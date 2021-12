Rui diz que a ponte é a negociação mais difícil

Rui Costa está de viagem marcada em fevereiro para a China, onde vai cumprir agenda mirando três focos: o VLT Lapa-Paripe, o Porto Sul e a ponte Salvador-Itaparica.

Ele diz que os chineses já manifestaram interesse nos projetos e agora vai lá dizer que a recíproca é verdadeira, como gostam os chineses, diz o próprio. Rui admite que a ponte é a negociação mais complexa, não só pelo volume de dinheiro, mas também pelas projeções em torno do negócio.

- O VLT custa R$ 1 bilhão e dá para mensurar o fluxo de passageiros. O Porto Sul custa R$ 2 bilhões e também dá para avaliar o potencial de movimentação. Na ponte estamos trabalhando com um custo de R$ 6 bilhões. E qual é a expectativa de movimento lá? O número de veículos que passam pelo ferryboat vai triplicar, quadruplicar? Não sabemos, e aí implica uma aposta do investidor.

Inspeções sepultadas

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) está soltando foguetes. O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, concedeu liminar que suspendeu os efeitos da portaria do Detran que estabelecia as vistorias veiculares.

- Nós alertamos o governador Rui Costa para a inconstitucionalidade da portaria, mas ele pagou para ver, e a cobrança só foi suspensa porque a derrota era inevitável.

Lei seca

Responsável pela intensa fiscalização da lei seca em Feira de Santana, o que passou a ser um terror para donos de bares e restaurantes, o coronel Adelmário Xavier, comandante do policiamento da Regional Leste, estava sábado tomando umas cervejinhas num conhecido bar da cidade. Foi abordado:

- E a lei seca, coronel?

- Vim preparado. Estou com minha nora, que só está bebendo água de coco.

"O que ocorre neste país é que o menino do Rio que perdeu a eleição não se conforma com isso. E, em vez de esperar a próxima eleição, está criando todo tipo de dificuldade"

Rui Costa, em encontro com jornalistas ontem.

Nitroglicerina pura

A visita que Dilma fará amanhã a Salvador tem um tique emblemático.

Ela vai inaugurar o metrô até Pirajá. A rua de acesso chama-se Omã, no entorno fica a rua Paquistão e, entre a estação de transbordo e a BR-324, está a rua Indonésia.

O melhor é a Indonésia. Lá só tem tsunami.

Andrea nos Correios

Andrea Mendonça, irmã do deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT), que foi secretária da Ciência e Tecnologia de Jaques Wagner e hoje é secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de ACM Neto, está de malas prontas para assumir uma das oito vice-presidências dos Correios.

O nome dela já foi aprovado na assembleia geral do conselho de administração. O martelo deve ser batido até o final do ano.

Severiano na fila - Segundo o deputado Félix Júnior, a articulação para a ida de Andrea para os Correios e a substituição dela no secretariado de ACM Neto está sendo feita diretamente com a executiva nacional do PDT.

O nome cogitado para sucedê-la no time de Neto é o de Severiano Alves, ex-deputado federal, que em maio assumiu a superintendência do Ministério do Trabalho na Bahia.

Severiano entrou em maio. E já esperava a troca assim que o PDT trocou o Ministério do Trabalho pelo das Comunicações.

Epigrama dos Bacelar

A embolada entre os dois João Carlos Bacelar, o do PR e o do PTN, entrou na mira do poeta Antonio Lins.

O Bacelar do PR é do Conselho de Ética da Câmara e aliado de Eduardo Cunha, além de responder no STF a processo por crimes de falsidade ideológica e peculato.

O Bacelar do PTN responde a processo pelo desvio de R$ 40 milhões dos cofres da Secretaria da Educação de Salvador.

Lins disparou o epigrama:

São dois moços desiguais

Os primos da família Bacelar,

Mas... no fundo são iguais

E dão muito o que falar.

POUCAS & BOAS

O juiz José Brandão Netto, da comarca de Cícero Dantas, que abrange também Heliópolis, Fátima, Antas e Novo Triunfo, está dando o que falar: mandou ofício a todas as escolas dizendo que elas são obrigadas a cantar o Hino Nacional uma vez por semana. E quem desobedecer, multa de quatro mínimos (R$ 3.152).

Nos próximos seis meses o Hospital Português é que vai administrar o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, de Jacobina. O contrato emergencial com a prefeitura já foi firmado.

O hospital de Jacobina é municipal, mas com cara de regional. Com 105 leitos, interna duas mil pessoas por mês. O Português, que é filantrópico, já está também em Conceição do Coité e Miguel Calmon.

A Sudesb esclarece: a escolha dos melhores do ano no esporte, cujos prêmios serão entregues amanhã é com cada federação. Assim, no futebol, o destaque é Kieza, do Bahia, cujo técnico era Charles Fabian (que não será premiado).

