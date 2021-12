Rui Costa voltou e a expectativa é grande

A expectativa em torno das próximas declarações e ações do governador eleito Rui Costa é grande. Os aliados aguardam ansiosos pelos espaços que serão divididos e analisam quais serão as missões dadas pelo novo chefe. A promessa é de controle absoluto. Outro que espera o retorno de Rui é ACM Neto. Neste caso, o que será dito é menos importante do que aquilo que será feito. O primeiro semestre de 2015 promete dar o tom da relação dentro e fora da base aliada.



Espaços - Otto Alencar não fala sobre espaço, mas deputados do PSD dão como certa a presença de correligionários em pelo menos três secretarias. Fernando Torres, primeiro suplente da coligação federal, deve assumir o mandato já nos primeiros meses.



Pessoal - O PP também aguarda a "parte que lhe cabe neste latifúndio" e quer espaços importantes. Na conta dos pepistas, Leão, vice de Rui, se for secretário, entra na cota pessoal e não do partido.



Terceira força - O PDT quer ampliar a presença na gestão e alerta: a presidência da Assembleia não tem nada a ver com secretariado. O partido também sofrerá turbulências intramuros nos próximos meses. Félix Júnior e Marcelo Nilo não se bicam há algum tempo, e isso virá a público.



Outros - PCdoB, PTB, PR e PMN também integram o time titular. PSB, PRB, PSL e, quem diria, o PTN devem se aproximar de Rui já no início da gestão.



O trio de Neto



A bancada de oposição na Assembleia se reuniu na semana passada para discutir a sucessão presidencial da Casa, mas foi outro assunto que tomou conta dos bastidores ao longo das quatro horas de duração do encontro.



Parte dos deputados se queixou do tratamento dado pela estrela da oposição baiana, ACM Neto, aos candidatos Luciano Ribeiro, Pablo Barroso e Bruno Reis. Chamaram-nos de os "queridinhos" de Neto.



Os bombeiros do prefeito trabalham para conter a insatisfação, mas a queixa é real, e o prefeito terá que enfrentá-la.



Ameaça em Ibicoara I



O prefeito de Ibicoara, na Chapada Diamantina, Arnaldo Pires (PSL), posicionou-se contra a extração do minério hematita na região próxima à Cachoeira do Buracão, durante a reunião com representantes da Cabral Resources Mineração, na última semana, e prepostos do Inema e do Instituto Chico Mendes (ICMBio).



Ameaça em Ibicoara II



Embora seja contrário, o prefeito pode não ter como interferir nos processos de licenciamento ambiental. Espera ele que a Justiça determine a ilegalidade da atividade, mas, por enquanto, os estudos continuam e não demorará para que a extração seja iniciada.



Varejo na Alba



Embora só aconteça em fevereiro de 2015, a disputa pela presidência da Assembleia está pautando todos os debates do Legislativo. Neste contexto, um deputado da oposição que foi assediado tanto por Marcelo Nilo quanto por Rosemberg Pinto se saiu com essa:



- A disputa está parecendo com comercial de loja de varejo: um promete e o outro diz que cobre qualquer oferta. Disso tudo, o que se pode tirar é que vai custar caro.



O silêncio de Muniz



O vereador Carlos Muniz tem evitado falar sobre a disputa pela presidência da Câmara de Salvador. Um edil, aliado de Muniz, explica a razão do silêncio do candidato:



- Muniz quer o apoio da oposição e de parte da bancada governista. Só assim pode vencer Paulo Câmara. Pois bem, se ele falar muito agora, pode desagradar a um lado ou a o outro. Portanto, eu mesmo recomendei que ele fique em silêncio.



A tempo: o vereador que confidenciou isso prefere não se expor também.



Comissão de quem?



Enquanto isso, o assunto da Câmara Municipal é a dissolução ou não da comissão especial de Geraldo Jr. A aposta é que ela cai.



Valmir vai a Roma



O deputado federal Valmir Assunção vai a Roma, na Itália, nesta semana, representar a Câmara na II Conferência Internacional sobre Nutrição. Oriundo do MST, o parlamentar baiano diz que vai internacionalizar a experiência dos assentamentos de reforma agrária brasileiros.



Barraca de praia



Os frequentadores da praia de Stella Maris voltaram a se queixar de uma cerca viva que está sendo colocada no terreno entre o Gran Hotel Stella Maris e a barraca do Loro. No ano passado, a Sucom derrubou um muro que foi erguido no mesmo local alegando irregularidades. Contudo, o superintendente Sílvio Pinheiro reconheceu que o erro foi da prefeitura e que o terreno é particular.



Terreno - Pinheiro diz ainda que nenhum pedido para construção de qualquer empreendimento chegou à mesa dele. Na região, comenta-se que ali será um estacionamento privado. Nesta faixa de praia foi realizado o 1º campeonato de surfe da Bahia, em 1976. Até hoje, a praia, conhecida com Padang, recebe competições da modalidade esportiva. Resta saber como ficará depois de cercada.



POUCAS & BOAS



Nesta terça (18) será realizado o 1º Seminário Estadual sobre Redes Sociais na Assembleia Legislativa. Planejamento estratégico, gestão e monitoramento, além da comunicação institucional e participação política por meio das redes, são assuntos que integram o debate promovido na sede do Legislativo baiano. O evento acontece entre as 13h e as 18h e é aberto ao público. A inscrição pode ser feita no local.



O curso de política e gestão culturais promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), será realizado nesta terça (18), entre as 9h e as 18h, no Teatro Dona Canô, em Santo Amaro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente ou por meio do e-mail politicaegestaocultural@gmail.com.

