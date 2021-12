Rui e Neto: há algo de bom entre os baianos

Dizem as más línguas que jornalista é aquele que separa o joio do trigo e só usa o joio.

Para fazer justiça, com os queixosos e conosco, resolvemos dar uma peneirada na representação política baiana para ver se achávamos trigo. E achamos.

Por exemplo: Rui Costa e ACM Neto têm pontos positivos bastante visíveis neste cenário de crise ética e administrativa.

Os dois são bons gestores e também têm bons secretários da Fazenda, Manoel Vitório no Estado e Paulo Souto em Salvador.

Os cenários configurados nos induzem a acreditar que se a Bahia e Salvador mergulharem em crises desastradas é porque o resto do Brasil já afundou.

Comentando com o assessor de um dos personagens a intenção de expor tal situação, ponderamos a necessidade de fazer a ressalva: é claro que os dois, em tempo de dinheiro curto, fazem o diabo para gerar a chamada mídia espontânea, aquela que não é paga: Rui Costa fica trocando zap-zap com o povo e Neto dando entrevista coletiva até para aniversário de boneca. O assessor não se conteve:

- Lá vem a zorra do joio. Tinha que ter.

Recado empresarial

O recado que o empresariado dará ao governo no 87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic 2015), que vai acontecer na próxima semana no Cimatec, já está na ponta da língua, diz o presidente do Sinduscon-BA, Carlos Henrique Passos:

- O governo deve cortar gastos, não aumentar impostos.

Cadeiras ocupadas - Carlos Henrique conta que recentemente foi à posse da diretoria da Caixa e lá, quando tentou sentar numa cadeira, foi advertido:

- Aí só assessor de ministro.

- Por que?

- Porque quando o ministro chegar ele cede o lugar.

Sussurrou: então corte os ministérios que vai sobrar cadeiras.

Desemprego - Ele diz que os empregos formais, com carteira assinada, estão despencando no setor. Ano passado, eram 174.688 na Bahia e 80.308 em Salvador. Hoje, são 152.930 na Bahia e 74.053 em Salvador.

- A perda é de dois mil empregos/mês.

"Eu estou muito feliz, alegre, de ter vocêsaqui em casa, nesse movimento comum, nacional, a favor da moralidade pública da política brasileira"

Hélio Bicudo, o fundador do PT que protocolou um pedido de impeachment de Dilma, ao receber anteontem movimentos sociais que aderiram à tese.

Favas contadas

O deputado Antonio Imbassahy (PSDB) dá o impeachment de Dilma como favas contadas.

Segundo ele, a articulação do governo no Congresso a cada dia piora e a tese do impeachment ganha novos adeptos.

- Além disso, a Lava Jato finalmente chegou no Palácio do Planalto.

Últimos capítulos - E não é só ele. O cientista político André Singer, que foi porta-voz da Presidência no primeiro governo Lula, diz que Dilma iniciou os seus últimos capítulos 'pelo vácuo político no Planalto'.

Em Brasilia, se diz que Lula não cansa de confidenciar a amigos que perdeu as contas das vezes que pediu a Dilma para trocar Aloisio Mercadante por Jaques Wagner.

Falou e não disse

Perguntamos ao senador Walter Pinheiro, via WhatsApp:

Dez entre dez políticos, inclusos amigos seus, dão como certa a sua saída do PT. É isso aí?:

A resposta, ipsis litteris:

- Callllllma!

Aposta oposicionista - A oposição (leia-se ACM Neto e cia.) nutre grande esperança de seduzir Pinheiro com as projeções para 2018.

Se diz que a chapa majoritária governista está encharcada: a cabeça é de Rui Costa, a vice de João Leão e, nas duas vagas do Senado, uma é de Jaques Wagner e a outra Lídice da Mata disputa com Marcelo Nilo.

Já na banda de ACM Neto, fora a cabeça, está tudo em aberto.

Novos paradigmas

Filho de cacauicultores tradicionais e engajado na causa da recuperação regional, o deputado Pedro Tavares (PMDB) fala que a região cacaueira vislumbra novos tempos, mas com outros atores:

- A lei que permite o manejo da cabruca valoriza as terras, mas as terras estão mudando de mãos, porque os velhos cacauicultores estão endividados. Esse é um fenômeno que já está acontecendo.

Lá, o consenso é o de que um novo tempo começou, mas com novos paradigmas.

Rolex na mesa

Em depoimento à PF, Luiz Argolo contou como conheceu Alberto Youssef na casa de Mário Negromonte e João Leão em Brasília.

Disse que foi até o apartamento para de lá ir a um jantar da bancada do PP.

Antes, foi chamado por Negromonte, na presença de Youssef, para atestar se um Rolex de fundo verde era original. Saberia, mais tarde, que o luxuoso relógio seria um mimo de Youssef e Negromonte para 'doutor Paulo', o Paulo Roberto Costa, da Petrobras, que está encalacrado na Lava Jato até os dentes como figura de proa.

POUCAS & BOAS

Já que começamos a coluna falando de jornalistas, olhem aí uma boa pedida: a Associação dos Defensores Públicos da Bahia (Adep-BA) lançou a segunda edição do Prêmio Adep de Jornalismo.

Com o tema 'Defesas coletivas' e o lema 'Defensor público', vai dar R$ 2,5 mil aos vencedores nas categorias impresso, rádio tevê, blogs e sites. As inscrições vão até 15 de outubro próximo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Obra marcante

Ailton Cezarinho, ex-prefeito de Itiruçu, que já nos brindou com a história dos dois Negões, um de verdade e outro branco que disputavam quem teria o Negão como nome de urna (ganhou o real, claro), nos vem com outra pérola.

Década de 70, Josias Duarte, prefeito, tinha como vice José Bonfim.

Lá um dia Josias pediu licença por 15 dias para tratamento de saúde, Bonfim tomou posse, sentou na cadeira, um amigo o aconselhou:

- Bonfim, você vai ter que fazer alguma coisa para marcar a sua administração. Todo mundo faz isso.

- Como? Eu tenho apenas 15 dias e a prefeitura está sem dinheiro.

- Bote a cabeça para funcionar, moço. Dê um jeito, use a imaginação.

Bonfim usou. Mandou alguém ir no mato cortar uma árvore de caule comprido, e na porta da prefeitura trocou o mastro da bandeira, com direito a inauguração.

Marcou a administração. O novo mastro ficou lá por mais de 20 anos conhecido como o pau de Bonfim.

