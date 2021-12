Rui e Neto e o duelo entre a CPMF e o IPTU

TEMPO PRESENTE

Levi Vasconcelos

Com Luiz Fernando Lima

Quem tem razão no rebu entre Rui e Neto sobre a CPMF e o IPTU, pergunta-nos o leitor Adirson Costa Reis? A pergunta é instigante, a resposta também. Embute um lado técnico e outro político.

Veja o caso: Rui Costa diz que ACM Neto não pode criticar a CPMF porque pegou uma prefeitura em dificuldades e resolveu o problema com impostos. Neto diz que não é bem assim. O que ele fez foi reajustar tabelas defasadas de tributos, como o IPTU, enquanto Dilma está criando um novo imposto, ou recriando um que já existiu e caiu.

A resposta implica duas vertentes, uma técnica e outra política:

1 - A técnica: de fato, a CPMF é um novo imposto proposto para tapar buraco, e Neto reajustou uma tabela velha também para tapar buraco. E nós, como entramos nisso? Pagando a conta, de uma forma ou de outra.

2 - A política: Rui diz que está certo, Neto também. Aí a discussão se estende sobre a forma ou abrangência da cobrança, o que cada um fez, faz ou faria com o dinheiro, e daí cada um segue quem mais lhe apraz.

Cena roubada

ACM Neto roubou a cena (literalmente) na feira internacional da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), no Anhembi, que termina hoje em São Paulo.

A Bahia, como estado patrono, montou um baita estande, com direito a uma bela Igreja do Bonfim. E foi nele que Geraldo Alckmin, governador paulista, abriu a festa anteontem. Ontem, Neto apareceu no estande da prefeitura de Salvador, mais modesto, e até deu coletiva sobre a grade do Réveillon.

Em suma, gastou menos e faturou mais.

No fogo cruzado

Citado no relatório em que o delegado da PF Josélio Azevedo pediu ao STF para ouvir Lula, como uma das pessoas a serem ouvidas, José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, se diz bombardeado, mas tranquilo.

- Estou tomando tiro de tudo que é lado, mas nenhum tiro me pega, porque não tem nada contra mim. A Lava Jato tem 500 dias, este processo (de denúncias) começa há quase dois anos. Provavelmente sou uma das pessoas mais investigadas do país e até agora não acharam nada. Mas é muito chato.

"Homem com homem não gera. Mulher com mulher não gera"

Hidekazu Takayama, deputado federal (PSC-PR), defendendo o texto do Estatuto da Família, que reconhece como família apenas a união de homem e mulher.

"Que país é este? Que sociedade é esta que estamos construindo? Seria mais fácil, talvez, substituir a Constituição pela Bíblia"

João Carlos Bacelar, deputado (PTN-BA), na resposta.

Neorrebelde

Luiz Caetano, deputado federal e ex-prefeito de Camaçari, parece gostar de ter uma briga em casa, o PT. Depois de ter acenado com a paz para o prefeito Ademar Delgado, que ele elegeu e depois passou a dizer cobras e lagartos, agora aponta as baterias para Joaquim Levy, o ministro da Fazenda.

Diz que Levy representa o interesse dos bancos. Por isso deve ser demitido.

É retardatário no bolo dos petistas que têm o mesmo discurso, mas, pelo andar da carruagem, a próxima vítima é Dilma.

Inimigo oculto

Em meio ao impasse de Dilma para fechar a reforma do ministério em função das brigas internas nos partidos, o senador Walter Pinheiro (PT) lembrou ontem para empresários do Enic como é difícil compor uma equipe com políticos.

- No auge do governo, Fernando Henrique tinha alguns caras no ministério fora das querelas partidárias. Veja o caso de Pedro Parente na Casa Civil. Ele disse: 'Posso ter sido indicado pelo PSDB, mas a turma do PSDB sabe que eu não aspiro a cargo nenhum na política, portanto não tenho adversários'.

Saúde na emergência

Jorge Solla (PT), ex-secretário da Saúde e deputado federal, diz ser absolutamente improcedente a informação de que ele está brigando contra a saída de Arthur Chioro do Ministério da Saúde por ter gente indicada lá, o que o faria travar interesses da Bahia.

- Não tenho indicados nem no governo estadual nem no federal. E a saúde terá problemas, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, não por minha causa, mas porque o dinheiro para 2016 acaba agora em outubro.

O sucessor -Solla diz que o deputado Manuel Junior (PB), indicado para suceder Chioro, até poucos dias atrás estava pregando o impeachment de Dilma.

- Ele foi financiado pelos planos de saúde e sofre resistências dentro do próprio PMDB. Tem tudo para dar errado.

Atentado na rádio

A rádio São Gonçalo AM 1.410, única emissora de São Gonçalo dos Campos, sofreu um atentado ontem. Criminosos invadiram o parque de transmissores da emissora e explodiram o transmissor principal, por volta de uma hora da madrugada.

A rádio pertence à Arquidiocese de Feira de Santana. O arcebispo dom Itamar Vian diz que não há fatos conhecidos que pudessem ter motivado o atentado.

- A rádio tem três diretores. Nenhum me informou sobre qualquer anormalidade.

POUCAS & BOAS

Claudevane Leite (PRB), o Vane da Renascer, prefeito de Itabuna, convocou a imprensa ontem para dizer oficialmente o que já havia dito informalmente: não será candidato à reeleição em 2016. E explicou a razão: 'Não tenho R$ 5 milhões para gastar na campanha'.

Itabuna é um caso à parte na cena política. Desde que a reeleição foi instituída, em 2000, nunca reelegeu um prefeito. E, desgastado como está, Vane seria forte candidato a manter a tradição.

Colaboraram: Biaggio Talento e Luiz Tito, de Feira

POLÍTICA COM VATAPÁ

Cadeia do Sal

Os portugueses, nossos colonizadores, sempre citados como burros em rodas de piadas, não eram nada disso segundo dez entre dez historiadores. Muito pelo contrário, por vezes eram engenhosamente perversos, como os idealizadores da Cadeia do Sal, no subsolo do Paço Municipal, em Jaguaripe.

A engenharia era diabólica. As celas foram construídas abaixo do nível do mar, de forma que todas as vezes que a maré enchia, o preso ficava com água entre o peito e o pescoço. Resistir três dias era um milagre.

Em 1849, D. Pedro II chegou lá. Ficou encantado com a beleza arquitetônica do prédio, perguntou:

- Quanto custou?

- Uns 40 contos de réis...

E ele, surpreso:

- Oh!... Por acaso as chaves são de ouro?

Foi o primeiro caso de suspeita de superfaturamento da história.

