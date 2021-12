Rui e Neto em paz durante o Carnaval

Rui Costa e ACM Neto fumaram o cachimbo da paz na noite de quinta-feira, 12, no Campo Grande, na abertura do Carnaval. Assuntos políticos, como o assédio de ambos a partidos e lideranças, ficaram de fora da longa conversa que tiveram. Os dois entregaram juntos a chave da cidade ao rei Momo e dançaram ao som de Luiz Caldas.

A cobrança do governo para participar ativamente, como determina a lei, da organização da festa também ficou para depois do período. O clima estava tão ameno que Rui, questionado sobre a retomada das discussões sobre a repactuação do Carnaval, que deveriam começar na Quarta-feira de Cinzas, preferiu brincar:

- Quarta não, porque todo mundo estará de ressaca. Quinta voltamos a conversar.

De fininho - Nelson Pelegrino, secretário de Turismo do estado, curtia discretamente a concentração da Banda do Habeas ontem na Barra, quando ACM Neto chegou. Se saiu de fininho.

Duelo tricolor

Se, de um lado, as tensões entre Rui Costa e ACM Neto amainaram, de outro, o prefeito arranjou nova briga, desta feita com o presidente do Bahia, Marcelo Santana.

Após o jogo de quarta-feira em que o Bahia empatou em 3 a 3 com o CRB pela Copa do Nordeste, Neto postou no Twitter:

"Ou o Bahia melhora muito, ou nós, torcedores, vamos sofrer o ano todo".

Marcelo reagiu:

"Bom ver a prefeitura preocupada com o Bahia e nossa necessidade de melhora. Espero que agora o assunto Transcon/sede de praia seja resolvido".

Roubo de água

Há algo de exótico no reino de Iemanjá. A Embasa soltou release dizendo que intensificou o combate ao furto de água em Serrinha, através dos famosos 'gatos'.

E no povoado de Morro do Fundo, junto com a polícia, prendeu um agricultor que estava roubando água e prejudicando o abastecimento da cidade.

Essa de roubar água com "gatos" é velha, mas com prisão é know-how importado de São Paulo nestes tempos de água pouca.

Oceania zero

A ausência de carnavalescos no Edifício Oceania, onde durante muitos anos Gilberto Gil reinou com o camarote Expresso 2222, deixou as partidas dos blocos no Farol da Barra mais tristes.

Antes, os trios, com os seus astros, já começavam a festa de lá mesmo. Agora, alguns preferem deixar para iniciar a folia depois de dobrar a esquina e entrar na orla.

Maurinho Malvadeza

Mauro Ricardo, que até dezembro último foi o secretário da Fazenda de ACM Neto, até mudar para o Paraná, onde é secretário da Fazenda do governador Beto Richa (PSDB), vive dias de cão por lá.

Com o governo em crise financeira, baixou um pacote de medidas que reduz anuênios dos funcionários públicos e muda o plano de carreira dos professores.

Resultado: o funcionalismo, acampado na porta da Assembleia, ameaça fazer greve.

E ele ganhou o apelido, dado pela oposição, de Maurinho Malvadeza.

Sem maldade - Aliás, jornais de oposição já começaram o texto para tratar do pacote assim: 'Depois de passar dois anos arrochando o contribuinte de Salvador...'.

Numa entrevista à Folha de S.Paulo, Mauro Ricardo explicou-se:

- Não vejo maldade em retirar privilégios. É dever do administrador público.

A oposição carimba: "É Malvadeza".

Fiel escudeiro

Paulo Magalhães (PSD) foi escolhido vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele credita a distinção a sua trajetória de fidelidade ao governo e a Dilma.

Paulo Magalhães é sobrinho de ACM.

Colaboraram: Joyce de Souza e Lúcio Távora

CARNAVAL COM VATAPÁ

O dragão esquecido

Gigante e esquecido, é como Dante Matisse o definiu. Nelson Maleiro. No livro Nelson Maleiro, o gigante das mil e uma criações, do professor Leonardo Alessandro Lima Mendes, a imensidão da sua importância na vida baiana.

Artista plástico, carnavalesco nato, desportista, etnólogo, Nelson Maleiro (1909-1982), um dos fundadores do Ilê Aiyê, fundador do bloco Cavalheiros de Bagdá (após ter estreado no Mercadores de Bagdá), dono de uma oficina de instrumentos de couro na Barroquinha, que ele mesmo criava e tocava (o que lhe vale o crédito de patriarca da percussão), a cada folia, na qual imperou por 20 anos, brilhava pelas geniais criações (também na Lavagem do Bonfim, onde ia com a sua bicicleta de vários lugares).

Lá um dia aparece ele com um dragão que cuspia fogo de verdade.

Ia descendo a ladeira da Conceição da Praia, acionou o mecanismo, o bicho cuspiu fogo, o vento bateu, o fogo voltou, incendiou o dragão.

E quem disse que ele entregou os pontos? Dia seguinte estava o velho Nelson na avenida desfilando com a carcaça do dragão ostentando a placa:

O mal por si se destrói.

Nelson Maleiro foi o primeiro negro a aparecer num comercial de tevê. João Henrique chegou a sancionar uma lei que colocava o nome dele na passarela do Campo Grande. Nunca emplacou.

Com Luiz Fernando Lima

