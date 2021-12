Rui Costa vai encarar a 'sindrome da caneta'

Rui Costa está articulando um time de empresários baianos, e vai chamar os colegas do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori (PMDB) e de Alagoas, Renan Filho (PMDB), mais os senadores dos três estados, para ir ao ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga. Pauta: pedir providências urgentes para desemperrar o contrato da Petrobras para o fornecimento de nafta ao setor petroquímico, assunto que interessa aos três estados.

Rui diz que no Brasil todo mundo está vivendo a 'síndrome da caneta'. Governante com medo de defender os interesses das empresas dos seus Estados para não serem taxados de corruptos e autoridades com receio de assinar papéis por motivos idem.

— Esse é meu papel como governador. Vim da Europa agora e lá as pessoas têm orgulho das suas empresas. Aqui, temos a mania de achar que o empresário é inimigo. Não, eles empregam gente, geram riquezas.

E arremata ele:

— É por isso que eu sou a favor do financiamento público de campanha. Eu não quero que empresa nenhuma me dê nada. Mas defendê-las é minha obrigação.

O tombo —Se o contrato para o fornecimento de nafta, que vence dia 31, não for renovado, a Bahia só tem a perder.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) R$ 8 bilhões estão no gatilho de empresas esperando a solução do impasse. A Petrobras quer segurar a nafta para produzir mais gasolina.

Prejuízo baiano —Desse montante, diz Rui Costa, estão represados US$ 250 milhões da alemã Styroluton com a Braskem, mais US$ 100 milhões para a ampliação da Estireno, além de US$ 1 bilhão de contratos cujas empresas ainda divulgaram.

Como a Abiquim fez as contas dos R$ 8 bi represados quando o dólar estava a R$ 3, somada a parte baiana com o dólar a R$ 4, a conta vai para R$ 6 bilhões, só aqui.

Escorcha bancária

O aumento da taxa média de juros do cartão de crédito subiu mais uma vez este mês e chegou aos expressivos 414,3% ao ano.

O deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB) chamou a alta de extorsiva.

Extorsiva? Bota extorsão nisso.

"O principal sinal de morte de um rio é quando o oceano entra no rio. Já estamos com quase 20 quilômetros de penetração das águas do oceano Atlântico no Rio São Francisco. Foram gastos R$ 8,55 bilhões na transposição e na revitalização, nada"

Otto Alencar, senador baiano, pedindo que o governo decrete emergência no Rio São Francisco

Tempo das redes

Marqueteiros baianos já estão se organizando para enfrentar a campanha de 2016, com menos tempo na tevê (caiu de 45 para 30 dias) e dinheiro curto, já que não haverá financiamento empresarial.

Dizem eles que será o ano das redes sociais, a única saída legalmente possível.

Jornalistas que têm habilidade no trato das redes já estão sendo caçados aos montes.

Unidos da blitz

Rui Costa e ACM Neto não estão competindo só nas encostas de Salvador não. Nas blitze do trânsito também.

Anteontem, na Octávio Mangabeira, a Transalvador realizava uma com apoio da Guarda Municipal e guinchos.

Um pouco adiante, na Magalhães Neto, o Detran realizava outra, com apoio da PM e guinchos. Se fosse no Rio dava samba, algo como Unidos da Blittz.

Unidos da crise

E por falar em Rui e Neto, após o rififi do Encontro Nacional da Indústria da Construção, quando Neto desceu o malho na volta da CPMF e Rui disse que ele também aumentou IPTU, os dois vão voltar a se encontrar pela primeira vez na terça, na Arena Fonte Nova.

Estarão juntos no lançamento (9h) do Mutirão Acordo Legal, que permitirá a devedores de impostos estaduais e municipais até 2014 a negociar o pagamento com descontos de até 100% dos juros.

Dá outro samba, o Unidos da Crise.

Aval jurídico —O Acordo Legal é iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça, que realiza mutirões no país por meio do Programa Nacional de Governança Diferenciada de Execuções Fiscais.

Lá estarão o presidente e o corregedor do TJ, Eserval Rocha e Olegário Caldas.

POUCAS & BOAS

Cidades situadas às margens do Rio São Francisco como Barra, Bom Jesus da Lapa, Casa Nova, Pilão ARcado, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Xique-Xique vão receber ajuda do governo para a compra de bombas. Correm o risco de ficar sem água, algo nunca visto.

E por falar em Pilão Arcado, uma das quatro relocadas com a construção da Barragem de Sobradinho (junto com Remanso, Casa Nova e Sento Sé), lá crise é tripla. O prefeito Joãozinho Profírio (PSD) está bombardeado de denúncias de corrupção e este mês baixou decreto demitindo todos cargos comissionados.

Na sua convenção do fim de semana o PSOL fisgou aliados até pouco impensáveis. Um deles é o pastor Joel Zeferino, da Igreja Batista de Nazareth, em Salvador. Ele disse que as bandeiras do PSOL coincidem com as dele.

Programaticamente, o PSOL defende a diversidade sexual, a liberdade religiosa, denuncia a violência sofrida pelas mulheres, combate o racismo e a desigualdade social e econômica. O pastor diz ser defensor intransigente do estado laico e desceu a madeira em Eduardo Cunha.

Colaborou: Cleidiana Ramos

POLÍTICA COM VATAPÁ

Do início e fim

Menandro Minahim, pai de José Carlos Araújo, o presidente do Conselho de Ética que vai apreciar as indecorosidades de Eduardo Cunha, era o vice-governador no primeiro governo de ACM.

Inauguração do prédio da Secretaria de Educação no Centro Administrativo da Bahia, lá estavam os dois. Menandro levou um calhamaço que seria o discurso dele. ACM viu, discretamente, tirou o miolo, só deixou a primeira e a última páginas.

Na hora de falar, Menandro procurou o discurso, só viu as duas folhas, queixou-se com ACM:

— Olhe pra isso, governador. Algum moleque roubou o meu discurso...

E ACM:

— Não Menandro, fui eu. É que eu gosto muito dos seus discursos, mas só quando começa e quando termina.

