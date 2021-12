Rui Costa vai a Brasília para registro de candidatura de Lula

O governador Rui Costa, candidato à reeleição na Bahia pelo PT, estará hoje em Brasília para acompanhar, in loco, o registro da candidatura de Lula à presidência da República para os próximos quatro anos. Antes do ato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agendado para as 16 horas, Rui almoça com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. A informação é da assessoria de imprensa do governador, que deve, ainda, se encontrar no Distrito Federal com a caravana petista baiana que participa hoje da Marcha Nacional Lula Livre.

– A história da Bahia pode se dividir em antes e depois de Lula. Antes dele, a Bahia só tinha uma universidade federal, agora tem seis. Antes, a gente só tinha uma escola técnica em Salvador e hoje tem 24 unidades do Instituto Federal. Antes, o povo passava fome, tinha sede e hoje tem comida e água no sertão. A Bahia reconhece quem foi o maior presidente que este país já teve. O primeiro a olhar pelo Nordeste – afirmou Rui Costa.

Campanha antecipada

O deputado estadual Ângelo Coronel, candidato ao Senado nas eleições de outubro pelo PSD, é acusado pelo PSDB-BA de fazer propaganda eleitoral antecipada via WhatsApp.

O caso foi levado ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que, ontem, emitiu liminar exigindo que a suposta campanha saia da rede social no prazo de 24 horas.

De acordo com o documento divulgado pelo TRE, a referida propaganda, divulgada antes do registro, tem “pedido expresso de voto” e número de campanha.

Masculinidade

O critério “Masculinidade”, disposto em edital para concurso da Polícia Militar do Paraná como um dos 72 critérios da avaliação psicológica, causou polêmica após divulgação do certame. O critério é descrito como “capacidade de o indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor”. A Aliança Nacional LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Intersexuais), o Conselho de Psicologia Regional e o Grupo “Dignidade” já publicaram uma nota de repúdio ao edital. Avaliar “masculinidade” é, no mínimo, incoerente com a relatividade das múltiplas personalidades humanas, e uma forma clara de preconceito.

Polo industrial

Está a todo vapor a construção do novo polo industrial de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado (BA-290 sentido Alcobaça). É grande a expectativa para que, quando pronto, possa receber mais de 60 indústrias e gerar cerca de dois mil empregos. Um passo importante foi dado essa semana, com o início das obras de instalação da rede de energia elétrica. Isso é a parte técnica, enquanto do lado burocrático o prefeito Temóteo Alves Brito intensifica as tratativas para atrair indústrias ao polo. É uma somatória de ações pertinentes para tornar este investimento um modelo de geração de emprego, renda e desenvolvimento naquele canto baiano, quiçá para todas as regiões do estado.

POUCAS & BOAS

* A Polícia Militar da Bahia promove hoje, na Vila Policial Militar do Bonfim, às 9 horas, solenidade em comemoração ao Jubileu de Ouro da Turma Cel Themístocles Duarte Lima, formada em 1968.

* João Carlos Salles permanecerá como reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) por mais quatro anos. O professor e filósofo, que já exerceu o cargo de diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH), foi reconduzido ao cargo em decreto assinado segunda-feira, 13, pelo presidente Michel Temer, e publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. Salles terá mais quatro anos para sustentar esta importante instituição baiana num dos momentos mais difíceis para as universidades do País, muito pela dificuldade do governo federal em manter os repasses necessários a pesquisas.

