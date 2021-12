Rui e os estudantes em dois "primeiramente"

No lançamento do programa Educação Empreendedora pelo governador Rui Costa ontem na Escola Parque, o estudante Gabriel Araújo, antes de apresentar um rap animado, pegou o microfone, animado:

— Primeiramente, fora Temer!

Palmas e vivas. Após o discurso de Rui, deram a palavra para perguntas da plateia. Com a palavra a estudante Aline Oliveira, do Colégio Carlos Mendonça, de Amaralina:

— Primeiramente, a gente não tem sanitário!

Mais palmas ainda.

Rui ouviu e sugeriu. Pediu que a garota formasse uma comissão para ir à SEC.

Ronaldo e o PP

Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira de Santana, continua em pauta nas rodas políticas. Primeiro se disse que ele poderia mudar para o PP para tomar o partido das mãos de João Leão, o vice-governador. Agora se diz que ele pode ir para o PP com Leão e tudo para disputar o Senado em 2018 ao lado de Rui Costa.

Ontem, em entrevista ao radialista Dilton Coutinho, no programa Acorda Cidade, da Rádio Sociedade de Feira, Ronaldo foi evasivo. Disse que está bem no DEM, mas também que se dá muito bem com Leão.

Ou seja, nem que sim, nem que não.

Conta aberta — O tititi ganhou adubo com a presença do ministro Ricardo Barros (Saúde), sábado em Feira. Leão, que é o vice-presidente nacional, diz que Zé Ronaldo seria 'muito bem-vindo'. Mas no caso há uma conta que não fecha.

Sob o comando de Leão, o PP tem quatro deputados federais, um senador, cinco estaduais, 56 prefeitos agora recebendo mais 11. Ou seja, tomar, não dá. E se fosse para garantir uma vaga na chapa de Rui, já está ocupada, pelo próprio Leão.

As pedras que se joga para cima, podem cair na própria cabeça As pedras que se joga para cima, podem cair na própria cabeça

Certamente Wagner estava se referindo a Temer contra Dilma. Fui vice de Wagner e não tramei contra ele. E nem Leão está tramando contra Rui Certamente Wagner estava se referindo a Temer contra Dilma. Fui vice de Wagner e não tramei contra ele. E nem Leão está tramando contra Rui

Dória chegando

Felipe Lucas Lima (PMDB), vereador em Salvador, está pedindo que a Câmara dê um título de Cidadão Soteropolitano ao prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB).

Diz que o pai de Dória é o ex-deputado federal baiano João Agripino Dória, cassado em 1964, e a avó paterna dele era prima de Ruy Barbosa. E a homenagem é uma forma de aproximá-lo dos baianos.

Óbvio. Dória é candidato a presidente.

Quase tapa

Os deputados baianos João Gualberto (PSDB) e Jorge Solla (PT) quase vão às vias de fato ontem na Câmara. O caso: Gualberto pediu a prisão de Rui Costa porque não respondeu onde estão sete mil quilômetros de estradas anunciadas por Jaques Wagner em 2013. Na defesa de Rui, Solla o chamou de 'grileiro'.

Quininho na praça

Quininho de Valente, um dos bons no forró pé de serra na Bahia, diz que a esta altura do campeonato só fechou um contrato para o São João, no dia 23 em Valente, terra dele.

Atribui as dificuldades à crise e à seca, mas agora, auxiliado pelo empresário Antonio Paraty, que lançou Daniela Mercury e Sara Jane, por exemplo, espera decolar.

— Qualidade é que não falta. Minha banda não deve nada a nenhuma das boas.

Tem também outra concorrência, Quininho. É a dos grandes, cujo cachê, de R$ 100 mil ou R$ 200 mil, talvez seja mais 'atraente'.

POUCAS & BOAS

* Piadinha que corre nas redes sociais: antigamente, o núcleo das nossas preocupações com bichos que à noite sugam o nosso sangue eram os pernilongos, hoje são os morcegos. Onde vamos parar?

* O Coronel Ancelmo Brandão, comandante da PM, recebe amanhã (15h) da Assembleia a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Casa. A iniciativa da homenagem foi do deputado Zó (PCdoB).

* A OAB-Ba, a Associação Comercial da Bahia, a UFBa e o Rotary Club da Bahia se unem amanha (18h) na ACB numa solenidade para festejar o centenário do jurista Barachísio dos Santos Lisboa.

* O Espaço Baleia Jubarte, em Praia do Forte, vai festejar sábado a 15ª Semana dos Museus com uma série de eventos que irá contar a história da caça às baleias no Brasil, dos portugueses aos nossos dias.

A deputada Luiza Maia (PT) apresentou projeto na Assembleia que institui o 17 de agosto como Dia do Repórter de Política. Já temos o Dia da Imprensa, Dia do Jornalista e agora mais essa.

Colaborou: Joyce de Sousa

adblock ativo