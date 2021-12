Rui Costa visita 42 cidades em seis meses

Desde o início de seu governo, Rui Costa (PT) foi a 42 municípios da Bahia. Sem dinheiro em caixa e ainda patinando na relação política com os aliado, o governador tem se dedicado à inauguração de obras iniciadas na gestão de Jaques Wagner e a diagnosticar as prioridades para quando o dinheiro voltar a entrar.

Para se ter uma ideia, Rui foi a 36 escolas estaduais e outras 30 municipais, além de oito creches.

A esperança daqueles que recepcionaram o ilustre gestor baiano é que, ao conferir com os próprios olhos o estado precário de muitas destas unidades de ensino, ele se sensibilize e inicie as obras para permitir as mínimas condições de ensino.

Gestão — Enquanto não lança grandes programas estruturantes, Rui promete mexer na qualidade da gestão. Acompanhando uma recomendação antiga do TCE, será anunciada, nos próximos 60 dias, a nova ferramenta de controle administrativo nas secretarias estaduais.

A ideia é gastar melhor, para evitar as críticas que Wagner sempre recebeu de que o dinheiro era mal utilizado.

Projetos — Nos próximos meses, Rui terá que melhorar também o diálogo político com sua base aliada. As queixas se acumulam e, em tempos de "vacas magras", a atenção aos aliados se torna ainda mais importante.

Anúncio de Neto

O prefeito ACM Neto divulga hoje o resultado do programa "Ouvindo o nosso bairro". O projeto passou por mais de 160 bairros de Salvador e foram levantadas milhares de demandas prioritárias. A prefeitura optou por mil para implementar, até o final de 2016, segundo o coordenador do programa, Júnior Magalhães.

A este recorte (de mil obras) foi dado o nome de 'Salvador de bairro a bairro'. São pequenas obras e serviços pedidos pela população. São postes de iluminação, sinaleiras, pavimentação e escadaria.

Neto tem utilizado bem as campanhas publicitárias e colocando bons nomes em projetos, agora é acompanhar para ver se a execução também será boa.

Zé Neto vai a Brasília

Zé Neto (PT), líder da bancada governista na Assembleia e pré-candidato à prefeitura de Feira de Santana, desembarca em Brasília hoje com 10 representantes dos setores produtivos da Princesa do Sertão. Vai ser ciceroneado pelo ministro da Defesa, Jaques Wagner.

Vai pedir a conclusão das obras das bacias de Jacuípe e Subaé, além do início das de Pojuca, todas voltadas para o saneamento básico da cidade.

A agenda tem mais pedidas, o problema é conseguir trazer para Feira algum dinheiro em tempos de escassez de recurso.

Pátio novo

Diz Fabrízzio Müller, superintendente da Transavaldor, que a contratação, por mais de R$ 50 milhões, da empresa 'Rodando Legal' para prestar os serviços de remoção, pátio, guarda e depósito de veículos está dentro da lei e era necessária. O maior problema da Transalvador é a carência da vagas para carros rebocados e batidos. Atualmente são 600 vagas no pátio dos Barris. A nova empresa vai disponibilizar outras três mil.

Müller garante que não haverá arbitrariedade nas "guinchadas", mas é difícil crer que estas vagas ficarão ociosas.

Pátio velho — Ao afirmar que o pátio da Transalvador nos Barris é pequeno para receber a quantidade de carros rebocados, Müller disse que a sede está localizada numa área nobre. À princípio, a Transalvador continua usando, mas não será surpreendente se for dado outro destino para o local. Pode servir para instalação de outra secretaria municipal ou outra "coisa", como afirmou o dirigente.

Comissão final

Depois de ser obrigado a reintegrar todos os funcionários da EBDA, Rui Costa instituiu uma comissão de apoio à liquidação da empresa de alimentos. Representantes de diversas secretarias participam do grupo responsável pelo encerramento das faturas.

De olho nos convênios

O conselheiro Pedro Lino foi voto vencido no julgamento do relatório sobre as contas do último ano de governo Jaques Wagner (PT). O voto de Lino em separado pela reprovação trouxe também uma "determinação" proposta pelo Ministério Público de Contas que obrigaria Rui Costa, novo governador, a implementar um sistema de informática que permita o acompanhamento simultâneo de todos os convênios que envolvam o governo e entidades governamentais ou não governamentais. E que tudo isso deveria ser disponibilizado para toda a população pela internet. A sugestão também caiu.

POUCAS & BOAS

A advogada e procuradora do Estado da Bahia, Mariana Oliveira, será uma das palestrantes no Seminário do FDJUR que será realizado na próxima quinta no Hotel Golden Tulip quando falará sobre Práticas de Compliance por ser especialista no assunto.

A prefeitura municipal de Wagner, na Chapada Diamantina, em parceria com o governo federal, entrega nos próximos dias duas grandes obras no assentamento de reforma agrária São Sebastião de Utinga. As obras são uma quadra poliesportiva, construída no Colégio do Assentamento, e o ginásio de esportes.

O deputado estadual Joseildo Ramos (PT) defendeu, no Twitter, a implantação do projeto Parlamento Verde, que estabelece práticas ambientais como coleta seletiva, reaproveitamento de água, além da utilização de combustível biodegradável. Escreveu que tentaria sensibilizar o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), para iniciar os trabalhos. Nilo não perdeu tempo e se colocou à disposição. Mas será que vai?

Esta semana será decisiva para a secretaria estadual de Turismo e Bahiatursa destravar o problema financeiro que envolve o São João. Nelson Pelegrino e Diogo Medrado correm contra o tempo para viabilizar investimentos nos festejos juninos. A Petrobras é carta fora do baralho e o MP está de olho.

