeiro.

2 - Teve quem vendeu e revendeu o que não tinha. Prometeu a mais, entregou a menos.



Agenda pronta



Fim de eleição, a senadora Lídice da Mata (PSB) diz que já tem uma agenda pronta para tocar a vida em frente. Vai cuidar de dois projetos, um é se esforçar para ver andar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 64/2013), de autoria dela, que isenta o aposentado que retornar ao trabalho da contribuição para a seguridade social.

Outra é fazer carga para a imediata deflagração de uma reforma política.



Questão de tempo - Além de fazer coro com políticos (de todos os partidos) que se queixam dos gigantescos custos de campanha, vitaminados pelo leilão que as lideranças fazem, Lídice se diz particularmente incomodada com as coligações que somam o tempo do partido que se agrega:

- Quem quiser coligar, coligue. Mas sem somar tempo de tevê. Distorce muito.



POUCAS & BOAS



Um vídeo postado no WhatsApp com o título As mais rodadas de Antas, Novo Triunfo, Coronel João Sá, Heliópolis, Ribeira do Pombal e Cícero Dantas, listando 25 garotas, algumas menores, virou caso de polícia. Embora não tenha conteúdo pornográfico, alguns pais entenderam como ofensa à honra e prestaram queixa na Delegacia de Antas.



Uma carreta carregada de cerveja virou na estrada de Maracás e Lajedo do Tabocal sábado, mas segundo os moradores da área foi um acidente do bem: ninguém morreu, não houve saque da carga e a seguradora, após fazer a inspeção, liberou para quem quisesse pegar o que restou. No frigir dos ovos, não houve vítimas e nem crime, só festa.



Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva, e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), diz que além da vitória de Rui Costa, festejou a dela também. O TRE julgou sexta a ação na qual ela era acusada de crime eleitoral e a absolveu por falta de provas.



Os bandidos aproveitaram a véspera e o dia da eleição para fazer a festa no interior. Sábado, explodiram três caixas eletrônicos em São Gonçalo dos Campos, perto de Feira de Santana. E ontem foram a São Miguel das Matas, na região de Santo Antônio de Jesus.

adblock ativo