Rui define agenda para arrematar a transição

Rui Costa viaja quarta-feira para algum ponto fora do Brasil (que ele não quer divulgar), mas já deixou montado um grupo de trabalho para viabilizar a reforma administrativa que pretende propor à Assembleia.



Ele diz que já teve conversas preliminares, mas só na volta baterá o martelo.



É certo que algumas secretarias serão extintas e pelo menos uma, a de Desenvolvimento Agrário, será criada.



- Estamos avaliando diversos cenários com as respectivas opções.



Só depois que o esqueleto administrativo estiver pronto ele vai iniciar as articulações políticas para montar o governo.



Sob suspeita



Governistas e oposicionistas desconfiam das pesquisas conforme interesses.



Quando Ibope e Datafolha davam Aécio à frente, ele festejava na propaganda. Agora, elas passaram a ser "suspeitas".

Já os petistas, que na Bahia amaldiçoaram o Ibope, aqui batizado de DataNeto, agora festejam. É a vida.



Tira-teima - Aliás, no segundo turno temos Ibope e Datafolha dizendo que Dilma está em vantagem acima da margem de erro e Sensus e Veritá dizendo que é Aécio.

Na última semana, foram registradas mais de 40 pesquisas nacionais no TSE e, conforme dissemos, haveria resultados para todos os gostos. O CNT-MDA deu ontem Aécio 50 e Dilma 49. Como quem afere pesquisa é urna, é só anotar e conferir à noite.



Quase como São Paulo



As últimas palavras de Aécio Neves no debate da Globo, o último da campanha 2014, foram uma citação do apóstolo São Paulo:



- Eu sou hoje um homem já vitorioso porque, como disse São Paulo, eu travei o bom combate, falei a verdade e jamais perdi a minha fé.



Davi Lemos, jornalista e seminarista que, em pouco tempo se ordenará padre, lembra que a frase de São Paulo foi incompleta.



- São Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.



Aécio tirou o acabei a carreira



O item do barulho



Estrategistas políticos apontam um dado assustador. No mix das angústias coletivas apontadas pelas pesquisas, corrupção é motivo de pouca preocupação, se comparada com o estardalhaço que causa.



O Ibope de julho na Bahia, por exemplo, aponta saúde em primeiro, com 78%; depois segurança, com 55; educação, com 53; e drogas, com 22. Corrupção vem lá embaixo, com 12.



No fim do túnel



Depois que a vassoura-de-bruxa mergulhou a região do cacau num oceano de desditas, com a dor e a pobreza dominando a cena, Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus, diz que finalmente vislumbra luzes no fim do túnel.



O governo anunciou que as empresas Queiroz Galvão e Socicam Administração, Projetos e Representações fizeram manifestação de interesse para construir, operar e manter o aeroporto internacional de Ilhéus.



No Twitter



Sabe quem venceu a batalha no Twitter em matéria de assuntos comentados nos últimos dias? Não, não foi Dilma nem Aécio. Foi o vacinahpv, promovido pelo Ministério da Saúde para vacinar meninas de 11 a 13, a fim de prevenir doenças como o câncer de útero.



Aécio vem em segundo; Dilma, em terceiro.



Bico calado



Instado a comentar o fato de José Sérgio Gabrielli, secretário estadual do Planejamento e ex-presidente da Petrobras, não responder às críticas por ele disparadas, ACM Neto (DEM) saiu-se com essa:



- Ele não respondeu porque simplesmente não tem o que falar.



Polícia na rua



O esquema de segurança montado no 1º turno das eleições será mantido para o 2º: 29 mil homens estarão nas ruas. No primeiro turno, foram 247 ocorrências, 124 por boca de urna e transporte ilegal de eleitores.



POUCAS & BOAS



José Calazans, o grande historiador da guerra de Canudos, está de volta. Sexta que vem, a Ufba vai relançar, no Palacete das Artes, o livro Cachaça, Moça Branca, fruto de pesquisas realizadas por ele na década de 1940, publicado em duas edições em 1951 e tido como uma obra clássica da história da cachaça.



O Shopping Paralela diz que, tal e qual os demais, também vai funcionar hoje das 12h às 20h, menos as lojas.



POLÍTICA COM VATAPÁ



O melhor governo



Ramiro Berbert de Castro (para o público Berbert de Castro, para os mais chegados Ramirinho) virou uma lenda na política de Ilhéus na primeira metade do século passado. Em 1924, elegeu-se; em 1926, reelegeu-se; em 1930, foi cassado pelo movimento revolucionário liderado por Getúlio Vargas e exilou-se na Europa.

Se elegeu deputado estadual em 1947; em 1951, federal, até ser novamente cassado em 1964 (morreria em 1966).

Já velhinho, encontrou-se com Newton Macedo Campos, de quem era amigo, que lhe perguntou:

- Ramirinho, do alto da sua vasta experiência, qual o melhor governo que você já viu?

- O atual.

- O atual?!

- Isso aí. Se eu não soube me encaixar, o problema é meu, não do governo. Mas o melhor é o atual. É só se encaixar.

