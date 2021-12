Rui e Neto acendem o cachimbo do metrô

Governo, prefeitura de Salvador e CCR estão em vias de chegar a um acordo sobre o metrô da Paralela. As partes dizem que os entendimentos estão fluindo muito bem. ACM Neto quer a apresentação exata do traçado do metrô e mais um plano para evitar o estrangulamento no tráfego da Paralela, o que implica alargamento de vias e a construção de outras provisórias.

Bater o martelo é questão de (pouco) tempo. Anteontem em Salvador, o ministro Gilberto Kassab (Cidades) assegurou a liberação dos R$ 300 milhões do BRT Lapa-Iguatemi, a joia da coroa de Neto. Já Rui quer o metrô e o complexo que vai interligar a orla oceânica e o subúrbio. Como se vê, Salvador estará em 2016 um canteiro de obras. E padrinhos não vão faltar.

Galeota na mira

Na audiência sobre a PEC da Terceirização ontem na Assembleia, a deputada federal Moema Gramacho (PT), indignada com as restrições do acesso de populares às galerias por falta de espaço, saiu com esta:

- Quando eu estava nesta casa, como deputada, cheguei a sugerir que tirassem esse painel que ACM mandou fazer para construir galerias, mas não me ouviram.

O painel em apreço é a pintura da galeota Gratidão do Povo, feito por Carybé, que adorna o plenário da Assembleia.

Questão fechada

Finalmente o PR, que no ano do governo Wagner ainda sob o comando do deputado Zé Rocha deu as cartas no Turismo, agora, sob a batuta do deputado João Bacelar, arranjou um lugar ao sol na era Rui Costa. Vai ocupar duas diretorias na Embasa e duas na Conder.

Para quem já almejou dar as cartas no turismo, não é grande coisa, mas que jeito?

Pedindo o boné

Luís Eugênio Portela pediu demissão da Secretaria da Saúde da Bahia. Ele era secretário da Saúde em Salvador quando ocorreu o rumoroso caso do assassinato do servidor Neylton da Silveira.

Portela foi nomeado assessor especial do secretário Fábio Vilas-Boas em janeiro, no comecinho do novo governo.

"Escárnio: Congresso aprova verba de quase R$ 900 milhões para partidos políticos. Para que doações de empresas privadas? (...) Procure saber em detalhes como essa montanha de dinheiro é gerida pelos caciques partidários"

Joaquim Barbosa, no Twitter, criticando o aumento do Fundo Partidário de R$ 289 milhões para R$ 867,5 milhões.

Na Defensoria

Após muito ti-ti-ti na campanha, a eleição para a Ouvidoria da Defensoria Pública, realizada ontem, deu oito votos para Marcos Resende e quatro para Vilma Reis. Mas o processo não está fechado. Deveria seguir uma lista tríplice para o Conselho Superior da Ouvidoria escolher um, mas como só os dois foram candidatos, ambos estão aptos.

Aí entra mais adubo no ti-ti-ti. Vilma é bem mais próxima dos defensores públicos, mas como historicamente eles defendem que o escolhido seja o mais votado...

Fora de tom

No encontro dos secretários municipais de saúde anteontem na Assembleia, o médico Odilon Rocha, de Governador Mangabeira, era uma exceção da regra. Disse aos colegas que em Mangabeira ele instalou um mamógrafo e um ultrassom e em questões de mamografia e ultrassonografia ele resolvia tudo por lá, o que era bem mais barato para o município e cômodo para os pacientes do que colocá-los num carro e mandá-los para Feira de Santana ou Salvador.

Alguém perguntou:

- E como é que você consegue isso?

E Odilon:

- Bem. Eu não roubo.

O silêncio foi geral.

Policlínicas —Possibilidade de falcatruas à parte, a experiência de Odilon é uma miniatura da que Rui Costa quer implementar em escala estadual com a instalação de 28 policlínicas no estado.

A ideia básica é implantar policlínicas mais bem equipadas, ao custo de R$ 12 milhões cada, nos municípios menores. Nos maiores, a R$ 9 milhões cada, porque serão contratados serviços em clínicas já existentes. O estado entra com 40% e os municípios com o resto.

- Eu tenho dito aos prefeitos que sai bem mais barato do que gastar dinheiro para enviar os pacientes a outras cidades. A experiência deu certo no Ceará, um estado que tem as mesmas características da Bahia.

Ainda este ano serão implantadas dez.

POUCAS & BOAS

O deputado José Rocha (PR) subiu na tribuna da Câmara para elogiar o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. Disse que entre as boas ações está a redução de R$ 20 milhões por mês nas despesas da Sesab, sem alterar os serviços.

Questão Ambiental à Luz do Espiritismo, da engenheira e ativista ambiental Raquel Mendes Miguel, é o livro que vai ser lançado hoje (16h30) no Parque das Dunas, Praias do Flamengo, em Salvador. A obra é a dissertação de mestrado da autora. Trata da ligação da espiritualidade com o meio ambiente.

O professor Nelson Pretto faz segunda (19h), na Faculdade de Educação da Ufba, mais uma rodada das Polêmicas Contemporâneas. Tema: Genocídio negro: os limites da força física do Estado. Entre os participantes, o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, Maurício Saporito, da Defensoria Pública, Samuel Vida, militante das questões raciais e lideranças do movimento negro.

O PCdoB faz questão de lembrar que também votou contra a PEC da Terceirização, como alias todos os partidos de esquerda.

Colaboraram: Biaggio Talento e Yuri Silva

POLÍTICA COM VATAPÁ

O defeito

Conta Carlos Santos no Só rindo, o Política com Vatapá do Rio Grande do Norte, que o Coronel João Pereira, dono das terras, do dinheiro e das vontades do povo de Patu, onde imperava, estava sentado na espreguiçadeira quando chegou uma das filhas, menina caprichosa, estudante da Escola Normal de Mossoró, em companhia de um rapaz:

- Pai, trouxe ele aqui para lhe apresentar. É o meu futuro marido.

O Coronel calado, ela continuou:

- Não bebe, não fuma, não gosta de jogo e nem é dado a raparigagem. Só há um probleminha, meu pai. É um homem de poucos recursos financeiros.

O Coronel franziu o rosto, levantou, saiu do silêncio:

- Minha fia, se você quiser sofrer, pode abrir a cancela, mas esse defeito supera todos os outros...

