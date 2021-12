Rui diz que não tem como atender ao TJ

O governador Rui Costa disse ontem que se o STF tentar obrigá-lo a pagar mais R$ 151 milhões ao TJ, como quer o presidente Eserval Rocha, vai disponibilizar as contas do estado para mostrar que não tem de onde tirar. Ele afirma que, no caso, se há alguém descumprindo a lei, não é ele.

- Repassamos o previsto no orçamento e R$ 124,8 milhões a mais. Ele está confundindo a Bahia com outros estados que sequer cumpriram o repasse.

Há mais de uma semana Rui ofereceu R$ 95 milhões, lembrando que o TJ possui em caixa, na fonte 113, R$ 62,4 milhões. Eserval diz que não pode gastar esse dinheiro com pessoal e bateu pé firme que só aceita os R$ 151 milhões.

- Ele (Eserval) disse ontem que não poderia gastar os R$ 62,4 milhões. Faltou com a verdade. Ele pode, sim. E, além disso, o TJ não pode achar que quando precisar é só pedir. Isso é assim, ad infinitum?

Mas tudo indica que as partes vão fumar o cachimbo da paz. No final da noite, ontem, Eserval sinalizou que aceita os R$ 95 milhões.

Coletiva —O procurador-geral do estado, Paulo Moreno, e o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, vão dar coletiva hoje (9h) na PGE sobre o novo pedido de suplementação feito pelo TJ.

Cumprindo tabela

O deputado Adolfo Menezes (PSD), vice-presidente da Assembleia, vai dobrar o ano e passar a primeira semana de 2016 na condição de presidente da Casa. Hoje (14h30), ele fará a última sessão do ano, como manda o regimento, mas é apenas para cumprir tabela. A maioria dos deputados já viajou.

- Apenas vou assinar os projetos recentemente aprovados e mandar para o governo, menos o que concede reajuste a cargos comissionados. Esse, Marcelo vai voltar a discutir em fevereiro.

"Eu participo de um governo que não está num bom momento. Eu sei das dificuldades, da economia. Mas impopularidade não é crime: é problema, é defeito que pode ser sanado"

Jaques Wagner, falando sobre impeachment de Dilma.

Velho Chico

Ardoroso defensor do rio São Francisco nos quatro mandatos de deputado estadual que exerceu (de 1979 a 1995), Galdino Leite diz estar muito satisfeito com o empenho do senador Otto Alencar (PSD) em favor da causa:

- Se os outros deputados nordestinos abraçassem o Velho Chico como ele, o destino do grande rio seria bem melhor.

Cristoval

Pré-candidato a prefeito de Salvador, o deputado Sargento Isidório (PROS) pediu ao governador Rui Costa a criação do Cristoval, o carnaval dos evangélicos.

A ideia é aproveitar a estrutura do Carnaval e fazer uma folia para evangélicos da Quarta-feira de Cinzas até domingo. Na Fundação Dr. Jesus, que ele preside em Candeias, já faz algo parecido. Uma das músicas é uma nova versão de Corre, corre, lambretinha, de Emilinha Borba:

Corre, corre Satanás, que Jesus já vem...

A seco

A Embasa distribuiu comunicado em Feira de Santana dizendo que a partir de hoje vai cortar o fornecimento de quem não pagou a conta. E dá o lembrete: nos casos de corte, a religação só acontece após 72 horas.

Em suma, quem cair no corte, além de dobrar o ano a seco, ainda vai ter que esperar até meados da próxima semana.

Não dava para adiar, não?

Moniz Bandeira

O historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, o baiano que se tornou o mais importante especialista brasileiro, e latino-americano, de política internacional, está fazendo aniversário hoje. Completa 80 anos.

Moniz Bandeira passou um 2015 difícil. Foi hospitalizado várias vezes com problemas cardíacos e nevrálgicos nas pernas, e mesmo assim ele produziu um novo livro, A desordem mundial, que será lançado em março pela Civilização Brasileira.

Gratidão — Mas 2015 também teve um lado bom para Moniz. Da Alemanha, onde mora, ele diz que este ano recebeu a mais alta condecoração diplomática do Brasil, a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco e também o título de Cidadão Santo-amarense, terra dos antepassados dele, o que muito agradece ao amigo Jorge Portugal (secretário estadual de Cultura e santo-amarense):

- Gratidão e lealdade são duas coisas que mais cultivo, juntamente com a coragem de pensar e de dizer o que penso.

POUCAS & BOAS

Depois da confusão no SineBahia, com o boato de que vagas já preenchidas no metrô estariam disponíveis, a Secretaria do Trabalho do Estado (Setre) está articulando uma parceria com a CCR (a concessionária do metrô). Quer abrir espaços para pessoas em desvantagem social.

A Setre quer arranjar formas de empregar egressos do sistema prisional, pessoas com deficiência, jovens submetidos a medidas socioeducativas, LGBT, mulheres vítimas de violência doméstica e população em situação de rua.

O juiz Glauco Dainese Campos, da 2ª Vara Cível de Jequié, determinou ontem o afastamento da prefeita Tânia Brito (PP). E autorizou a posse do vice Luiz Almeida.

Colaboraram: Regina Bochicchio e Luiz Tito, de Feira de Santana

