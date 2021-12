Rui e o pragmatismo para a chapa de 2018

Rui vai preencher as outras três vagas da chapa com pragmatismo. Aliados históricos são importantes, mas musculatura partidária, com número de municípios, deputados e potencial de votos é que vencem eleição, que não será fácil.

Colocar PP e PSD como prioridade é isso. Mantê-los na base ainda mais. O PSD fez 80 municípios em 2016. O PP 55 e o PT, 39.

No PT, também prioridade para Rui, está o padrinho Jaques Wagner - carta na manga de negociação na chapa, se for preciso.

Defender Ronaldo Carletto do comentário da prefeita petista Moema Gramacho, que disparou ser “desagradável” seu nome na chapa, ao dizer que o pepista o tem “ajudado muito” é mais um recado de Rui para aliados históricos.

Se Carletto entra ou não na chapa é outra coisa. Se fica no PP de João Leão, que também quer o Senado, ou se vai para um PR robustecido é outra ainda.

Articulações – Diz Carletto que o jogo começa após o Carnaval, mas solta que suas articulações estão “adiantadas”. E não tem só o PR na jogada. Carletto, que teve 149 mil votos em 2014, é do estilo bastidor, aparece pouco, mas articula muito.

Jequié: falta d’água

Em Jequié está chovendo e a população festeja. À exceção dos moradores dos distritos de Santa Clara e Santa Rita, que apesar do aguaceiro, sofrem com a falta d’água que dura mais de 30 dias. Até tem equipamento para bombear água até as localidades, mas não está funcionando por falta de energia no local. Tem caminhão pipa que deveria dar conta do recado, mas está quebrado. A Prefeitura? Até agora, nada.

Bebeto rejeita a série B

O deputado federal Bebeto Galvão (PSB) diz que não tem pretensão de trocar de parlamento, como publicou ontem esta coluna. A direção nacional do PSB já definiu que sua candidatura será pela permanência na Câmara Federal.

Em uma linguagem esportiva, o deputado federal não aceita o rebaixamento para a Série B, caindo de Brasília para a Assembleia Legislativa. Sua base, em Ilhéus, pode crescer à medida que as reformas do governo federal prossigam. Isso porque são medidas impopulares.

Ao mesmo tempo não acredita que a Reforma da Previdência passe. Ele conta, ainda, que a oposição busca anular pontos da Reforma Trabalhista, já aprovada, com base em ações de inconstitucionalidade.

Lula: o julgamento

Fato político mais importante do mês, cujo resultado determinará o encaminhamento da disputa pela Presidência da República, com forte reverberação nos estados, o julgamento do ex-presidente Lula, marcado para 24, está mobilizando não só seus aliados como provável aparato de segurança em Porto Alegre, onde será dada a sentença.

Na Bahia, Rui, que é uma das principais lideranças do PT do Nordeste, não poupa apoio a Lula. Ontem, voltou a dizer à imprensa que Lula sofre perseguição política e levanta suspeição sobre a “agilidade” da força tarefa da Lava Jato em julgá-lo.

Divergência – Por sua vez a prefeitura de Porto Alegre pediu ajuda ao governo federal, solicitando Força Nacional e Exército para segurar os ânimos da galera na data. O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) diz que é para “preservar a integridade dos cidadãos”.

Mas Rui Falcão, ex-presidente do PT nacional, é contra. Afirma que a ideia é intimidar manifestantes pró-Lula. Já a Secretaria de Segurança Pública do RS – estado comandado por Ivo Sartori (MDB) – diz que não vê necessidade de reforço.

POUCAS & BOAS

João Vicente Goulart, filho de João Goulart, estará em Salvador nos próximos dias 12 e 13 para lançar seu livro “Jango e Eu – Memórias de Um Exílio Sem Volta”, no Teatro Vila Velha, onde o espetáculo “Jango: Uma Tragédya”, dirigido por Márcio Meirelles, está em cartaz. O evento de lançamento também contará com um bate-papo com o autor. Informações: (71) 3083-4600.

Colaboraram Regina Bochicchio, Marco Antonio Jr, Paulo Leandro, Franco Adailton, Eric Ulbrich e Luiz Lasserre

